Kepemimpinan Open Interest Hyperliquid Menghadapi Tantangan 2026 Dari Pesaing Tanpa Biaya

Hyperliquid mengendalikan sepertiga aliran perdagangan melalui kode builder tetapi menghadapi kompetisi tanpa biaya

Ekonomi builder tradisional memaksa integrator untuk mengenakan biaya 4bps ketika protokol mewajibkan biaya dasar 3bps

Paradex dan Lighter meluncurkan model bagi hasil yang memungkinkan builder melewati struktur biaya wajib

Polymarket menetapkan probabilitas 28% bahwa Hyperliquid akan kehilangan posisi kepemimpinan OI selama tahun kalender 2026

Hyperliquid saat ini mempertahankan open interest tertinggi di antara bursa terdesentralisasi perpetual, namun tekanan kompetitif yang meningkat menunjukkan posisi ini mungkin menghadapi tantangan.

Pasar prediksi Polymarket saat ini menetapkan probabilitas Hyperliquid kehilangan kepemimpinan OI sebesar 28 persen.

Platform ini menghasilkan pendapatan dan total value locked yang superior dibandingkan pesaing. Namun, strategi distribusi yang muncul dari protokol rival dapat membentuk kembali lanskap kompetitif sepanjang 2026.

Ekonomi Kode Builder Mengancam Pangsa Pasar

Hyperliquid memperoleh sekitar sepertiga dari aliran perdagangannya dari builder pihak ketiga yang menggunakan kode builder. Kemitraan ini menghubungkan protokol dengan dompet eksternal dan antarmuka perdagangan.

Struktur kode builder saat ini memberlakukan biaya dasar wajib yang menciptakan gesekan bagi integrator eksternal.

Protokol biasanya memberlakukan persyaratan biaya minimum yang membatasi fleksibilitas builder. Ketika Hyperliquid mewajibkan tiga basis poin tetapi builder lebih suka mengenakan biaya satu basis poin kepada pengguna, total biaya mencapai empat basis poin.

Pengaturan ini membatasi strategi penetapan harga kompetitif dan mengurangi eksperimen dengan struktur biaya.

Platform pesaing sekarang menawarkan kode builder tanpa biaya yang dipasangkan dengan model bagi hasil. Paradex dan Lighter telah meluncurkan pengaturan alternatif ini.

Pendekatan ini memungkinkan builder untuk menangkap aliran tanpa meneruskan biaya wajib kepada pengguna akhir. Insentif ekonomi dapat mengalihkan volume signifikan dari saluran distribusi Hyperliquid saat ini.

Dinamika Airdrop Farming Membentuk Kembali Struktur Pasar

Airdrop farming DEX perpetual telah muncul sebagai kekuatan signifikan yang mempengaruhi dinamika pasar. Dominasi Hyperliquid di seluruh metrik volume, TVL, dan open interest telah menurun dari puncak sebelumnya. Protokol mempertahankan rasio volume terhadap OI yang kuat meskipun terjadi pergeseran ini.

Komodifikasi infrastruktur terus berlanjut di sektor bursa perpetual. Saat kemampuan teknis berkumpul di antara platform, jaringan distribusi menjadi semakin penting.

Protokol yang menawarkan ekonomi superior kepada builder mendapatkan keuntungan dalam mengamankan penempatan menonjol di dalam dompet dan agregator.

Platform seperti Aster dan Variational melanjutkan upaya pengembangan yang menargetkan perolehan pangsa pasar. Pesaing ini secara aktif memberi insentif pada akumulasi open interest melalui berbagai mekanisme.

Keterbatasan data mencegah pengukuran yang tepat tentang bagaimana lalu lintas kode builder diterjemahkan ke dalam kontribusi OI yang berkelanjutan. Namun demikian, trader yang mempertahankan posisi di berbagai platform kemungkinan berkontribusi pada angka open interest agregat.

Probabilitas 28 persen yang ditetapkan oleh pasar prediksi mencerminkan ketidakpastian yang berarti tentang hasil 2026. Meskipun Hyperliquid mempertahankan kepemimpinan saat ini di seluruh metrik kunci, perubahan struktural dalam ekonomi builder menghadirkan risiko nyata.

Pemegang token dengan eksposur HYPE yang substansial mungkin mempertimbangkan pasar prediksi sebagai mekanisme lindung nilai. Lingkungan kompetitif kemungkinan akan mengintensifkan saat program builder tanpa biaya berkembang dan protokol yang lebih baru mematangkan penawaran mereka.

