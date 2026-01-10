Jim Cramer menyarankan investor untuk menghindari saham Apple dan Nvidia saat ini

Jim Cramer mengatakan ini bukan saat yang tepat untuk mengejar Apple atau Nvidia. Dia mengatakan pesan ini terlewatkan karena trader terus menatap angka pekerjaan yang tidak menghasilkan apa-apa. Laporan pengangguran terbaru datang dan berlalu tanpa kejutan.

Baginya, ketenangan itu penting. Ini membiarkan pasar menunjukkan ke mana uang benar-benar bergerak, dan itu tidak berada di pemenang terbesar tahun lalu.

Dia mengatakan data tenaga kerja yang tenang menghilangkan kebisingan. Tanpa hal dramatis dalam ketenagakerjaan, investor malah mengamati aksi harga. Yang mereka lihat adalah uang menyebar ke seluruh pasar. Reli lebih luas dari sebelumnya. Ini menyentuh area yang diabaikan selama berbulan-bulan, sementara pemimpin lama kesulitan bergerak meskipun dengan bisnis yang solid di belakang mereka.

Uang berputar menjauh dari Apple dan Nvidia

Dalam pengaturan ini, Jim mengatakan uang tunai berputar dengan keras ke nama-nama yang diabaikan. Saham penyimpanan data berada di barisan depan. Dia mengatakan perusahaan yang terkait dengan penyimpanan telah mencatat keuntungan besar sementara pemimpin sebelumnya stagnan. Apple dan Nvidia berada di kelompok kedua itu. Saham mereka belum naik, meskipun operasi mereka tetap kuat.

Jim menolak gagasan bahwa kedua saham itu sudah selesai. Dia mengatakan kedua perusahaan masih berjalan dengan baik. Masalahnya adalah posisi. Investor menjual pemenang dari siklus sebelumnya dan menggunakan uang itu untuk membeli cerita baru. Apple dan Nvidia telah menjadi sumber pendanaan daripada perdagangan momentum.

Jim juga menunjuk apa yang ada di depan. Minggu depan menghadirkan JPMorgan Healthcare Conference. Dia mengatakan dia berencana untuk berbicara dengan sekitar selusin eksekutif perusahaan obat selama acara tersebut. Dia mengatakan konferensi ini memiliki rekam jejak panjang dalam memicu kesepakatan. Dia mengharapkan berita merger dan akuisisi akan mulai bermunculan begitu para eksekutif berada di ruangan yang sama.

Dari sisi data, Jim mengatakan indeks harga konsumen Desember pada hari Selasa lebih penting daripada ketenagakerjaan. Dia mengatakan tanda-tanda dari pengeluaran liburan ke depan terlihat kuat. Itu menunjukkan inflasi mungkin tetap lengket. Dia mengatakan ini menciptakan tekanan antara presiden yang mencoba mengendalikan harga dan konsumen yang sudah terkena dampak dari biaya yang lebih tinggi.

Pendapatan, inflasi, dan Micron mendorong perdagangan berikutnya

Musim pendapatan juga dimulai hari Selasa dengan JPMorgan Chase. Jim mengatakan dia mengharapkan kuartal yang kuat tetapi memperingatkan tentang nada. Dia mengatakan Jamie Dimon sering menekankan risiko dalam panggilan. Pendekatan itu telah mendorong saham lebih rendah sebelumnya. Rencananya sederhana. Jika bahasa yang hati-hati menjatuhkan saham, dia ingin membeli penurunan.

Di akhir minggu, Jim mengatakan Delta Air Lines harus mencatat hasil yang solid. Dia juga mengatakan bank mungkin memimpin di awal musim pendapatan. Dia menunjuk Citigroup sebagai kandidat yang mungkin menonjol.

Jim juga menyebutkan Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley sebagai nama yang terus dia perhatikan. Dia menambahkan bahwa BlackRock bisa memberikan angka yang kuat, meskipun ekspektasi sudah tinggi.

Pada teknologi, Jim mengatakan dia fokus pada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Dia mengatakan laporannya akhirnya bisa memaksa penjual keluar dari Nvidia. Sampai saat itu, dia mengatakan uang terus mengalir ke saham penyimpanan dan peralatan seperti Western Digital, SanDisk, Micron, Seagate, dan Applied Materials.

Dia juga menandai saham transportasi. Jim mengatakan laporan yang baik dari J.B. Hunt akan mendukung pandangan positifnya tentang FedEx. Pada hari Jumat, dengan PNC menutup pendapatan bank, dia mengatakan investor harus memahami nada untuk sisa musim.

Jimmy juga menjelaskan mengapa Micron terus mengungguli. "Itu karena NVIDIA pergi dan membeli sejumlah besar memori bandwidth tinggi. Mereka menguasai banyak darinya. Itulah mengapa Micron naik terus-menerus. Kami tidak membangunnya cukup cepat," katanya.

Analis mendukung pandangan itu di awal 2026. Bernstein menaikkan target harga Micron Technology menjadi $330 dari $270 dan mempertahankan peringkat Outperform. Micron juga mengatakan berencana untuk meningkatkan pengeluaran. Perusahaan sekarang mengharapkan $20 miliar dalam belanja modal untuk fiskal 2026, naik dari perkiraan sebelumnya $18 miliar.

