Volume Stablecoin Mencapai Rekor $33 Triliun di Tengah Angin Kebijakan yang Mendukung

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 13:52
Volume transaksi stablecoin melonjak ke rekor $33 triliun pada tahun 2025, didorong oleh kebijakan AS yang menguntungkan dan adopsi institusional yang terus berkembang. Data menunjukkan USDC memimpin aliran transaksi, sementara USDT terus mendominasi nilai pasar. Aktivitas Rekor untuk Stablecoin di Iklim AS yang Pro-Kripto Penggunaan stablecoin melonjak ke level tertinggi baru pada tahun 2025, dengan volume transaksi naik 72% […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/stablecoin-volumes-hit-record-33-trillion-amid-policy-tailwinds/

