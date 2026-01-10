Trump menuntut $100 miliar dari perusahaan minyak untuk memulai kembali industri minyak Venezuela

Donald Trump mengumpulkan para bos minyak terkemuka di Oval tadi malam dan langsung menuntut mereka memberinya $100 miliar untuk minyak mentah Venezuela.

Pemimpin AS tersebut memanggil kepala Exxon, Chevron, Repsol, dan Eni ke Gedung Putih dan memberi tahu mereka bahwa Venezuela terbuka untuk bisnis; bisnisnya.

"Kalian berurusan langsung dengan kami. Kalian tidak berurusan dengan Venezuela sama sekali," kata Trump. "Kami tidak ingin kalian berurusan dengan Venezuela."

Dia mengatakan militer AS telah mengurus Nicolás Maduro dalam serangan 3 Januari, dan sekarang saatnya mengubah ladang minyak tersebut menjadi mesin uang. "Salah satu hal yang akan didapat Amerika Serikat dari ini adalah harga energi yang lebih rendah lagi," katanya kepada hadirin.

Namun tidak ada yang langsung menandatangani cek.

Eksekutif mengatakan Venezuela terlalu berisiko saat ini

Darren, yang menjalankan Exxon, mengatakan:-

Yang lain mengangguk. Tidak ada yang membantah bahwa Venezuela penuh dengan minyak. Namun tidak ada kepercayaan. Bertahun-tahun kekacauan, disinvestasi, dan sanksi AS telah membuat industri tersebut hancur. Produksi terjebak sekitar 1 juta barel per hari, hampir tidak berarti dalam pasokan global.

Chevron, yang masih beroperasi di sana, mengatakan menangani sekitar 20% dari output negara tersebut. Mereka siap meningkatkan skala, tetapi hanya jika Washington membuka jalan. Exxon berencana mengirim tim untuk melihat-lihat. Repsol mengatakan memompa 45.000 barel per hari dan bisa melipatgandakan angka tersebut tiga kali, tetapi hanya jika kondisi membaik. Eni tidak menjanjikan apa pun, tetapi mereka masih terlibat.

Bill Armstrong, yang menjalankan perusahaan pengeboran kecil AS, lebih blak-blakan. "Kami siap pergi ke Venezuela," katanya. "Dalam istilah real estate, ini adalah real estate utama."

Namun tidak ada yang membicarakan tentang mengeluarkan $100 miliar.

Trump ingin kontrol penuh atas minyak Venezuela

Sementara para bos minyak menghindari komitmen, Trump memperjelas siapa yang berkuasa. Gedung Putih mengatakan akan melonggarkan sanksi hanya cukup untuk mengizinkan beberapa penjualan minyak, tetapi hanya di bawah kontrol ketat AS. Setiap uang dari penjualan tersebut akan berakhir di rekening yang dipegang AS.

Pejabat mengatakan mereka bekerja dengan otoritas sementara yang sekarang dipimpin oleh Delcy Rodríguez, yang dulu menjadi komandan kedua Maduro. Namun Trump masih berencana mengambil keputusan. Pemerintahan akan memilih perusahaan mana yang mendapat akses. Yang lain tetap di luar.

Minggu ini, AS menyita beberapa kapal tanker minyak yang berisi minyak mentah yang masih berada di bawah sanksi. Mereka membangun struktur untuk mengendalikan aliran dan keuntungan.

Analis energi tidak yakin. Claudio dari Rystad Energy mengatakan ide Trump mungkin hanya berhasil dengan subsidi dan ketenangan politik. Dia mengatakan akan membutuhkan $8 miliar hingga $9 miliar setiap tahun hanya untuk melipatgandakan produksi Venezuela tiga kali lipat pada tahun 2040.

"Akan sulit untuk melihat komitmen besar sebelum kami memiliki situasi politik yang sepenuhnya stabil dan itu adalah tebakan siapa pun kapan itu terjadi," katanya.

