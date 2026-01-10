Perbendaharaan 673K BTC Strategy Bertahan dalam Skenario Pasar Ekstrem, Tunjukkan Analisis

TLDR:

Posisi 673.783 BTC Strategy mencakup kebutuhan dividen tahunan $823 juta di berbagai skenario harga yang parah.

Cadangan USD menyediakan runway operasional selama 2,7 tahun sebelum penjualan bitcoin diperlukan untuk dividen.

Penerbitan STRC pada nilai nominal menciptakan model pendanaan mandiri, hanya mempertahankan 11% dari hasil untuk pra-pendanaan dividen.

Pada penjualan STRC $25 juta per hari, Strategy menghasilkan $5,56 miliar per tahun untuk akuisisi Bitcoin setelah cakupan dividen.

Kepemilikan bitcoin Strategy dan struktur keuangan terus bertahan dari pengawasan saat analis memeriksa kapasitas perusahaan untuk mempertahankan operasi selama penurunan pasar yang parah.

Perhitungan terbaru mengungkapkan perusahaan memegang 673.783 BTC per 4 Januari 2026, memberikan bantalan substansial terhadap kewajiban dividen.

Analisis menunjukkan posisi Strategy tetap aman bahkan di bawah skenario harga ekstrem, menantang kekhawatiran tentang keberlanjutan.

Cadangan Bitcoin Menyediakan Cakupan Multi-Tahun

Strategy menghadapi kebutuhan kas tahunan sekitar $823 juta untuk pembayaran dividen. Pengamat pasar telah menghitung penjualan bitcoin yang diperlukan pada berbagai titik harga untuk memenuhi kewajiban ini.

Pada harga $90.000 per bitcoin, perusahaan perlu menjual sekitar 9.100 BTC per tahun. Penurunan 50% menjadi $45.000 akan memerlukan sekitar 18.300 BTC per tahun.

Bahkan skenario bencana tampak dapat dikelola mengingat ukuran treasury. Penurunan 80% menjadi $18.000 akan memerlukan penjualan sekitar 45.700 BTC per tahun.

Penurunan 90% menjadi $9.000 akan memerlukan sekitar 91.400 BTC per tahun. Angka-angka ini mewakili persentase satu digit dari total kepemilikan dalam kebanyakan kasus.

Perusahaan mempertahankan likuiditas tambahan melalui cadangan USD-nya. Penyangga ini menyediakan runway operasional sekitar 2,7 tahun sebelum penjualan bitcoin menjadi diperlukan. Beberapa kondisi buruk perlu selaras secara bersamaan agar penurunan dividen terjadi.

Penerbitan STRC Menciptakan Mekanisme Pendanaan Mandiri

Penawaran saham preferen Strategy beroperasi pada model yang berkelanjutan secara matematis ketika diperdagangkan mendekati nilai nominal.

Setiap $1 miliar notional STRC menghasilkan kewajiban dividen tahunan sekitar $110 juta pada tingkat 11%. Pembayaran bulanan berjumlah sekitar $9,17 juta per miliar dolar yang diterbitkan.

Perusahaan hanya mempertahankan 11% dari hasil dalam Cadangan USD-nya untuk pra-pendanaan dividen selama dua belas bulan. Pada penerbitan harian $25 juta, Strategy dapat mengumpulkan $6,25 miliar per tahun selama 250 hari perdagangan. Kewajiban dividen pada modal baru ini berjumlah $687,5 juta per tahun.

Setelah menyisihkan cakupan dividen, sekitar $5,56 miliar tetap tersedia untuk pembelian bitcoin dan modal kerja.

Program ATM secara eksplisit mengizinkan penggunaan hasil bersih untuk tujuan perusahaan umum dan akuisisi bitcoin. Hasil juga dapat mendanai dividen pada seri saham preferen lain, berfungsi sebagai alat likuiditas tingkat sistem.

Struktur dividen variabel pada STRC mendukung stabilitas harga mendekati nilai nominal. Permintaan pasar pada tingkat ini menentukan kapasitas daripada kemampuan pembayaran.

Desain ini mengatasi kekhawatiran sebelumnya tentang keberlanjutan dividen selama kondisi pasar yang bergejolak.

The post Strategy's 673K BTC Treasury Withstands Extreme Market Scenarios, Analysis Shows appeared first on Blockonomi.

Source: https://blockonomi.com/strategys-673k-btc-treasury-withstands-extreme-market-scenarios-analysis-shows/