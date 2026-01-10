Apa yang Perlu Diketahui oleh Para Pionir

Sementara itu, token PI terus bergerak sideways dengan volatilitas yang sangat kecil atau bahkan tidak ada.

Dengan hanya lebih dari seminggu memasuki tahun baru, Tim Inti di balik Pi Network telah menerbitkan pembaruan baru pertamanya, yang akan memungkinkan developer mengintegrasikan pembayaran Pi ke dalam aplikasi mereka dalam waktu kurang dari sepuluh menit.

Meskipun demikian, token asli proyek ini gagal membuat pergerakan besar selama sebulan terakhir, meskipun pasar kripto yang lebih luas telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah 2 Januari.

Pembaruan Baru Pi Network

Postingan blog dari tim, yang diterbitkan pada hari Jumat, menunjukkan bahwa mereka telah merilis library developer baru untuk mengurangi proses integrasi pembayaran Pi menjadi kurang dari sepuluh menit. Library ini menggabungkan Pi SDK dengan backend API ke dalam satu pengaturan yang efisien, kata tim, yang bertujuan untuk 'secara signifikan' mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk menambahkan pembayaran ke aplikasi.

Postingan tersebut menjelaskan bahwa menyederhanakan integrasi pembayaran akan memungkinkan developer untuk menghabiskan lebih banyak waktu membuat dan meningkatkan produk untuk pengguna, yang sejalan dengan strategi jangka panjang proyek untuk "memperkuat dan memperluas ekosistem Pi yang didorong oleh utilitas di mana aplikasi praktis, dapat digunakan, dan siap untuk adopsi dunia nyata."

Pada awalnya, pembaruan ini akan mendukung stack yang umum digunakan, yang membuat library segera dapat digunakan untuk banyak aplikasi yang ada. Developer akan dapat menggunakan JavaScript atau React di frontend, sementara dukungan backend mencakup Next.js dan Ruby on Rails.

Setelah tahun 2025 yang penuh peristiwa, tim meyakinkan komunitasnya bahwa mereka akan terus membangun di tahun 2026 dan mendorong developer untuk melakukan hal yang sama guna memperluas utilitas bagi pengguna di seluruh ekosistem Pi.

Stagnasi Harga PI

Pasar cryptocurrency mencatat keuntungan yang mengesankan di minggu pertama tahun baru, dengan banyak altcoin melonjak hingga dua digit. Namun, token asli Pi Network tidak bisa mengikuti. Token ini juga berada di zona hijau selama beberapa hari, tetapi pergerakannya dibatasi di bawah $0,22. Saat ini diperdagangkan tepat di bawah $0,21, yang berarti tidak ada pergerakan aktual pada skala harian, mingguan, atau bahkan bulanan.

Anda mungkin juga suka:

Jumlah token yang akan dibuka dalam 30 hari ke depan juga telah mendatar, dengan rata-rata kurang dari 4,5 juta koin mencapai investor setiap hari. Ada beberapa lonjakan hingga sekitar 5,5 juta, yang mungkin mengintensifkan tekanan jual langsung dari waktu ke waktu.

PENAWARAN SPESIAL (Eksklusif)

BONUS KEMITRAAN RAHASIA untuk pembaca CryptoPotato: Gunakan link ini untuk mendaftar dan membuka $1.500 dalam reward eksklusif BingX Exchange (penawaran terbatas). Disclaimer: Informasi yang ditemukan di CryptoPotato adalah milik penulis yang dikutip. Ini tidak mewakili opini CryptoPotato tentang apakah harus membeli, menjual, atau menahan investasi apa pun. Anda disarankan untuk melakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Gunakan informasi yang diberikan dengan risiko Anda sendiri. Lihat Disclaimer untuk informasi lebih lanjut.

Jadwal Unlock Token Pi. Sumber: PiScan