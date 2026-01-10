Pi Network Merilis Pembaruan Pertama 2026: Yang Perlu Diketahui Para Pioneer

Dengan baru sedikit lebih dari seminggu memasuki tahun baru, Tim Inti di balik Pi Network telah menerbitkan pembaruan baru pertama mereka, yang akan memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan pembayaran Pi ke dalam aplikasi mereka dalam waktu kurang dari sepuluh menit.

Meskipun demikian, token asli proyek ini gagal membuat pergerakan besar selama sebulan terakhir, meskipun pasar kripto yang lebih luas telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah 2 Januari.

Pembaruan Baru Pi Network

Posting blog dari tim, yang diterbitkan pada hari Jumat, mengindikasikan bahwa mereka telah merilis pustaka pengembang baru untuk mengurangi proses integrasi pembayaran Pi menjadi kurang dari sepuluh menit. Pustaka ini menggabungkan Pi SDK dengan API backend menjadi satu pengaturan yang efisien, kata tim, yang bertujuan untuk 'secara signifikan' mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk menambahkan pembayaran ke aplikasi.

Posting tersebut menjelaskan bahwa menyederhanakan integrasi pembayaran akan memungkinkan pengembang untuk menghabiskan lebih banyak waktu membuat dan meningkatkan produk untuk pengguna, yang sejalan dengan strategi jangka panjang proyek untuk "memperkuat dan memperluas ekosistem berbasis utilitas Pi di mana aplikasi praktis, dapat digunakan, dan siap untuk adopsi dunia nyata."

Pada awalnya, pembaruan ini akan mendukung stack yang umum digunakan, yang membuat pustaka langsung dapat digunakan untuk banyak aplikasi yang ada. Pengembang akan dapat menggunakan JavaScript atau React di frontend, sementara dukungan backend mencakup Next.js dan Ruby on Rails.

Setelah tahun 2025 yang penuh peristiwa, tim meyakinkan komunitasnya bahwa mereka akan terus membangun pada tahun 2026 dan mendorong pengembang untuk melakukan hal yang sama untuk memperluas utilitas bagi pengguna di seluruh ekosistem Pi.

Stagnasi Harga PI

Pasar cryptocurrency mencatat keuntungan yang mengesankan di minggu pertama tahun baru, dengan banyak altcoin melonjak dengan dua digit. Namun, token asli Pi Network tidak dapat mengikuti. Token ini juga berada di zona hijau selama beberapa hari, tetapi pergerakannya dibatasi di bawah $0,22. Sekarang diperdagangkan tepat di bawah $0,21, yang berarti tidak ada pergerakan aktual pada skala harian, mingguan, atau bahkan bulanan.

Jumlah token yang akan dibuka kuncinya dalam 30 hari ke depan juga telah mendatar, dengan rata-rata kurang dari 4,5 juta koin mencapai investor setiap hari. Ada beberapa lonjakan hingga sekitar 5,5 juta, yang mungkin mengintensifkan tekanan jual langsung pada waktu-waktu tertentu.

Jadwal Pembukaan Kunci Token Pi. Sumber: PiScan

