Peretas Korea Utara Mencuri $2 Miliar dalam Perampokan Kripto 2025

Peretas Korea Utara Berhasil Mencuri Kripto Senilai $2 Miliar di 2025, Meningkatkan Total Pencurian Menjadi $6,75 Miliar

Pada tahun 2025, peretas yang terkait dengan Korea Utara mencuri $2,02 miliar dalam cryptocurrency, lonjakan 51% dari tahun 2024, menandai peningkatan tahunan terbesar yang pernah tercatat, sebagaimana disorot oleh Coin Bureau.

Meskipun jumlah serangan menurun di tahun 2025, peretas yang terkait dengan Korea Utara menargetkan beberapa pelanggaran bernilai tinggi, termasuk eksploitasi Bybit yang sendirian menelan biaya $1,5 miliar. Kesuksesan mereka mendorong total pencurian menjadi sekitar $6,75 miliar, menjadikan mereka pelaku paling produktif dalam sejarah pencurian kripto global

Pergeseran Strategis dalam Taktik

Di tahun 2025, peretas Korea Utara tidak hanya mencuri jumlah yang lebih besar, mereka menjadi lebih pintar. Menggunakan taktik canggih seperti menanamkan orang dalam IT di perusahaan kripto, memanfaatkan rekayasa sosial untuk akses istimewa, dan menargetkan platform terpusat, mereka memaksimalkan hasil dari setiap pelanggaran.

Alih-alih menyebarkan upaya di berbagai serangan kecil, kelompok yang terkait dengan DPRK fokus pada kompromi layanan berdampak tinggi, yang bertanggung jawab atas sekitar 76% dari semua pencurian kripto tingkat layanan tahun lalu.

Pendekatan mereka mencerminkan evolusi yang jelas: serangan yang lebih sedikit tetapi jauh lebih menguntungkan, dipasangkan dengan pencucian uang yang canggih melalui mixer dan jembatan lintas-rantai untuk mengaburkan aliran dana curian dari waktu ke waktu.

Dampak Global dan Respons Industri

Pencurian kripto senilai $2 miliar oleh aktor yang terkait dengan Korea Utara di tahun 2025 menyoroti ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan peretas negara terhadap industri. Dengan bursa terpusat dan layanan kustodian yang sangat rentan, skala pencurian ini mengungkap kelemahan sistemik dalam ekosistem kripto.

Sebagai respons, regulator, bursa, dan perusahaan analitik memperkuat pertahanan melalui pemantauan on-chain yang ditingkatkan, kepatuhan yang lebih ketat, dan kerja sama yang lebih erat dengan penegak hukum.

Namun operasi DPRK, yang didorong oleh kebutuhan rezim untuk menghindari sanksi, menggarisbawahi tantangan berkelanjutan dalam melindungi sistem keuangan tanpa batas dari musuh yang memiliki sumber daya baik dan termotivasi secara politik.

Kesimpulan

Di tahun 2025, peretas Korea Utara mencuri $2 miliar dalam kripto, menyoroti peningkatan kecanggihan kejahatan siber negara. Serangan yang lebih sedikit tetapi bernilai tinggi mengungkap kelemahan kritis dalam bursa dan platform kustodian, menunjukkan bahwa hanya segelintir pelanggaran dapat menghasilkan miliaran.

Lonjakan ancaman menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan keamanan yang lebih kuat, kerja sama global, dan manajemen risiko proaktif untuk melindungi ekosistem kripto yang berkembang pesat dari musuh yang didanai dengan baik dan termotivasi secara politik.