BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Peretas Korea Utara Mencuri $2 Miliar dalam Perampokan Kripto 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Peretas Korea Utara Berhasil Melakukan Perampokan Kripto Senilai $2 Miliar di Tahun 2025Postingan Peretas Korea Utara Mencuri $2 Miliar dalam Perampokan Kripto 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Peretas Korea Utara Berhasil Melakukan Perampokan Kripto Senilai $2 Miliar di Tahun 2025

Peretas Korea Utara Mencuri $2 Miliar dalam Perampokan Kripto 2025

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 15:50
SURGE
SURGE$0.03695-1.98%
Threshold
T$0.009982-0.46%
Everclear
CLEAR$0.00576-0.17%
Farcana
FAR$0.001108-5.21%
Moonveil
MORE$0.002388-3.55%

Peretas Korea Utara Berhasil Mencuri Kripto Senilai $2 Miliar di 2025, Meningkatkan Total Pencurian Menjadi $6,75 Miliar

Pada tahun 2025, peretas yang terkait dengan Korea Utara mencuri $2,02 miliar dalam cryptocurrency, lonjakan 51% dari tahun 2024, menandai peningkatan tahunan terbesar yang pernah tercatat, sebagaimana disorot oleh Coin Bureau.

Meskipun jumlah serangan menurun di tahun 2025, peretas yang terkait dengan Korea Utara menargetkan beberapa pelanggaran bernilai tinggi, termasuk eksploitasi Bybit yang sendirian menelan biaya $1,5 miliar. Kesuksesan mereka mendorong total pencurian menjadi sekitar $6,75 miliar, menjadikan mereka pelaku paling produktif dalam sejarah pencurian kripto global

Pergeseran Strategis dalam Taktik

Di tahun 2025, peretas Korea Utara tidak hanya mencuri jumlah yang lebih besar, mereka menjadi lebih pintar. Menggunakan taktik canggih seperti menanamkan orang dalam IT di perusahaan kripto, memanfaatkan rekayasa sosial untuk akses istimewa, dan menargetkan platform terpusat, mereka memaksimalkan hasil dari setiap pelanggaran. 

Alih-alih menyebarkan upaya di berbagai serangan kecil, kelompok yang terkait dengan DPRK fokus pada kompromi layanan berdampak tinggi, yang bertanggung jawab atas sekitar 76% dari semua pencurian kripto tingkat layanan tahun lalu. 

Pendekatan mereka mencerminkan evolusi yang jelas: serangan yang lebih sedikit tetapi jauh lebih menguntungkan, dipasangkan dengan pencucian uang yang canggih melalui mixer dan jembatan lintas-rantai untuk mengaburkan aliran dana curian dari waktu ke waktu.

Dampak Global dan Respons Industri

Pencurian kripto senilai $2 miliar oleh aktor yang terkait dengan Korea Utara di tahun 2025 menyoroti ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan peretas negara terhadap industri. Dengan bursa terpusat dan layanan kustodian yang sangat rentan, skala pencurian ini mengungkap kelemahan sistemik dalam ekosistem kripto.

Sebagai respons, regulator, bursa, dan perusahaan analitik memperkuat pertahanan melalui pemantauan on-chain yang ditingkatkan, kepatuhan yang lebih ketat, dan kerja sama yang lebih erat dengan penegak hukum. 

Namun operasi DPRK, yang didorong oleh kebutuhan rezim untuk menghindari sanksi, menggarisbawahi tantangan berkelanjutan dalam melindungi sistem keuangan tanpa batas dari musuh yang memiliki sumber daya baik dan termotivasi secara politik.

Kesimpulan

Di tahun 2025, peretas Korea Utara mencuri $2 miliar dalam kripto, menyoroti peningkatan kecanggihan kejahatan siber negara. Serangan yang lebih sedikit tetapi bernilai tinggi mengungkap kelemahan kritis dalam bursa dan platform kustodian, menunjukkan bahwa hanya segelintir pelanggaran dapat menghasilkan miliaran. 

Lonjakan ancaman menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan keamanan yang lebih kuat, kerja sama global, dan manajemen risiko proaktif untuk melindungi ekosistem kripto yang berkembang pesat dari musuh yang didanai dengan baik dan termotivasi secara politik.

Sumber: https://coinpaper.com/13650/2-billion-crypto-heist-north-korean-hackers-struck-big-in-2025

Peluang Pasar
Logo SURGE
Harga SURGE(SURGE)
$0.03695
$0.03695$0.03695
-0.45%
USD
Grafik Harga Live SURGE (SURGE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45