Analis Wall Street menetapkan harga saham Apple untuk 12 bulan ke depan

Meskipun saham Apple (NASDAQ: AAPL) memulai tahun 2026 dengan catatan bearish, beberapa analis Wall Street tetap bullish terhadap ekuitas ini selama 12 bulan ke depan.

Pada saat berita ini ditulis, AAPL diperdagangkan pada $259, naik 0,13% pada sesi terakhir. Sejak awal tahun, saham turun lebih dari 4%, sementara selama 12 bulan terakhir saham telah naik hampir 10%.

Grafik harga saham AAPL satu tahun. Sumber: Finbold

Yang perlu dicatat, Apple menghadirkan kinerja kuat di tahun 2025, mencatat pendapatan rekor yang didorong oleh permintaan iPhone yang kuat dan pertumbuhan berkelanjutan di Layanan, yang menghasilkan penjualan $109,2 miliar. Kapitalisasi pasarnya melampaui $4 triliun, menjadikannya perusahaan kedua, setelah Nvidia (NASDAQ: NVDA), yang mencapai pencapaian tersebut.

Raksasa teknologi ini juga mengalami perubahan kepemimpinan yang signifikan. Dalam hal ini, Chief Operating Officer Jeff Williams telah pensiun, sementara kepala urusan pemerintahan Lisa Jackson dan General Counsel Kate Adams akan mengundurkan diri pada akhir Januari dan akhir 2026, secara berturut-turut.

Kepala AI John Giannandrea pensiun, dengan pengawasan upaya kecerdasan buatan Apple beralih ke Amar Subramanya. Wakil presiden desain Alan Dye juga telah pergi untuk memimpin studio desain baru di Reality Labs Meta.

Prediksi saham Apple Wall Street

Mengenai prospek saham, analis tetap optimis secara hati-hati. Secara khusus, berdasarkan 32 peringkat yang dilacak oleh TipRanks, Apple memiliki konsensus 'Moderate Buy'. Sembilan belas analis menilai saham sebagai buy, 11 merekomendasikan holding, dan dua menyarankan selling. Target harga rata-rata 12 bulan adalah $299,49, menyiratkan potensi kenaikan sekitar 15% dari level saat ini. Target berkisar dari tertinggi $350 hingga terendah $230.

Grafik harga saham AAPL 12 bulan. Sumber: TipRanks

Evercore ISI menegaskan kembali peringkat 'Outperform' pada 6 Januari, menaikkan target harga menjadi $330 dari $325, mengutip permintaan iPhone yang lebih kuat dari perkiraan dan tekanan biaya memori jangka pendek yang terbatas. Perusahaan menaikkan perkiraan kuartal Desember menjadi $140,5 miliar dalam pendapatan dan $2,71 dalam laba per saham, didorong oleh permintaan yang kuat di Amerika Utara, Tiongkok, dan India serta campuran yang menguntungkan terhadap model iPhone kelas atas. Meskipun mencatat permintaan yang lebih lemah di Eropa dan potensi tekanan margin di akhir tahun, Evercore mengatakan Apple tetap berada dalam posisi yang baik dalam jangka pendek.

BofA Securities menegaskan kembali peringkat 'Buy' dan target harga $325, menunjuk pada kinerja App Store yang stabil, pengembalian modal yang kuat, dan potensi jangka panjang dari edge AI. Perusahaan mencatat pendapatan App Store naik 6,8% year over year menjadi $8,6 miliar, dengan monetisasi yang membaik mengimbangi pertumbuhan yang lebih lambat, terutama di Tiongkok.

Akhirnya, Raymond James melanjutkan liputan pada 2 Januari dengan peringkat 'Hold' dan tanpa target harga, mengutip kekhawatiran valuasi meskipun permintaan yang solid terkait dengan siklus pembaruan iPhone 17. Perusahaan mengatakan sebagian besar potensi kenaikan sudah tercermin dalam saham dan menandai risiko terkait harga komponen, tarif, dan konsentrasi rantai pasokan, sambil mengakui fundamental Apple yang kuat dan basis terpasang yang besar.

