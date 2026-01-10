BursaDEX+
ASTER Diprediksi Meroket ke $1,50 karena Sentimen Pasar Tetap Positif: Analis

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 17:38
Wawasan Utama:

  • Analis memprediksi $ASTER akan berlipat ganda, mencapai $1,50 di tengah sentimen pasar yang positif.
  • Meskipun volatilitas DeFi, $ASTER tetap stabil dengan kepercayaan dan minat investor yang kuat.
  • Potensi pertumbuhan Aster tetap kuat, didorong oleh kinerja yang konsisten dan prospek yang positif.
ASTER Diprediksi Melonjak ke $1,50 karena Sentimen Pasar Tetap Positif: Analis

Harga Aster ($ASTER) menunjukkan tanda-tanda momentum positif, dengan sentimen pasar yang tetap kuat. Meskipun ada fluktuasi kecil, seorang analis dengan percaya diri memprediksi bahwa harga bisa naik ke $1,50 dalam waktu dekat. Harga token saat ini berada di $0,709726 USD, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $135.531.087. Dalam 24 jam terakhir, $ASTER mengalami penurunan sedikit sebesar 1,02%.

Sentimen Pasar Mendukung Pertumbuhan Aster

Sentimen pasar memainkan peran penting dalam kinerja banyak mata uang kripto, dan Aster tidak terkecuali. Meskipun ada ketidakstabilan baru-baru ini di pasar keuangan terdesentralisasi (DeFi), Aster tetap stabil pada tingkat harga saat ini.

Analis Cotton membagikan pandangannya tentang Aster, menyatakan kepercayaan pada potensi koin tersebut. Dia berkata, "Saya mengharapkan bahkan 2x yang jelas dari sini, menuju $1,50." Prediksinya sejalan dengan sentimen pasar yang positif dan minat yang berkembang terhadap Aster. Meskipun terjadi penurunan baru-baru ini di pasar DeFi, masih ada keyakinan bahwa harga Aster akan terus naik dalam waktu dekat.

Kinerja Aster di Tengah Volatilitas Pasar DeFi

Pasar DeFi telah mengalami fluktuasi tajam, terutama pada akhir 2025 dan awal 2026. Pada akhir 2025, Total Value Locked (TVL) di ruang DeFi melonjak ke $1,242 miliar sebelum mengalami penurunan tajam di awal 2026. Open Interest, yang mencapai puncaknya di lebih dari $2,5 miliar pada Oktober 2025, juga mengalami penurunan serupa, mencerminkan ketidakstabilan pasar.

Volatilitas Pasar DeFi | Sumber: DeFiLlama

Meskipun fluktuasi ini, analis tetap optimis, memandangnya sebagai aset yang solid dalam ekosistem DeFi. Volatilitas yang sedang berlangsung di pasar DeFi tidak menghalangi investor untuk menunjukkan minat yang kuat pada $ASTER. Meskipun pasar secara keseluruhan tetap tidak stabil, harga $ASTER tetap tangguh, menunjukkan kepercayaan investor yang kuat. 

Prospek Masa Depan Aster dan Level Harga Utama

Ke depan, prospek untuk Aster tampak menjanjikan berdasarkan proyeksi analis. Kinerja koin yang konsisten, bersama dengan atmosfer pasar yang positif, menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut. Jika harga mencapai $1,50, itu akan mewakili keuntungan substansial dari nilai saat ini.

Dengan pasar keuangan terdesentralisasi tetap menjadi area minat utama, Aster dapat memperoleh manfaat dari kepercayaan pasar lebih lanjut. Saat pelaku pasar terus memantau tren, pergerakan harga Aster kemungkinan akan terus menarik perhatian dalam beberapa minggu mendatang.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/analysis/aster-to-surge-to-1-50/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

