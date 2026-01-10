BursaDEX+
Investor ventura Andreessen Horowitz membuat kesan di tahun 2025 dengan mengumpulkan lebih dari $15 miliar, tersebar di beberapa dana baru. Dengan jumlah tersebut

a16z menginvestasikan hampir 20% dari seluruh dana VC dalam ofensif teknologi Amerika

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/10 16:28
hashkey ipo crypto growth

Investor ventura Andreessen Horowitz membuat kesan di tahun 2025 dengan mengumpulkan lebih dari $15 miliar, tersebar di beberapa dana baru. Dengan jumlah tersebut, perusahaan ini menyumbang sekitar 18% dari seluruh modal ventura di Amerika Serikat tahun itu. Miliaran dolar tersebut diinvestasikan pada domain yang menjanjikan seperti AI, crypto,...

Artikel a16z mengalokasikan hampir 20% dari semua dana VC dalam serangan teknologi Amerika pertama kali muncul di Blockchain Stories.

