Poin-Poin Penting: Plume Network bermitra dengan BlackOpal untuk tokenisasi piutang kredit.

Melibatkan fasilitas $200 juta yang dipimpin oleh Mars Capital Advisors.

Produk GemStone menargetkan pasar kredit Brasil.

Plume Network Meluncurkan Platform Kredit Tertoken Senilai $200 Juta

Plume Network dan BlackOpal telah meluncurkan produk GemStone, yang menokenisasi piutang kartu kredit Brasil yang didukung oleh fasilitas $200 juta dari Mars Capital Advisors.

Inisiatif ini menandai langkah signifikan dalam mengintegrasikan aset dunia nyata dengan teknologi blockchain, yang berpotensi memengaruhi strategi investasi institusional.

Artikel terkait Mahkamah Agung Korea Selatan Mengonfirmasi Penyitaan Bitcoin sebagai Legal Kolombia Mewajibkan Pelaporan Kripto untuk Bursa pada 2026

Plume Network telah mengumumkan kolaborasi dengan BlackOpal untuk membawa piutang kartu kredit Brasil ke blockchain. Proyek ini didukung oleh fasilitas jangkar senilai US$200 juta yang ditawarkan oleh Mars Capital Advisors.

Entitas utama yang terlibat adalah Plume Network dan BlackOpal, memanfaatkan keahlian mereka untuk menokenisasi piutang kartu kredit Brasil. Inisiatif ini memperkenalkan GemStone, sebuah produk yang ditujukan untuk menokenisasi aset dunia nyata di platform Plume.

Kolaborasi ini diharapkan dapat berdampak signifikan pada pasar piutang Brasil, yang bernilai sekitar $100 miliar. Pengenalan GemStone akan meningkatkan likuiditas melalui infrastruktur penyelesaian Visa dan Mastercard.

Melalui integrasi dengan jaringan pembayaran yang ada, proyek ini merevolusi pasar kredit dengan menghilangkan ketergantungan pada pembayaran kembali pedagang. Pergeseran ini menyoroti potensi peningkatan efisiensi dalam manajemen aset dan optimalisasi likuiditas.

Penggunaan blockchain untuk piutang kredit di Brasil menandakan strategi keuangan baru, yang berpotensi memengaruhi tren regulasi dan teknologi global. Preseden historis yang digabungkan dengan metodologi yang ada memprediksi penerimaan positif di dalam sektor keuangan.