VanEck memaparkan prediksi harga Bitcoin mencapai $2,9 juta per koin pada tahun 2050

VanEck memproyeksikan harga Bitcoin akan mencapai $2,9 juta pada tahun 2050, dengan perusahaan manajemen aset senilai $180 miliar ini menegaskan kembali prediksinya tentang peningkatan tingkat adopsi eksponensial selama seperempat abad mendatang.

Menurut posting blog penelitian perusahaan keuangan yang diterbitkan Kamis dengan judul "Bitcoin Long-Term Capital Market Assumptions," koin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar dapat menjadi mata uang penyelesaian global dan aset cadangan utama dalam 25 tahun ke depan.

Analisis ini ditulis oleh Matthew Sigel, kepala penelitian aset digital VanEck, dan analis investasi senior untuk aset digital Patrick Bush.

Valuasi skenario dasar VanEck memperkirakan imbal hasil tahunan 15%

Model arus kas diskonto dan harga terhadap laba tidak sepenuhnya menangkap karakteristik aset moneter non-sovereign. Perusahaan memetakan potensi penetrasi Bitcoin ke dalam aktivitas penyelesaian global dan aset cadangan bank sentral.

Skenario dasar VanEck mengasumsikan horizon 25 tahun dimulai pada 2026 dan berakhir pada 2050, dengan bitcoin tumbuh majemuk pada tingkat pertumbuhan tahunan 15% melalui jalur non-linear di mana volatilitas dan penilaian ulang pasar berkala semuanya diperhitungkan.

Manajer aset memproyeksikan aset tersebut dapat menyelesaikan antara 5% hingga 10% dari perdagangan internasional global pada tahun 2050, sekaligus menyumbang sekitar 5% dari perdagangan domestik, membawanya ke valuasi luar biasa sebesar $2,9 juta per koin.

Analisis ini juga mengidentifikasi ekspansi likuiditas global yang diukur melalui pertumbuhan jumlah uang beredar, mengatakan penurunan nilai dari waktu ke waktu dapat mendukung permintaan untuk opsi penyelesaian dan aset cadangan lainnya, saluran di mana BTC dapat menguntungkan.

Kejelasan regulasi pasar kripto dapat mempengaruhi pertumbuhan harga

VanEck mencantumkan kendala regulasi sebagai salah satu risiko terhadap tesisnya, menjelaskan bahwa adopsi di tingkat lapisan penyelesaian tanpa hukum yang jelas akan membatasi kemampuan bitcoin untuk berkembang ke dalam penggunaan perdagangan dan cadangan.

Ini menguraikan profil volatilitas yang diharapkan untuk bitcoin di bawah asumsi pasar modalnya, memprediksi volatilitas tahunan antara 40% hingga 70%. Dengan mempertimbangkan pergerakan harga yang tidak dapat diprediksi, VanEck mengatakan koin raja memiliki korelasi "sangat rendah" dengan ekuitas, obligasi, dan emas, dan korelasi negatif yang kuat dengan dolar AS.

Dalam kasus pasar bearish, adopsi bitcoin biasanya berada pada tingkat minimum, dengan penetrasi hampir nol terhadap perdagangan dan aktivitas ekonomi domestik. Skenario itu, menurut VanEck, akan menghasilkan target harga sekitar $130.000 per koin, imbal hasil tahunan 2%.

Pasar bullish, di sisi lain, dapat membayangkan hasil hyper-bitcoinization di mana kripto akan menyumbang 20% dari perdagangan internasional dan 10% dari produk domestik bruto domestik.

Valuasi tersirat mencapai sekitar $53,4 juta per koin, sesuai dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk 29%. VanEck juga memodelkan pangsa bitcoin dari aset keuangan global dari hanya 0,07% dalam kasus bearish hingga hampir 30% dalam kasus bullish.

Pada sisi alokasi investasi penelitian, VanEck percaya aset digital adalah diversifier dengan imbal hasil konveks, dan lindung nilai sovereign terhadap beberapa faktor penurunan ekonomi seperti inflasi. Institusi keuangan menyarankan alokasi akan berkisar antara 1% hingga 3% untuk portofolio strategis, dan sebanyak 20% untuk investor dengan toleransi risiko tinggi.

Keuntungan Bitcoin yang belum direalisasi mengisyaratkan harga puncak

Bersama dengan proyeksi jangka panjangnya untuk bitcoin, VanEck membahas indikator on-chain jangka pendek hingga menengah yang menginformasikan pandangannya tentang siklus pasar. Ini memposting grafik Relative Unrealized Profit BTC, yang menilai apakah pasar mengalami overheating atau akan mengalami penurunan harga.

Grafik keuntungan BTC yang belum direalisasi dalam USD. Sumber: VanEck.

Ketika rata-rata bergerak 30 hari dari Relative Unrealized Profit melebihi 0,70, puncak siklus taktis biasanya mengikuti, menurut analisis. Metrik ini berada di 0,43 pada akhir 2025, level yang menurut VanEck secara historis mendahului imbal hasil kuat selama satu hingga dua tahun ke depan.

Menurut analis CryptoQuant CryptoZeno, pemegang jangka panjang sekarang telah beralih ke distribusi berkelanjutan, dengan perubahan posisi bersih 30 hari berubah menjadi wilayah negatif. Chartist menegaskan bahwa pola ini dikaitkan dengan tren tahap akhir, di mana koin yang lebih tua memasuki kembali sirkulasi selama periode harga yang meningkat.

Distribusi ini dapat berarti bahwa tekanan jual tidak lagi terbatas pada trader jangka pendek, tetapi dipegang oleh pemegang dengan keyakinan yang dijual untuk mengubah keseimbangan struktural pasokan.

"Bitcoin kemungkinan akan mengalami rentang perdagangan yang lebih luas dan volatilitas yang meningkat, dengan stabilitas harga lebih bergantung pada arus masuk yang berkelanjutan daripada pasokan ketat yang dipegang oleh tangan yang kuat," mereka menyimpulkan.

