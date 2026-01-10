Pengusaha Kripto Terkait dengan Operasi Narkoba Ilegal Terbesar di Inggris

Seorang pengusaha kripto asal Inggris telah dikaitkan dengan operasi obat ilegal terbesar di negara tersebut. Menurut laporan, individu tersebut menjalankan game berbasis kripto bernama Paradox Metaverse, yang disebut sebagai skema Ponzi oleh penyelidik kripto Coffeezilla, dan kini telah dikaitkan dengan operasi obat penurun berat badan ilegal di Inggris.

Pada puncak proyek yang didirikan oleh saudara Amio Talio dan Faisal Tariq, mereka mendapatkan segmen livestream dengan IshowSpeed, seorang streamer game populer yang memiliki lebih dari 43 juta pengikut. Kini, investigasi yang dilakukan oleh surat kabar Inggris The Guardian telah mengaitkan salah satu pengusaha kripto, Tariq Faisal, dengan unit kawasan industri di Northampton yang digerebek oleh Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

Penipu kripto terkait operasi obat penurun berat badan ilegal

Menurut The Guardian, petugas penegak hukum tiba di kawasan industri tersebut pada Oktober lalu, menyita ribuan pen penurun berat badan bermerek Alluvi tanpa izin, bahan kimia mentah, peralatan manufaktur, bahan kemasan, dan uang tunai £20.000. Beberapa pen tersebut mengandung retatrutide, komponen kuat yang masih dalam uji klinis dan belum disetujui untuk penggunaan medis. Meskipun tidak ada penangkapan yang dilakukan, pihak berwenang menggambarkan penyitaan ini sebagai yang terbesar.

Selain itu, website Alluvi tetap aktif selama periode Natal, mengklaim bahwa produknya tidak tersedia karena permintaan tinggi. Channel Telegram-nya juga aktif, menarik ribuan pelanggan yang tampaknya melakukan pemesanan setiap hari. Meskipun kawasan industri tersebut dikunci dan dijaga, ada rumor bahwa produksi telah dipindahkan ke tempat lain. Namun, Guardian menyebutkan bahwa investigasinya mengaitkan pengusaha kripto Faisal Tariq dengan operasi tersebut.

Dalam laporannya, Guardian mengklaim bahwa meskipun Faisal Tariq belum resmi didakwa atau ditangkap sehubungan dengan bisnis ilegal tersebut, pihaknya telah meninjau dokumen yang menghubungkan pengusaha kripto tersebut dengan bisnis yang terkait dengan penjualan produk Alluvi, bersama dengan kesaksian dari sumber yang akrab dengan perdagangan obat ilegal. Unit yang digerebek diidentifikasi oleh penduduk, meskipun MHRA belum merilis detail tentang lokasi pasti gudang tersebut.

Laporan mengungkap hubungan antara Tariq dan perusahaan-perusahaan

Menurut catatan, unit yang digerebek terdaftar atas nama Wholesale Supplements Limited, perusahaan yang mencantumkan Faisal Tariq sebagai direkturnya. Ketika dimintai komentar, Faisal tidak memberikannya. Pesanan pelanggan yang ditinjau oleh Guardian menunjukkan bahwa produk Alluvi dijual melalui website bernama Ecommerce Nutri Collectiv. Website tersebut kemudian kehilangan penyedia pembayarannya setelah Stripe menghentikan layanannya. Catatan juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sebelumnya berbagi alamat terdaftar dengan Vantage Commercials Group, perusahaan yang pernah dijalankan oleh Tariq.

Mengklik nama dagang di bagian bawah website Nutri Collectiv mengarahkan pengguna ke website merek lain, Paradox Labs. Halaman arsip menunjukkan bahwa sebelumnya dikenal sebagai Paradox Studio, usaha kripto yang didirikan oleh Tariq. Paradox memiliki daftar kontroversi yang panjang. Perusahaan tersebut merilis proyek kriptonya, Paradox Coin dan Paradox Metaverse, game blockchain play-to-earn, dengan game tersebut mengklaim memungkinkan pemain blockchain menghasilkan kripto sambil bermain.

Game tersebut menarik tuduhan sebagai penipuan dari pemain dan beberapa kritikus online. Penyelidik kripto Stephen Findeisen, yang dikenal sebagai Coffeezilla, secara terbuka menantang Tariq dan saudaranya dalam wawancara YouTube, mempertanyakan proyek, tokenomics, dan klaim promosionalnya. Tariq membantah tuduhan tersebut pada saat itu, mencatat bahwa dia tidak memasarkan skema cepat kaya. Sementara itu, penduduk lokal mengklaim bahwa beberapa kendaraan kelas atas sering diparkir di unit yang digerebek.

Para ahli medis telah memperingatkan tentang risiko obat ilegal, mencatat bahwa retatrutide belum menyelesaikan uji klinis dan obat suntik yang tidak diatur dapat terkontaminasi, diberikan secara tidak tepat, atau disterilkan dengan tidak benar. Selain itu, ada klaim bahwa MHRA tidak bergerak cepat terhadap pelanggar, dengan lembaga tersebut mengonfirmasi bahwa tidak ada penangkapan yang dilakukan sehubungan dengan penggerebekan tersebut. Ketika ditanya tentang Tariq, lembaga tersebut menolak berkomentar, mencatat bahwa investigasi masih berlangsung.

