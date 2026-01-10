Paus ETH Membuang $124 Juta di Bitstamp Saat Tekanan Jual Meningkat

Seorang investor paus Ethereum ($ETH) baru-baru ini mendapat perhatian luas pasar dengan aksi jual besar-besaran. Dalam hal ini, paus Ethereum yang dikenal sebagai Ethereum OG telah menjual $ETH senilai $124 juta yang mencengangkan di Bitstamp selama 2 hari. Berdasarkan data dari Lookonchain, hal ini menggarisbawahi perkembangan signifikan di tengah meningkatnya tekanan jual. Akibatnya, perkembangan ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan likuidasi lebih lanjut.

Paus Ethereum Secara Kumulatif Menjual $124 Juta di Bitstamp Selama 2 Hari

Statistik on-chain mengungkapkan bahwa paus Ethereum, "Ethereum OG," telah menjual 40.251 $ETH yang signifikan di Bitstamp selama beberapa hari. Angka tersebut menggarisbawahi nilai yang menakjubkan sebesar $124 juta. Awalnya, investor tersebut dilaporkan mengumpulkan hingga 154.076 koin $ETH, dengan total $517 juta. Namun, selama 2 hari terakhir, paus tersebut menunjukkan perubahan perilaku dengan aksi jual besar-besaran. Secara khusus, deposit $124 juta $ETH menyoroti dampak signifikan dari tekanan jual terhadap tindakan paus tersebut.

Meskipun demikian, meskipun paus tersebut telah menyetorkan jumlah $ETH yang signifikan, ia masih mempertahankan kepemilikan $ETH yang cukup besar. Dalam hal ini, paus tersebut saat ini memiliki 26.000 $ETH. Jumlah ini setara dengan $80,15 juta. Namun demikian, skala besar dari deposit ini telah memicu kekhawatiran atas kemungkinan likuidasi dalam waktu dekat. Khususnya, 2 hari sebelumnya, 10.000 $ETH yang setara dengan $30,73 juta dipindahkan dari "0xBd7," sementara 4.251 $ETH lainnya yang setara dengan $13,06 juta dipindahkan dari 0x76A.

Transfer Modal Besar Memicu Risiko Volatilitas dan Likuidasi Lebih Lanjut

Menurut Lookonchain, transfer ini secara kolektif melampaui angka $124 juta yang dijual di Bitstamp. Transfer modal berskala besar dalam waktu singkat seperti ini sering mengindikasikan kemungkinan aksi jual, memicu kemungkinan peningkatan risiko volatilitas pasar. Dengan mempertimbangkan hal ini, para pengamat pasar dengan cermat memantau hasil potensial dari perkembangan ini.

Sumber: https://blockchainreporter.net/eth-whale-dumps-124m-on-bitstamp-as-selling-pressure-increases/