Bagaimana Amazon berencana membuat AI yang dapat dikenakan menjadi mainstream dengan perangkat seharga $50

2026/01/10 19:27
Amazon mendorong rencana untuk meningkatkan gadget kecil yang dapat dikenakan yang diakuisisi beberapa bulan lalu, menandakan raksasa teknologi ini belum menyerah pada perangkat yang diaktifkan dengan suara meskipun mengalami kemunduran di kategori ini.

Perangkat yang dimaksud berasal dari Bee, sebuah startup yang diakuisisi Amazon yang membuat gadget seharga $50 yang dapat dipasang pengguna pada pakaian mereka atau dikenakan di pergelangan tangan. Perangkat keras kecil ini terus mendengarkan apa yang terjadi di sekitar pemiliknya, mencatat percakapan dan secara otomatis membangun daftar tugas melalui aplikasi ponsel.

Perjuangan dengan pasar AI yang dapat dikenakan

Waktunya datang saat perusahaan lain kesulitan meyakinkan pelanggan bahwa gadget bertenaga AI layak dibeli. Produk seperti Humane AI Pin dan Rabbit R1 belum diminati pembeli, menghadapi kritik karena masalah perangkat lunak, baterai yang cepat habis, dan gagal menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah dilakukan ponsel.

Amazon sendiri memiliki hasil yang beragam dalam menjual teknologi yang dapat dikenakan. Perusahaan menutup gelang kebugaran Halo-nya pada tahun 2023 setelah produk tersebut gagal mendapatkan daya tarik. Amazon juga belum mengeluarkan earbuds nirkabel baru dalam hampir tiga tahun. Beberapa teknologi dari Halo, termasuk alat yang dapat mendeteksi perasaan seseorang berdasarkan suara mereka, telah masuk ke Bee.

Bee mengambil pendekatan yang berbeda dari produk-produk sebelumnya. Alih-alih mengharuskan pengguna menekan tombol atau memberikan perintah, perangkat ini bekerja sebagai buku harian otomatis yang menangkap semuanya sendiri. Perusahaan kecil lainnya, termasuk Plaud, telah merilis produk serupa.

Gagasan Amazon memiliki perangkat yang selalu mendengarkan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan beberapa orang tentang privasi. Bee menangani kekhawatiran tersebut secara langsung setelah mengumumkan kesepakatan dengan Amazon.

"Kami tidak pernah menyimpan rekaman audio, dan ini tidak berubah," posting perusahaan di situs webnya. Perangkat ini memproses semua suara segera dan menghapusnya setelah mengonversi percakapan menjadi teks, tanpa ada yang disimpan di mana pun, jelas perusahaan.

Satu fitur memungkinkan pengguna merekam pemikiran cepat dengan menekan tombol untuk menangkap catatan suara. Alat lain yang disebut wawasan harian memantau pola emosi dan perubahan dalam hubungan pribadi, menurut posting blog perusahaan dari hari Senin.

Co-founder Maria de Lourdes Zollo dan timnya juga bekerja untuk membuat perangkat melakukan lebih banyak hal tanpa diminta. Penambahan terbaru yang disebut "tindakan" menghubungkan perangkat ke program email dan kalender, memungkinkan Bee menulis email atau menjadwalkan pertemuan secara otomatis.

"Jadi langsung dari aplikasi, Anda dapat terhubung dengan Gmail dan kalender Anda dan langsung dari sana, kami dapat mengambil tindakan atas nama Anda, dan pada dasarnya menindaklancuti percakapan," jelas Zollo selama wawancara di pameran teknologi CES di Las Vegas minggu ini.

Perubahan lebih besar di depan mata

Ketika ditanya tentang berita terbaru yang menggambarkan bagaimana beberapa pelanggan telah mengembangkan hubungan emosional yang sangat kuat dengan program AI, Daniel Rausch, yang menjalankan divisi Alexa dan Echo Amazon sebagai wakil presiden, menekankan perusahaan menganggap serius tugas mereka kepada pengguna.

"Kami memiliki tim AI yang bertanggung jawab, tim kepercayaan dan privasi selama satu dekade penuh yang kami lakukan ini," katanya. "Saya pikir beberapa topik ini lebih baru bagi yang lain, tetapi sejujurnya orang telah membentuk ikatan yang erat, berbagi detail, mengomunikasikan hal-hal kepada Alexa, mencari dukungan dari Alexa, mencari humor dari Alexa sejak diluncurkan."

Rausch mengatakan minat yang berkembang pada AI yang dapat bercakap-cakap membuat ini menjadi momen yang tepat untuk mencoba lagi dengan perangkat yang dapat dikenakan.

Tidak seperti AI Pin dan beberapa produk baru yang ditampilkan di CES minggu ini, Bee tidak menyertakan kamera untuk melihat dan memahami apa yang ada di sekitar pengguna. Zollo mengatakan startup awalnya menguji versi dengan kamera.

"Ketika kami memulai Bee, prototipe pertama kami sebenarnya dengan visi, dengan kamera, tetapi sebagai startup, itu terlalu mahal," kata Zollo. "Di masa depan, saya percaya akan ada peluang untuk perangkat lain yang memiliki kamera di dalamnya."

Zollo tidak berpikir satu perangkat yang dapat dikenakan akan mendominasi pasar. Seperti orang lain yang mengerjakan produk serupa, dia percaya orang akan menggunakan beberapa perangkat.

Membuat produk yang sesuai dengan gaya pribadi yang berbeda akan menentukan perangkat mana yang benar-benar digunakan orang setiap hari, katanya.

"Saya percaya akan ada eskalasi aksesori yang kami miliki untuk Bee," kata Zollo. "Kami ingin bersama Anda, dan kami memahami Anda memiliki selera mode Anda sendiri, jadi kami ingin memahami apa yang baik untuk Anda."

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/amazon-wearable-ai-with-50-device/

