Penerbit USDT Tether mendaftarkan merek dagang di Rusia untuk platform Hadron-nya

Tether, penerbit stablecoin terkemuka yang dipatok pada dolar, USDT, telah mendaftarkan merek dagang di Rusia untuk platform tokenisasi Hadron.

Langkah ini dilakukan saat Moskow bersiap mengadopsi kerangka regulasi komprehensif untuk cryptocurrency, termasuk stablecoin dan aset yang ditokenisasi.

Tether mendaftarkan merek dagang Hadron dengan kantor paten Rusia

Perusahaan di balik stablecoin terbesar dan paling populer di dunia, Tether, telah berhasil mendaftarkan merek dagang di Federasi Rusia untuk platform tokenisasi aset dunia nyata (RWA) Hadron, ungkap media lokal Sabtu.

Kantor berita RIA Novosti menemukan hal itu saat meninjau pengajuan terbaru dengan Layanan Federal untuk Kekayaan Intelektual, kantor paten Rusia yang biasa dikenal sebagai Rospatent.

Menurut informasi dalam basis data elektronik lembaga tersebut, Tether mengajukan aplikasinya pada Oktober 2025, dan Rospatent menyetujuinya pada Januari 2026.

Perusahaan telah menerima hak eksklusif atas merek dagang terdaftar, dalam bentuk segi enam yang terdistorsi dengan tiga segi enam yang lebih kecil di dalamnya, hingga 3 Oktober 2035.

Perusahaan akan dapat menggunakannya untuk menyediakan layanan keuangan berbasis blockchain serta konsultasi di bidang cryptocurrency, perdagangan kripto, transfer dan pertukaran berdasarkan teknologi blockchain, dan untuk memproses pembayaran koin, di antara aktivitas lainnya.

Tether Limited menerbitkan beberapa stablecoin yang dipatok pada nilai berbagai aset riil, mata uang fiat serta komoditas, termasuk dolar AS, euro, dan emas, catat laporan tersebut.

Yang terbesar di antaranya adalah USDT, yang saat ini menempati peringkat ketiga di antara aset kripto secara global dan pertama di antara stablecoin, dengan kapitalisasi pasar sekitar $187 miliar per Januari.

Hadron diluncurkan pada November 2024, kenang RIA Novosti. Platform ini memungkinkan tokenisasi berbagai RWA, dari saham dan obligasi hingga poin bonus, di antara lainnya.

Pendaftaran merek dagang Tether hadir menjelang regulasi Rusia

Rusia bermaksud untuk mengatur dengan benar ruang kripto yang berkembang pada paruh pertama 2026, setelah otoritas keuangan di Moskow secara bertahap melunakkan sikap mereka terhadap mata uang digital dan aset seperti Bitcoin selama tahun 2025.

Tahun lalu menjadi titik balik bagi kebijakan Rusia mengenai kripto seperti yang dilaporkan oleh Cryptopolitan. Perubahan itu didorong oleh pembatasan internasional atas perang di Ukraina, yang sangat membatasi akses Rusia ke saluran fiat global, termasuk transfer internasional.

Pada Maret, Bank Sentral Rusia (CBR) mengusulkan rezim hukum "eksperimental" khusus untuk pembayaran kripto lintas batas dan investasi terbatas. Dan pada Mei, bank tersebut mengizinkan penawaran derivatif kripto kepada investor "yang sangat berkualitas".

Kemudian, menjelang akhir Desember, otoritas moneter menerbitkan poin-poin kunci dari rencana untuk mengatur pasar secara komprehensif. Konsep baru ini mempertimbangkan untuk mengakui cryptocurrency dan stablecoin sebagai aset moneter dan memperluas akses investor.

Sementara itu, data on-chain mengungkapkan bahwa koin yang dipatok pada rubel Rusia A7A5 telah menjadi stablecoin dengan pertumbuhan tercepat selama 12 bulan terakhir, meskipun menjadi sasaran sanksi Barat.

Diluncurkan pada Januari 2025, koin ini menambahkan sekitar $90 miliar ke pasokan beredarnya tahun lalu. Diterbitkan di Tron dan Ethereum, koin ini menyumbang hampir setengah dari segmen non-dolar dari pasar stablecoin global yang berkembang.

Selain transaksi kripto, undang-undang baru, yang diharapkan diadopsi oleh pembuat undang-undang Rusia paling lambat 1 Juli, juga akan memperbarui aturan untuk aset keuangan digital (DFA), sebagaimana didefinisikan di Rusia.

Kategori terakhir, yang mencakup sejumlah instrumen yang ditokenisasi seperti sekuritas dan hak digital, diatur dengan undang-undang DFA khusus, yang mulai berlaku pada 2021.

Tidak seperti cryptocurrency, saat ini hanya diterbitkan di blockchain pribadi bukan publik, tetapi CBR bermaksud mengubah itu untuk memungkinkan perusahaan Rusia menarik modal asing dengan mengizinkan peredaran DFA Rusia di jaringan terbuka.

