'Tetap Kuat' Anggota Tim Shiba Inu Berbicara saat Rally SHIB 2026 Tersandung

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 18:52
Shiba Inu mengalami kenaikan kuat di awal 2026, dengan empat hari peningkatan tajam antara 1 hingga 5 Januari.

Secara khusus, lonjakan tajam pada 5 Januari membuat Shiba Inu mencapai level tertinggi $0,00001017, yang terakhir terlihat pada awal November, sempat menghapus satu angka nol dari harganya.

Namun, hal ini tidak bertahan karena bulls kehilangan momentum dan Shiba Inu mulai menurun. Sejak 6 Januari, Shiba Inu mengalami kerugian selama empat hari dan pada satu titik penurunan mencapai level terendah $0,00000846.

Volume perdagangan yang menurun ditambah dengan likuiditas rendah telah menyebabkan aksi harga yang bergejolak di Bitcoin dan altcoin, dengan beberapa kenaikan harga selama beberapa bulan terakhir berbalik arah tidak lama kemudian, menghukum trader yang menggunakan leverage.

Ini dapat disebabkan oleh kekosongan likuiditas dan kedalaman pasar yang berkelanjutan di seluruh pasar setelah peristiwa likuidasi besar Oktober lalu, yang menghapus hampir $20 miliar dalam taruhan leverage.

"Tetap kuat, ShibArmy"

Dalam pesan terbaru di X, Lucie, anggota tim SHIB, mendesak komunitas Shiba Inu untuk tetap kuat.

Lucie membagikan representasi diagram tentang bagaimana sentimen mempengaruhi pasar: "Keyakinan membangun kerajaan sementara keraguan menguras nilai," dan "kepanikan membakar portofolio dan tangan lemah menulis penyesalan."

Pada saat penulisan, Shiba Inu turun 0,8% dalam 24 jam terakhir menjadi $0,000008658, tetapi naik 9,58% mingguan.

Positivitasnya tetap bahwa Shiba Inu bertahan di atas MA 50 harian (saat ini di $0,000008), level yang telah membatasi aksi harganya sejak awal Oktober.

Jika Shiba Inu dapat bertahan secara berkelanjutan di atas level ini dan berhasil mengubahnya menjadi support, ini mungkin memperkuat kekuatan untuk bulls. Jika ini skenarionya, Shiba Inu akan membidik $0,00001 dan kemudian $0,000011, yang akan menghapus satu angka nol dari harganya.

Sumber: https://u.today/stay-strong-shiba-inu-team-member-speaks-as-shib-2026-rally-stumbles

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

