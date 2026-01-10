Pasar Bear Bitcoin: 2021-2022 Struktur Pasar Lemah Muncul Kembali — Detail

Selama seminggu terakhir, Bitcoin (BTC) akhirnya berhasil keluar dari fase konsolidasi yang berlangsung lama, bergerak secara decisif melampaui level $90.000. Selama periode ini, mata uang kripto terkemuka ini diperdagangkan hingga mencapai $94.700 sebelum mengalami penolakan mendadak yang sejak itu memaksa harga bergerak dalam kisaran $90.000-$92.000. Di tengah mini-konsolidasi ini, seorang analis pasar dengan nama pengguna OnChain telah mengidentifikasi tanda-tanda jelas dari kelemahan struktural pasar yang mendukung kemungkinan pasar bearish.

Indikator On-Chain dan Teknikal Bitcoin Bergabung Melukiskan Gambaran Bearish

Dalam postingan QuickTake di CryptoQuant, OnChain menjelaskan bahwa Bitcoin menunjukkan tanda-tanda awal kelemahan struktural pada grafik mingguan, mirip dengan apa yang terjadi pada 2021–2022. Analis tersebut mengonfirmasi teori ini dengan mengonsultasikan kombinasi indikator teknikal berbasis harga dan metrik permintaan on-chain untuk menentukan situasi pasar yang tepat. Ini termasuk: 4 Anchored VWAP (2021 ATH, 2025 ATH, halving ke-3, dan halving ke-4), SMA50, Realized Price – UTXO Age Bands (6-12 bulan), dan Bitcoin Apparent Demand.

Penerapan indikator-indikator ini pada grafik mingguan Bitcoin menyoroti area struktur harga yang serupa di pasar saat ini dan pada 2021/2022. Khususnya, di Area 1, seperti yang terlihat pada grafik di bawah, diamati bahwa Bitcoin untuk pertama kalinya secara bersamaan diperdagangkan di bawah harga rata-rata sejak all-time high terakhir (anchored VWAP), SMA50, dan juga harga realized dari koin yang dipegang selama 6–12 bulan. Pada siklus sebelumnya, ketika BTC pertama kali jatuh di bawah semua level ini secara bersamaan, hal itu menandai awal dari fase pelemahan yang lebih luas, bukan sekadar koreksi singkat. Di Area 2, OnChain melaporkan bahwa pada kedua siklus, Bitcoin menemukan support pada anchored VWAP hingga halving terakhirnya untuk kedua kalinya di setiap siklus. Setelah penghentian koreksi harga, BTC mencoba rebound mini pada 2022 tetapi menghadapi resistensi kuat di semua indikator dari Area 1, sebelum tergelincir ke dalam tren turun multi-bulan.

Menurut analis pasar, indikator yang disorot di Area 1 saat ini diposisikan sekitar $98.000 – $101.000, menghadirkan titik resistensi utama berikutnya. Sementara itu, semua aksi harga yang dilaporkan ini terjadi ketika Bitcoin Apparent Demand terus anjlok yang menunjukkan kurangnya tekanan beli yang terlihat. OnChain mencatat kesamaan yang mengkhawatirkan lainnya karena Apparent Demand juga mendekati wilayah negatif, mirip dengan 2021-2022.

Tinjauan Pasar BTC

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $90.500 menyusul penurunan harga kecil sebesar 0,58% dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, kerugian bulanannya mencapai 1,9%, menunjukkan bahwa para bull terus berjuang untuk mengendalikan pasar. Meskipun ada tanda-tanda mengkhawatirkan dari meningkatnya kelemahan pasar, ada juga perkembangan positif potensial. Salah satunya adalah Clarity Act, sebagaimana disorot oleh OnChain, dampak potensial yang, setelah diberlakukan, sebagian besar masih belum diketahui.