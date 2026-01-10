BursaDEX+
Postingan AI Menimbang Prospek 2026, Melihat Bitcoin Mengungguli Emas muncul di BitcoinEthereumNews.com. AI dan analis kripto mengatakan Bitcoin memiliki potensi kenaikan yang lebih tinggi

AI Memberikan Pandangan tentang Prospek 2026, Melihat Bitcoin Mengungguli Emas

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 21:41
  • Analis AI dan kripto mengatakan Bitcoin memiliki potensi kenaikan yang lebih tinggi daripada emas pada tahun 2026.
  • Data terbaru menunjukkan emas dan ekuitas mengungguli Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir.
  • Siklus likuiditas global tetap menjadi pendorong utama untuk kripto dan komoditas.

Perdebatan baru tentang apakah Bitcoin atau emas akan berkinerja lebih baik pada tahun 2026 telah menarik perhatian setelah pertukaran media sosial yang melibatkan analis kripto Lark Davis, chatbot kecerdasan buatan Grok, dan perusahaan data on-chain Santiment.

Diskusi ini muncul setelah analis kripto Davis bertanya di media sosial aset utama mana yang bisa berkinerja terburuk tahun depan.

AI Mengatakan Emas Mungkin Tertinggal dari Bitcoin

Sebagai tanggapan, chatbot AI Grok mengatakan akan menghapus emas dari portofolio 2026. Chatbot tersebut mengatakan Bitcoin memiliki potensi kenaikan yang jauh lebih tinggi berdasarkan siklus pasar masa lalu dan tren akumulasi.

Menurut Grok, Bitcoin bisa naik lebih dari 100% dan mencapai sekitar $169.000 pada tahun 2026. Sebagai perbandingan, emas bisa bergerak menuju $5.000 per ons, yang akan menjadi persentase kenaikan yang jauh lebih kecil. Grok menambahkan bahwa Bitcoin lebih volatil, tetapi volatilitas itu juga menciptakan peluang kenaikan yang lebih besar.

Kinerja Terbaru Menguntungkan Aset Tradisional

Namun, data pasar menunjukkan cerita yang berbeda dalam jangka pendek. Santiment menunjukkan bahwa sejak Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa mendekati $126.000 pada awal Oktober, aset digital tertinggal dari saham dan logam mulia.

Source: X

Selama tiga bulan terakhir, data Santiment menunjukkan Emas telah naik sekitar 11%, S&P 500 telah naik sekitar 3%, sementara Bitcoin telah turun sekitar 26%. Perusahaan tersebut mengatakan divergensi ini menunjukkan kripto mungkin sedang mempersiapkan pemulihan nanti, bukan memimpin pasar saat ini.

Risiko Besar pada 2026: Penarikan Likuiditas

Banyak analis makro memperkirakan likuiditas global akan mencapai puncaknya pada awal 2026. Setelah itu, perlambatan bisa terjadi saat pemerintah, perusahaan, dan investor membiayai kembali jumlah utang yang besar.

Penarikan likuiditas dapat memperkuat dolar AS dan memberikan tekanan pada semua aset berisiko, termasuk saham, kripto, dan komoditas. Jika emas turun tajam selama fase ini, Bitcoin mungkin juga akan kesulitan alih-alih mendapat manfaat dari rotasi modal.

Analis mengatakan bahwa kripto dapat mengalami reli jangka pendek pada awal 2026, dibantu oleh efek likuiditas tertunda dan kemungkinan perkembangan regulasi. Namun, mereka memperingatkan bahwa setiap pemulihan mungkin tidak bertahan jika kondisi keuangan mengencang di akhir tahun.

Terkait: Brad Garlinghouse Mengatakan Ripple Akan Fokus pada Utilitas Kripto Jangka Panjang, Bukan Siklus Hype

Penafian: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Artikel ini bukan merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apa pun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan apa pun terkait perusahaan.

Sumber: https://coinedition.com/ai-weighs-in-on-2026-outlook-sees-bitcoin-outperforming-gold/

