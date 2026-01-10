Bitcoin (BTC) Tetap Kuat di Tengah Pembelian Institusional yang Menandakan Kepercayaan Pasar yang Diperbarui

Berita Bitcoin terkini berfokus pada apakah BTC dapat bertahan di atas level kunci sementara uang besar diam-diam kembali ke pasar. Di balik grafik candlestick, dana, family office, dan kas perusahaan memantau data on-chain dan aliran ETF untuk membuktikan bahwa kepercayaan institusional yang terbarui adalah nyata. Di tengah cerita itu, proyek PayFi bernama Remittix mulai muncul dalam liputan berita Bitcoin serius karena memberikan minat baru ini tempat yang berguna untuk dituju.

Proyek DeFi Remittix telah mengumpulkan lebih dari 28,7 juta dolar melalui penjualan lebih dari 697 juta token RTX dengan harga 0,119 dolar masing-masing dan analis yang melacak investasi kripto tahap awal kini melihatnya sebagai jembatan antara kekuatan BTC dan keuangan sehari-hari. Bagi investor yang memilih proyek kripto terbaik 2025 dan kripto terbaik untuk dibeli sekarang, campuran pergerakan BTC utama dan pembangunan PayFi yang lebih tenang menjadi sama pentingnya dengan target harga tunggal mana pun.

Berita Bitcoin menunjukkan kekuatan BTC saat institusi kembali berputar

Sumber: Crypto Tony

Dari sisi teknis, trader BitBull telah menarik perhatian baru dalam berita Bitcoin dengan penembusan di RSI mingguan. Dia mencatat bahwa BTC telah menembus tren turun tiga bulan pada indikator dan bertahan di atas garis penembusan, mirip dengan pergerakan tahun lalu yang menghasilkan keuntungan selama berbulan-bulan dari posisi terendah mendekati 75.000 dolar. Pandangannya adalah bahwa BTC dapat bergerak menuju area 103.000 hingga 105.000 dolar jika pola terulang, yang merupakan jenis analisis kripto yang dicari institusi sebelum menambah eksposur.

Dalam berita Bitcoin yang lebih tradisional, analis William Blair Andrew Jeffrey mengatakan kepada CNBC bahwa pergerakan terkini tidak mengubah pandangan jangka panjangnya. Dia masih melihat BTC matang menjadi penyimpan nilai yang dapat duduk di samping emas, meskipun sekitar sepertiga dari pasokan berada di sekelompok kecil dompet dan menjaga volatilitas pasar tetap tinggi. Baginya, fase aksi BTC yang bergejolak ini adalah bagian normal dari aset awal, bukan sinyal bahwa ceritanya berakhir. Pesan semacam itu mendukung adopsi kripto yang diperbarui di antara pembeli yang berhati-hati.

Arthur Hayes membawa sudut pandang makro ke berita Bitcoin, mengaitkan kekuatan BTC masa depan dengan ekspansi neraca besar. Jika bank sentral terus mencetak uang untuk menutupi utang yang tumbuh, dia berargumen, aset dengan batasan keras seperti Bitcoin dan altcoin terkemuka harus mendapat manfaat seiring waktu. Jangka pendek, BTC masih berada di dekat 90.000 dolar dan bereaksi terhadap data pekerjaan, tarif, dan berita utama lainnya. Namun kembalinya minat institusional di BTC jelas dalam aliran dan itu menjaga kepercayaan pasar tetap hidup di seluruh cryptocurrency, DeFi dan permainan.

Remittix dalam fokus: nilai PayFi di balik berita Bitcoin

Sementara berita Bitcoin menetapkan nada, pertanyaan yang kini banyak ditanyakan dana adalah sederhana. Setelah mereka memegang BTC, ke mana dolar berikutnya harus pergi jika mereka menginginkan kripto dengan utilitas nyata dan bukan hanya lebih banyak leverage pada harga? Karena itu, proyek DeFi Remittix mendapat lebih banyak perhatian. Dompet langsungnya di Apple App Store sudah memungkinkan pengguna menyimpan dan mengirim uang tanpa menyentuh bursa terdesentralisasi dan peluncuran Android untuk Google Play sedang dalam perjalanan.

Pada Februari 2026, platform PayFi akan menghubungkan rel kripto dengan biaya gas rendah ke rekening bank sehingga pekerja, pengirim remitansi, dan usaha kecil dapat memindahkan uang masuk dan keluar sistem dalam beberapa ketukan. Di sinilah Remittix benar-benar menjual dirinya sendiri. Ini mencoba memperbaiki masalah sederhana yang muncul di hampir setiap bagian berita Bitcoin dan berita kripto. Orang menginginkan transfer lintas batas yang lebih murah, pembayaran yang lebih cepat dan langkah yang lebih sedikit daripada labirin bursa kripto dan bank.

Saat ini, rotasi awal 2026 ditarik oleh struktur bonus 200 persen yang sangat terbatas untuk pembeli RTX. Hanya lima juta token yang disisihkan untuk fase ini dan lebih dari setengah dari pool itu sudah diambil, yang berarti jendelanya menyempit dengan cepat sementara minat institusional di BTC dan kripto yang lebih luas meningkat lagi. Remittix memanfaatkan alat decentralized finance (DeFi), kontrak pintar, rel Web3, staking dan likuiditas dalam di latar belakang, sambil menyajikan front end yang bersih kepada pengguna. Itu membuat RTX terasa seperti rel PayFi dunia nyata, bukan hanya peluncuran token kripto baru lainnya.

Kekuatan dunia nyata utama seputar Remittix meliputi

Dompet langsung di Apple App Store dengan basis pengguna global yang berkembang menggunakannya untuk transfer nyata

Ekspansi Android dan Google Play direncanakan sehingga alat PayFi menjangkau pengguna di semua perangkat seluler utama

Peluncuran PayFi kripto ke fiat ditetapkan untuk Februari 2026 untuk menghubungkan dompet langsung ke rekening bank lokal

Fokus pada membantu pengirim remitansi, pekerja lepas dan usaha kecil melarikan diri dari transfer yang lambat dan mahal

Penggunaan rute kripto dengan biaya gas rendah sehingga pembayaran tetap terjangkau bahkan ketika permintaan jaringan meningkat

Dukungan terkonfirmasi dari bursa terpusat utama untuk memudahkan investor membeli token RTX

Karena sifat-sifat ini, lebih banyak analis sekarang menyebutkan Remittix ketika mereka membahas kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pembayaran nyata. BTC tetap menjadi basis, tetapi RTX terlihat seperti kripto pertumbuhan tinggi dan proyek kripto yang undervalued di ruang PayFi yang dapat tumbuh bahkan ketika BTC berdagang sideways.

Mengapa kekuatan BTC dan utilitas Remittix dapat bekerja bersama

Memasuki 2026, berita Bitcoin akan terus menggerakkan pasar dan BTC kemungkinan akan tetap menjadi sinyal utama untuk pemain besar. Namun proyek-proyek yang mungkin naik paling banyak adalah yang mengambil kepercayaan itu dan mengubahnya menjadi alat sederhana untuk orang normal. Remittix cocok dengan cerita itu dengan menggunakan kepercayaan dan perhatian yang dibawa BTC ke pasar kripto, kemudian membangun rel pembayaran yang dapat benar-benar digunakan keluarga, pekerja dan toko.

Bagi investor yang masih percaya pada kenaikan BTC jangka panjang dan juga menginginkan bagian dari kripto yang memecahkan masalah dunia nyata, memasangkan Bitcoin dengan RTX mungkin merupakan salah satu cara paling cerdas untuk membangun portofolio modern. BTC menambatkan cerita penyimpan nilai, sementara Remittix bertujuan menjadi mesin PayFi yang mendorong gelombang berikutnya penggunaan blockchain dunia nyata.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan melihat proyek mereka di sini:

Website: https://remittix.io/

Sosial: https://linktr.ee/remittix

FAQ

1. Mengapa berita Bitcoin masih sangat penting bagi investor kripto di 2026?

Berita Bitcoin penting karena pergerakan BTC besar masih membentuk sentimen di seluruh pasar kripto. Ketika BTC menembus level kunci, trader sering mengubah risiko mereka pada altcoin, DeFi dan permainan PayFi. Institusi masih memperlakukan BTC sebagai titik masuk dan keluar utama untuk aliran cryptocurrency skala besar. Itulah sebabnya banyak dana menonton berita Bitcoin terlebih dahulu sebelum berputar ke aset digital yang lebih kecil. Meski begitu, mereka sekarang juga melacak proyek seperti Remittix yang berfokus pada pembayaran dunia nyata dan utilitas.

2. Bagaimana Remittix mendapat manfaat dari BTC yang kuat dan berita Bitcoin yang positif?

Ketika BTC mempertahankan level kunci, kepercayaan kembali dan modal segar mengalir kembali ke kripto.

Beberapa dari uang itu mencari kripto terbaik untuk dibeli sekarang dengan penggunaan dunia nyata, tidak hanya perdagangan.

Remittix mendapat manfaat dengan menawarkan dompet langsung dan peluncuran PayFi tertanggal yang memecahkan masalah pembayaran. Ini dapat memanfaatkan perhatian yang dibawa berita Bitcoin sambil membangun narasi PayFi-nya sendiri. Ini memungkinkan RTX tumbuh sebagai proyek DeFi Remittix dan jembatan praktis antara bank dan kripto.

3. Mengapa beberapa investor memegang BTC dan Remittix dalam portofolio yang sama?

BTC berfungsi sebagai penyimpan nilai jangka panjang dan taruhan fundamental pada masa depan cryptocurrency. Remittix berfokus pada remitansi, likuiditas dan penggunaan kehidupan nyata menggunakan decentralized finance. Memegang keduanya mencakup kenaikan harga dari BTC dan pertumbuhan yang didorong utilitas dari token PayFi. Campuran ini dapat menghaluskan volatilitas pasar dan menambah lebih banyak sumber nilai kripto jangka panjang. Bagi banyak investor, BTC dan Remittix bersama-sama terasa lebih kuat daripada salah satu aset saja.

Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Hanya untuk tujuan pendidikan.

Sumber: https://blockchainreporter.net/bitcoin-btc-holds-strong-amid-institutional-buying-signals-renewed-market-confidence/