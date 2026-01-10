Postingan Likuiditas Terbentuk Mendekati Bitcoin $100K dan Ethereum $3.500—Bisakah Harga Mencapai Zona Tersebut? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Setelah berbulan-bulan konsolidasi, dua kripto teratas tampaknya akan mengalami penembusan kuat dalam beberapa hari mendatang. Bitcoin dan Ethereum bergerak mendekati level harga yang dapat memicu perubahan tajam dalam perilaku pasar. Data likuidasi terbaru menunjukkan, para trader masa depan telah menetapkan dinding resistensi yang kuat, sedikit lebih tinggi dari kisaran saat ini. Oleh karena itu, jika harga BTC dan ETH berhasil menembus di atas kisaran tersebut, keduanya mungkin pada akhirnya akan merebut kembali dan melonjak di atas level tertinggi sebelumnya.

Peta Likuidasi Bitcoin: Mengapa $100.000 Adalah Pemicu Volatilitas

Peta likuidasi untuk Bitcoin menunjukkan konsentrasi berat leverage likuidasi short yang menumpuk di atas harga saat ini, dengan klaster besar terbentuk tepat di bawah dan sekitar $95.000. Selain itu, leverage likuidasi short kumulatif telah melonjak di atas $5 miliar pada $100.000 ke atas.

Ini berarti banyak trader memposisikan diri melawan kenaikan lebih lanjut. Jika Bitcoin mulai bergerak lebih tinggi dengan momentum, posisi short tersebut dapat dipaksa untuk ditutup secara otomatis. Setiap penutupan paksa menjadi pembelian pasar, yang dapat mendorong harga lebih tinggi lagi, yang disebut short squeeze. Jika Bitcoin menembus di atas resistensi terdekat dan memasuki zona likuiditas ini, harga bisa bergerak cepat, bukan bertahap.

Short Ethereum $3 Miliar Terakumulasi di Sekitar $3.400

Pengaturan Ethereum juga terlihat sangat mirip dengan Bitcoin. Para trader telah menumpuk miliaran dalam short, yang diyakini telah menjadi ambang batas utama. Jika zona likuidasi ini tercapai, harga ETH mungkin pada akhirnya akan menembus klaster di $3.400 atau $3.500 dan naik di atas $4.000. Satu-satunya hal yang membedakan Ethereum dari Bitcoin adalah bahwa ia bereaksi lebih cepat daripada harga BTC setelah zona likuidasi tercapai.

Peta likuidasi untuk Ethereum menunjukkan klaster sisi short yang padat terbentuk dari $3.400, dengan lebih dari $3 miliar potensi likuidasi menumpuk di atas kisaran tersebut. Jika ETH mendorong ke zona ini, likuidasi paksa dapat memicu ekspansi kenaikan yang cepat. Itu membuat $3.500 menjadi level kunci tidak hanya untuk trader ETH tetapi juga untuk pasar altcoin yang lebih luas.

Kesimpulan

$100.000 untuk Bitcoin dan $3.500 untuk Ethereum bukanlah target harga—mereka adalah titik tekanan.

Jika harga didorong ke zona ini, likuidasi paksa dapat mengubah pergerakan stabil menjadi lonjakan cepat yang didorong momentum, dengan volatilitas menyebar ke seluruh pasar. Ini adalah saat ketika tren berakselerasi, dan posisi diuji dengan cepat. Namun jika momentum memudar sebelum level tersebut tercapai, likuiditas yang menumpuk tetap tidak tersentuh, dan pasar mungkin terus bergerak menyamping lebih lama dari yang diharapkan kebanyakan orang.

