AI Mengirim Sangat Sedikit Traffic ke Media Kripto Eropa di Kuartal Ketiga Namun Muncul dalam Referral

<div id="content-main" class="left relative"> <div class="facebook-share"> <span class="fb-but1"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="twitter-share"> <span class="twitter-but1"><i class="fa-brands fa-x-twitter"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="whatsapp-share"> <span class="whatsapp-but1"><i class="fa-brands fa-whatsapp fa-2x"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="pinterest-share"> <span class="pinterest-but1"><i class="fa-brands fa-pinterest-p"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="email-share"> <span class="email-but"><i class="fa fa-envelope fa-2"></i></span><span class="social-text">Email</span> </div> <p>Kuartal ketiga tahun 2025 tidak membawa perubahan dramatis bagi media kripto Eropa, tetapi membuatnya lebih mudah untuk melihat tren jangka panjang. Trafik masih ada dan audiens masih aktif, tetapi dengan lebih sedikit lonjakan dan kebisingan, penemuan terasa lebih lambat dan lebih selektif dibandingkan awal tahun. Kecepatan yang lebih tenang itu membuat sinyal-sinyal kecil lebih mudah diperhatikan – hal-hal yang mungkin tenggelam di kuartal yang lebih sibuk.</p> <p>Q3 juga merupakan saat ketika MiCA berhenti menjadi sesuatu yang semua orang bicarakan dan mulai menjadi sesuatu yang benar-benar harus diikuti oleh perusahaan. Kecepatannya sedikit melambat. Ada lebih sedikit siklus hype, lebih sedikit lonjakan trafik mendadak, dan siklus berita yang lebih tenang dan lebih dapat diprediksi.</p> <p>Dalam situasi seperti itu, perubahan kecil dalam cara informasi muncul mulai lebih penting. Dengan lebih sedikit orang yang aktif mencari dan lebih sedikit cerita yang muncul dalam skala besar, jalur penemuan alternatif, termasuk alat pencarian dan chat berbasis AI, menjadi lebih mudah dikenali. Mereka masih merupakan bagian kecil dari gambaran, mengirimkan sekitar 510.000 pembaca (0,76% dari total kunjungan), berdasarkan data terbaru Outset PR.</p> <p>Di dalam lapisan rujukan, AI menyumbang lebih dari 13% dari total trafik tetapi angka itu tidak tersebar merata. Untuk sebagian besar outlet hampir tidak terlihat sama sekali, sementara kelompok yang lebih kecil melihat AI secara diam-diam memberikan bagian yang berarti dari pembaca masuk mereka.</p> <p><em>Sumber: Outset Data Pulse</em></p> <h2>AI sebagai lapisan penemuan, bukan mesin pertumbuhan</h2> <p>Selama kuartal tersebut, 41% outlet kripto asli mencatat tingkat trafik berbasis AI tertentu, sementara 59% sisanya tidak melihat sama sekali. Dalam istilah praktis, AI terlihat di minoritas penerbit yang signifikan, tetapi jauh dari universal. Di mana AI muncul, sebagian besar berasal dari alat yang sudah digunakan orang untuk mengajukan pertanyaan atau mencari informasi, dipimpin oleh ChatGPT dan Perplexity, dengan Gemini, Copilot, dan Claude muncul lebih jarang.</p> <p>Yang menonjol bukanlah volumenya, tetapi betapa tidak meratanya eksposur tersebut. Dalam kasus yang paling ekstrem, alat AI menghasilkan lebih dari 60% dari total trafik rujukan untuk segelintir outlet. Beberapa penerbit tingkat menengah melihat AI menyumbang sekitar 40–50% rujukan, sementara kelompok yang lebih luas dari situs yang berfokus pada analitik berada dalam kisaran 25–35%. Persentase tinggi ini hampir selalu muncul di outlet dengan basis trafik keseluruhan yang lebih kecil, meningkatkan bagian AI tanpa mengubah jumlah kunjungan total secara berarti.</p> <p>Visibilitas AI berkumpul di sekitar penerbit yang menghasilkan analisis evergreen, explainer, materi pendidikan, dan konten bergaya referensi, yang semuanya merupakan format yang dapat dengan mudah diurai dan dimunculkan kembali oleh sistem AI.</p> <p>Media besar, sebaliknya, sebagian besar tetap berada di luar aliran ini, terus mengandalkan trafik langsung dan pencarian bermerek. Ini sejalan dengan temuan sebelumnya dari penelitian Q2 Outset PR, yang menunjukkan bahwa audiens Eropa Timur terutama mengakses portal kripto melalui kunjungan langsung, memperkuat bagaimana loyalitas masih melebihi lapisan penemuan eksperimental di sebagian besar wilayah.</p> <p>Untuk saat ini, AI berperilaku lebih seperti filter yang memutuskan sumber mana yang muncul, bukan berapa banyak trafik yang mengalir, daripada seperti saluran trafik.</p> <h2>Lingkungan Q3 yang dimasuki AI</h2> <p>Di seluruh Eropa Timur dan Barat, penerbit kripto asli menghasilkan 67,5 juta kunjungan di Q3 2025, naik hampir 4% dari kuartal ke kuartal. Keuntungan utama itu menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi dari bulan ke bulan, dengan trafik turun terus dari Juli hingga September.</p> <p>Pemulihan tidak dibagi secara merata. Eropa Timur memberikan hampir semua pertumbuhan kuartal-ke-kuartal karena wilayah tersebut pulih dari penurunan tajam Q2 dan mulai stabil. Eropa Barat mengakhiri kuartal dengan kasar datar secara keseluruhan, tetapi sebagian besar penurunan bulan-ke-bulan terjadi di sana, dengan trafik turun hampir 18% antara Juli dan September. Itu adalah jenis lingkungan di mana sinyal penemuan yang lebih kecil mulai menonjol, hanya karena ada lebih sedikit kebisingan.</p> <h2>Di mana perhatian terkonsentrasi secara geografis</h2> <p>Menurut temuan Outset PR, perhatian juga tetap terkonsentrasi secara geografis. Prancis memimpin Eropa dengan lebih dari 12 juta kunjungan, mewakili hampir 18% dari semua trafik kripto asli, didorong oleh visibilitas pencarian yang kuat di seluruh penerbit keuangan dan teknologi besar.</p> <p>Belanda mengikuti dengan lebih dari 10 juta kunjungan (15,8%), didukung oleh kelompok outlet menengah hingga besar yang padat yang dioptimalkan untuk penemuan organik dan agregator. Jerman berada di peringkat ketiga dengan hampir 10 juta kunjungan (14,2%), ditambatkan oleh penerbit yang berfokus pada kepatuhan dan cakupan evergreen.</p> <p><em>Sumber: Outset Data Pulse</em></p> <p>Bersama dengan Rusia dan Polandia, pasar-pasar ini menyumbang lebih dari 70% trafik kripto asli Eropa, mengkonfirmasi kembali betapa sempitnya corong perhatian telah menjadi. Ketika sebagian besar trafik berada di segelintir pasar, apa pun yang baru, termasuk rujukan AI, lebih mungkin muncul di tepi daripada mengguncang inti.</p> <h2>Skala masih menentukan siapa yang menyerap tekanan</h2> <p>Konsentrasi trafik menjadi lebih jelas ketika dilihat berdasarkan tingkat penerbit. Di Q3 2025, outlet Tier-1 dan Tier-1.5 (yang rata-rata lebih dari 500.000 kunjungan bulanan) menyumbang hampir 58% dari semua trafik kripto asli, mendapatkan 39 juta kunjungan di hanya 12 penerbit.</p> <p>Outlet Tier-2, yang menarik antara 100.000 dan 499.000 kunjungan per bulan, membentuk sekitar sepertiga dari semua trafik, dengan sekitar 22,6 juta kunjungan secara total. Penerbit Tier-3 menambahkan sedikit di bawah 10%, atau sekitar 6,4 juta kunjungan, sementara ekor panjang outlet Tier-4 hanya menyumbang sekitar 1,2%, atau 783.000 kunjungan.</p> <p>Distribusi ini penting untuk AI karena outlet yang paling terpapar rujukan AI cenderung berada di Tier-2 dan Tier-3, di mana basis trafik lebih kecil dan keuntungan visibilitas tambahan memiliki dampak yang besar, sementara penerbit Tier-1 tetap sebagian besar terisolasi oleh skala dan loyalitas audiens yang mengakar bahkan ketika penemuan keseluruhan terus menyempit.</p> <p><em>Sumber: Outset Data Pulse</em></p> <h2>Mengapa visibilitas kripto asli tetap rapuh</h2> <p>Komposisi trafik menjelaskan mengapa outlet kripto asli mengalami perubahan yang lebih tajam daripada media arus utama. Di Q3, pencarian organik memberikan sedikit di atas 31 juta kunjungan (sekitar 46%), sementara trafik langsung menyumbang 28 juta kunjungan (42%). Hampir sembilan dari sepuluh kunjungan berasal dari hanya dua saluran ini.</p> <p><em>Sumber: Outset Data Pulse</em></p> <p>Rujukan membentuk di bawah 6%, sosial tepat di bawah 5%, dan trafik berbayar hampir tidak tercatat. Dengan sangat sedikit saluran cadangan, setiap pelunakan dalam pencarian atau kebiasaan pembaca muncul dengan cepat. Rujukan AI berada tepat di dalam celah itu – masih kecil, tetapi terlihat karena tidak ada banyak tempat lain dari mana trafik baru dapat datang.</p> <p>Outlet arus utama tidak memiliki masalah ini pada tingkat yang sama. Dengan rujukan saja menyumbang lebih dari 12% dari trafik mereka, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk menyerap perubahan tanpa merasakannya segera.</p> <h2>Sinyal yang tenang namun bermakna</h2> <p>Q3 tidak mengubah AI menjadi penggerak trafik untuk media kripto Eropa. Pencarian masih jauh lebih penting, dan AI tidak akan memperbaiki angka bulanan yang jatuh dengan sendirinya. Yang dilakukannya adalah membuat sumber-sumber tertentu lebih mudah ditemukan ketika yang lain melambat.</p> <p>Dengan lebih sedikit lonjakan, lebih sedikit cerita viral, dan trafik terkonsentrasi di tempat yang sama, bahkan aliran rujukan kecil mulai penting. AI sekarang mendorong visibilitas dengan cara yang halus. Itu biasanya datang sebelum angka-angka mengejar ketinggalan.</p><span class="et_social_bottom_trigger"></span> <div class="post-tags"> <span class="post-tags-header">Item Terkait:</span>Media Kripto, Kripto Eropa </div> <div class="social-sharing-bot"> <div class="facebook-share"> <span class="fb-but1"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="twitter-share"> <span class="twitter-but1"><i class="fa-brands fa-x-twitter"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="whatsapp-share"> <span class="whatsapp-but1"><i class="fa-brands fa-whatsapp fa-2x"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="pinterest-share"> <span class="pinterest-but1"><i class="fa-brands fa-pinterest-p"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="email-share"> <span class="email-but"><i class="fa fa-envelope fa-2"></i></span><span class="social-text">Email</span> </div> </div> <div class="mvp-related-posts left relative"> <h4 class="post-header"><span class="post-header">Direkomendasikan untuk Anda</span></h4> <ul> <li> <div class="mvp-related-text left relative"> Richard Iamunno Membahas Transparansi dalam Media Kripto </div></li> </ul> </div> <div id="comments-button" class="left relative comment-click-674046 com-but-674046"> <span class="comment-but-text">Komentar</span> </div> </div>