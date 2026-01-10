BursaDEX+
Bitcoin Mendekati $90K Saat Tom Lee Memprediksi BTC Akan Naik 2X Pada Akhir Januari

Penulis: InsidebitcoinsSumber: Insidebitcoins
2026/01/10 15:19
Harga Bitcoin masih berfluktuasi di sekitar level $90.000, karena aset tetap tidak pasti dan terhalang untuk naik oleh level $94.000 sejak akhir November. BTC turun sebagian kecil persen selama 24 jam terakhir, diperdagangkan pada $90.336 per pukul 12:00 pagi waktu EST.

Saat BTC menghadapi ketidakpastian di sekitar $90.000, Tom Lee dari Fundstrat tetap positif terhadap Bitcoin. Menurut Lee, aset digital ini dapat rally pada akhir Januari, didorong oleh peningkatan likuiditas, peningkatan keterlibatan institusional, dan kerangka regulasi yang lebih jelas.

Lee juga melihat peningkatan penggunaan ETF BTC (exchange-traded funds) sebagai katalis, menambah pergeseran menuju adopsi mainstream dan bukan hanya perdagangan spekulatif.

Ini terjadi bahkan ketika BTC spot AS mencatat hari keempat arus keluar, dengan total $250 juta, sementara FBTC Fidelity mencatat satu-satunya nilai positif sekitar $7,9 juta, menurut data Coinglass.

Bitcoin telah mempertahankan kisaran stabil antara $85.000 dan $90.000 sejak awal Desember 2025. BTC sebelumnya mencapai puncak di $126.000 pada awal Oktober tetapi kemudian menghadapi tekanan turun di tengah ketidakpastian keuangan global dan berkurangnya aktivitas institusional selama musim liburan.

Ke mana arah BTC dari sini?

Analisis Harga Bitcoin: BTC Berisiko Turun di Bawah $89.000

Setelah mengalami lonjakan pemulihan sejak awal tahun baru, harga BTC telah turun dalam 4 candle terakhir, karena aset mengalami tekanan bearish di area $94.000.

Pada grafik harian, Bitcoin diperdagangkan jauh di atas Simple Moving Average (SMA) 50 hari, menunjukkan harga tetap bullish dalam jangka pendek karena investor bertahan di atas $90.000.

Sementara itu, harga didukung dengan baik oleh level Fibonacci Retracement utama di 0,382 dan 0,5, masing-masing di $89.015 dan $87.340.

Relative Strength Index (RSI) juga berkonsolidasi di area 50, saat ini berada di 50,99, sinyal tarik-menarik antara bears dan bulls.

BTC/USD Chart Analysis Source: TradingViewAnalisis Grafik BTC/USD Sumber: TradingView

Berdasarkan analisis grafik harian BTC/USD, harga BTC masih bisa turun kembali ke $89.389 (SMA 50 hari), tetapi level tersebut bertindak sebagai support kuat. Skenario ini menunjukkan bahwa investor tetap berhati-hati terhadap setiap pergerakan kecil.

Jika tekanan bearish ini berlanjut, Bitcoin berisiko jatuh di bawah $89.000, dengan level Fib 0,382 dan 0,5 bertindak sebagai support langsung.

Namun, jika SMA 50 hari bertahan kuat, harga Bitcoin masih bisa melonjak dalam jangka panjang, dengan $94.660 dan $98.898 sebagai zona target berikutnya pada grafik Fibonacci. 

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

