Amandemen XRP Ledger Semakin Dekat dengan Timer Aktivasi, Apa yang Akan Datang?

Amandemen perbaikan XRP Ledger mendekati timer aktivasi

Detail amandemen

Menurut Vet, validator dUNL XRP Ledger, sebagian besar amandemen perbaikan XRP Ledger semakin mendekati timer aktivasi, mulai dari TokenEscrow, AMMClawback, Multi Purpose Tokens hingga Price Oracle.

Vet menekankan bahwa terlepas dari harga XRP, para pengembang XRP Ledger bekerja keras untuk menjaga semua fitur dalam kondisi terbaik.

Menurut data xrpscan, lima amandemen perbaikan yang termasuk dalam rippled v.3.0.0 yang baru dirilis kini semakin mendekati pencapaian mayoritas.

XRPL Versi 3.0.0 dirilis pada Desember 2025 dan mencakup beberapa perbaikan dan amandemen, termasuk perbaikan untuk TokenEscrow (fixTokenEscrowV1), fixIncludeKeyletFields, fixAMMClawbackRounding, fixMPTDeliveredAmount dan fixPriceOracleOrder.

Rilis ini juga menambahkan amandemen baru yang saat ini dinonaktifkan, termasuk Lending Protocol, DynamicMPT dan fixDelegateV1_1, yang hampir selesai dikode tetapi belum dibuka untuk voting.

Amandemen perbaikan XRP Ledger mendekati timer aktivasi

Sistem amandemen XRP Ledger menggunakan proses konsensus untuk menghadirkan perubahan yang mempengaruhi pemrosesan transaksi pada XRP Ledger.

Perubahan ini diperkenalkan sebagai amandemen, yang kemudian dipilih oleh validator. Setelah amandemen mencapai mayoritas, memperoleh konsensus 80% dari validator tepercaya, amandemen tersebut harus bertahan pada ambang batas ini selama dua minggu berturut-turut untuk diaktifkan.

Voting pada amandemen perbaikan dalam rippled versi 3.0.0 masih berlangsung. Amandemen FixPriceOracleOrder dan fixAMMclawbackrounding telah mencapai konsensus 61,76%. FixMPTDeliveredAmount dan Fixincludekeyletfields, Fixtokenescrowv1 telah mencapai konsensus 64,71%, semakin mendekati pencapaian mayoritas (konsensus 80%), yang akan memicu timer aktivasi mereka.

Amandemen XLS 56, yang memungkinkan beberapa transaksi digabungkan menjadi satu batch yang diproses bersamaan, juga semakin mendekati pencapaian mayoritas, saat ini pada konsensus 70,59%.

Detail amandemen

FixTokenEscrowV1 memperbaiki kesalahan akuntansi dalam escrow MPT dan memulihkan perilaku akuntansi yang benar.

FixIncludeKeyletFields menambahkan field keylet yang hilang ke entri ledger ini, sementara amandemen fixPriceOracleOrder memperbaiki masalah di mana urutan data pasangan aset berbeda dari saat oracle harga dibuat dibandingkan saat diperbarui.

FixAMMClawback Rounding memperbaiki kesalahan pembulatan yang dapat terjadi pada LPTokenBalance dari AMM saat melakukan transaksi AMMClawback. Amandemen fixMPTDeliveredAmount menambahkan field metadata DeliveredAmount yang hilang dari transaksi MPT Payment langsung.