BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan XRP Ledger Amendments Getting Closer to Activation Timer, What's Coming? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Amandemen perbaikan XRP Ledger mendekati aktivasiPostingan XRP Ledger Amendments Getting Closer to Activation Timer, What's Coming? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Amandemen perbaikan XRP Ledger mendekati aktivasi

Amandemen XRP Ledger Semakin Dekat dengan Timer Aktivasi, Apa yang Akan Datang?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 22:25
XRP
XRP$2.1035-1.80%
VeChain
VET$0.01198-2.36%
BIG
BIG$0.00006502+8.51%
Best Wallet
BEST$0.002315-11.53%
Nowchain
NOW$0.00083-9.78%
  • Amandemen perbaikan XRP Ledger mendekati timer aktivasi
  • Detail amandemen

Menurut Vet, validator dUNL XRP Ledger, sebagian besar amandemen perbaikan XRP Ledger semakin mendekati timer aktivasi, mulai dari TokenEscrow, AMMClawback, Multi Purpose Tokens hingga Price Oracle.

Vet menekankan bahwa terlepas dari harga XRP, para pengembang XRP Ledger bekerja keras untuk menjaga semua fitur dalam kondisi terbaik.

Menurut data xrpscan, lima amandemen perbaikan yang termasuk dalam rippled v.3.0.0 yang baru dirilis kini semakin mendekati pencapaian mayoritas.

XRPL Versi 3.0.0 dirilis pada Desember 2025 dan mencakup beberapa perbaikan dan amandemen, termasuk perbaikan untuk TokenEscrow (fixTokenEscrowV1), fixIncludeKeyletFields, fixAMMClawbackRounding, fixMPTDeliveredAmount dan fixPriceOracleOrder.

Rilis ini juga menambahkan amandemen baru yang saat ini dinonaktifkan, termasuk Lending Protocol, DynamicMPT dan fixDelegateV1_1, yang hampir selesai dikode tetapi belum dibuka untuk voting.

Amandemen perbaikan XRP Ledger mendekati timer aktivasi

Sistem amandemen XRP Ledger menggunakan proses konsensus untuk menghadirkan perubahan yang mempengaruhi pemrosesan transaksi pada XRP Ledger.

Perubahan ini diperkenalkan sebagai amandemen, yang kemudian dipilih oleh validator. Setelah amandemen mencapai mayoritas, memperoleh konsensus 80% dari validator tepercaya, amandemen tersebut harus bertahan pada ambang batas ini selama dua minggu berturut-turut untuk diaktifkan.

Voting pada amandemen perbaikan dalam rippled versi 3.0.0 masih berlangsung. Amandemen FixPriceOracleOrder dan fixAMMclawbackrounding telah mencapai konsensus 61,76%. FixMPTDeliveredAmount dan Fixincludekeyletfields, Fixtokenescrowv1 telah mencapai konsensus 64,71%, semakin mendekati pencapaian mayoritas (konsensus 80%), yang akan memicu timer aktivasi mereka.

Amandemen XLS 56, yang memungkinkan beberapa transaksi digabungkan menjadi satu batch yang diproses bersamaan, juga semakin mendekati pencapaian mayoritas, saat ini pada konsensus 70,59%.

Detail amandemen

FixTokenEscrowV1 memperbaiki kesalahan akuntansi dalam escrow MPT dan memulihkan perilaku akuntansi yang benar.

FixIncludeKeyletFields menambahkan field keylet yang hilang ke entri ledger ini, sementara amandemen fixPriceOracleOrder memperbaiki masalah di mana urutan data pasangan aset berbeda dari saat oracle harga dibuat dibandingkan saat diperbarui.

FixAMMClawback Rounding memperbaiki kesalahan pembulatan yang dapat terjadi pada LPTokenBalance dari AMM saat melakukan transaksi AMMClawback. Amandemen fixMPTDeliveredAmount menambahkan field metadata DeliveredAmount yang hilang dari transaksi MPT Payment langsung.

Sumber: https://u.today/xrp-ledger-amendments-getting-closer-to-activation-timer-whats-coming

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.1035
$2.1035$2.1035
-2.43%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59
Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Pasar cryptocurrency saat ini menyaksikan kebangkitan pesat dari pesaing baru di sektor meme coin, salah satu yang […] The post The 350x Crypto Gem: How Patos
Bagikan
Coindoo2026/01/15 14:22