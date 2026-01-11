Penjualan Kripto Akan Segera Berakhir karena Bitcoin Stabil, Kata JPMorgan

Wawasan Utama

Menurut analis di JP Morgan, data terbaru menunjukkan bahwa fase penjualan agresif dari akhir tahun lalu akhirnya kehilangan kekuatannya.

ETF Bitcoin melihat pesanan beli dan jual yang seimbang, yang membantu mencegah penurunan harga lebih lanjut.

Analis percaya koreksi pasar terjadi karena perubahan posisi investor, bukan karena cacat fundamental.

Analis JPMorgan percaya bahwa penurunan harga Bitcoin baru-baru ini mencapai akhirnya.

Pasar sering bergerak dalam siklus ketakutan dan pemulihan. Akhir tahun lalu, banyak investor memutuskan untuk mengurangi risiko mereka. Ini menyebabkan penurunan stabil dalam harga aset digital.

Namun, bank sekarang melihat tanda-tanda bahwa fase ini kehabisan tenaga. Ini tidak berarti reli besar akan segera dimulai. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa pasar menemukan dasar di mana harga dapat tetap stabil.

Bitcoin Stabil Saat Investor Berhenti Menjual Panik

Alasan utama penurunan harga baru-baru ini adalah pengurangan risiko, karena investor merasa tidak nyaman tentang ekonomi dunia.

Karena ini, mereka memilih untuk menjual aset seperti saham dan kripto untuk melindungi uang tunai mereka dan harga Bitcoin turun sebagai hasilnya. Namun, teknologi yang mendasarinya tidak rusak.

Ini adalah faktor yang sangat penting bagi siapa pun yang mengamati pasar.

Ketika penjualan terjadi karena ketakutan, biasanya berakhir ketika semua orang yang ingin menjual telah selesai menjual. JPMorgan menunjuk data dari awal Januari untuk menunjukkan ini terjadi.

Bank melacak berapa banyak uang yang mengalir masuk dan keluar dari pasar dan menemukan bahwa penjualan berat dari Desember melambat. Bitcoin sendiri tetap di sekitar angka $90.500 baru-baru ini, dan ini menunjukkan bahwa pembeli masuk untuk memenuhi penjual.

ETF Bitcoin Dan Perannya

ETF Spot telah mengubah cara orang memperdagangkan aset digital karena dana ini bertindak seperti jembatan antara pasar saham tradisional dan pasar kripto.

Ketika seseorang membeli saham ETF, dana harus membeli koin yang sebenarnya. Ketika mereka menjual, dana menjual koin. Ini menciptakan hubungan langsung antara aktivitas pasar saham dan harga kripto.

Selama beberapa hari pertama tahun ini, dana ini melihat ayunan besar. Satu hari bahkan melihat hampir $700 juta masuk, sementara beberapa hari berikutnya melihat ratusan juta keluar.

Menurut JP Morgan, bolak-balik ini sebenarnya merupakan tanda sehat dan ini berarti bahwa pasar tidak lagi sepihak.

Dalam crash, semua orang menjual, dan tidak ada yang membeli. Saat ini, kedua belah pihak aktif, dan "aliran dua arah" ini membantu menjaga Bitcoin dari jatuh lebih jauh.

Lega dari Keputusan Indeks Global

Faktor lain yang membantu pasar melibatkan MSCI. Sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa MSCI akan menghapus perusahaan yang memegang kripto dari tolok ukurnya.

Jika itu terjadi, banyak dana akan dipaksa untuk menjual saham mereka, dan ini bisa sangat merugikan pasar.

Namun, MSCI memutuskan untuk tidak mengecualikan perusahaan-perusahaan ini dalam tinjauan Februari mereka. Berita ini memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan. Ini juga menghilangkan alasan utama bagi orang untuk menjual posisi mereka dengan terburu-buru.

Meskipun tinjauan masa depan masih mungkin, bahaya langsung telah berlalu. Ini telah membantu Bitcoin mempertahankan level saat ini tanpa ancaman keluar institusional yang tiba-tiba.

Kinerja Pasar Kripto

Menurut CoinMarketCap, Bitcoin saat ini diperdagangkan tepat di bawah level harga $91.000, dengan kenaikan harga 0,2% selama hari terakhir.

Pasar kripto menunjukkan tanda-tanda stabilitas, seperti yang dikatakan JP Morgan | sumber: CoinMarketCap

Ethereum, di sisi lain, diperdagangkan merugi, turun 0,14% dalam jangka waktu yang sama. Namun, aset tersebut masih diperdagangkan di sekitar zona $3.100.

Ini menunjukkan bahwa pasar relatif stabil, dengan perubahan harga kecil di seluruh Bitcoin dan altcoin.

Secara keseluruhan, beberapa minggu ke depan akan menentukan bagaimana bulan Januari berakhir, terutama dengan pemungutan suara akhir tentang US CLARITY Act yang masih dalam pandangan.