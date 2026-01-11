Dogecoin Melampaui Status Meme dengan Kemitraan Berfokus Jepang

Altcoin

Dogecoin mengambil langkah yang disengaja melampaui asal-usul meme-nya dengan dorongan baru ke Jepang, di mana ekosistem pengaturannya mengejar kemitraan yang berfokus pada regulasi, pembayaran, dan aset tokenisasi daripada hype jangka pendek.

Inisiatif ini dipimpin oleh House of Doge, cabang korporat dari Dogecoin Foundation. Alih-alih meluncurkan produk tunggal, grup tersebut telah menguraikan kerangka kerja kolaborasi jangka panjang yang bertujuan untuk menanamkan Dogecoin ke dalam aktivitas ekonomi riil di dalam salah satu pasar kripto yang paling diatur ketat di Asia.

Poin penting: Dogecoin memasuki Jepang melalui kemitraan daripada peluncuran produk tunggal

Ekspansi memprioritaskan pembayaran yang diatur, tokenisasi, dan aset dunia nyata

House of Doge mengalihkan fokus dari pertumbuhan yang didorong meme ke utilitas praktis

Jepang digunakan sebagai tempat uji untuk adopsi Dogecoin dunia nyata yang patuh

Strategi Berfokus Jepang yang Dibangun di Sekitar Kepatuhan

House of Doge telah menandatangani perjanjian dengan abc Co., Ltd. dan ReYuu Japan Inc., membagi tanggung jawab di seluruh infrastruktur, pengembangan, dan penyelarasan regulasi. Berdasarkan rencana tersebut, House of Doge akan berfokus pada investasi ekosistem dan penskalaan, ReYuu Japan akan menangani integrasi dan pengembangan lokal, dan abc akan mengawasi kontrak pintar dan koordinasi regulasi.

Daripada menekankan popularitas budaya Dogecoin, peta jalan berpusat pada tokenisasi yang diatur, jalur pembayaran, dan inisiatif aset dunia nyata yang dirancang khusus untuk lingkungan hukum Jepang. Kemitraan tersebut juga merujuk pada kerangka "daftar hijau" Jepang, menandakan niat untuk bekerja dalam saluran kepatuhan yang disetujui daripada menguji batasan regulasi.

Marco Margiotta, chief executive House of Doge, membingkai langkah tersebut sebagai pergeseran menuju pertumbuhan yang mengutamakan utilitas. Dia menggambarkan Jepang sebagai pasar yang secara teknologi maju dan secara budaya menerima inovasi digital, menjadikannya tempat pengujian yang logis untuk evolusi Dogecoin menjadi lapisan pembayaran dan keuangan yang fungsional.

Dari Mata Uang Meme ke Permainan Infrastruktur

Satu elemen penting dari rencana tersebut adalah fokusnya pada aset tokenisasi, termasuk stablecoin yang didukung emas dan struktur aset dunia nyata yang diatur lainnya. Meskipun para mitra belum mengungkapkan aset mana yang mungkin ditokenisasi, kerangka kerja tersebut menunjukkan minat pada produk keuangan yang patuh dan aplikasi Web3 daripada eksperimen spekulatif.

Kurangnya timeline, program percontohan, atau pedagang yang disebutkan namanya menggarisbawahi nada hati-hati dari ekspansi tersebut. House of Doge telah menekankan penyebaran "lokal dan bertanggung jawab", mengisyaratkan bahwa strategi tersebut ditujukan untuk kredibilitas jangka panjang daripada metrik adopsi cepat.

Upaya untuk Membalikkan Hambatan Pasar

Dorongan Jepang datang pada saat momentum pasar Dogecoin melemah. Aset tersebut telah cenderung menurun selama setahun terakhir, dan permintaan institusional tetap terbatas. Dana yang diperdagangkan di bursa Dogecoin spot yang disetujui pada akhir 2025 telah menarik arus masuk yang relatif kecil, dengan produk dari perusahaan seperti Grayscale dan Bitwise hanya menarik modal yang sederhana dibandingkan dengan altcoin utama lainnya.

Aktivitas derivatif juga telah mendingin, dengan minat terbuka futures turun tajam dari tertinggi tahun lalu. Dengan latar belakang itu, House of Doge tampaknya bertaruh bahwa ekspansi ke pasar Asia yang diatur dapat membantu memposisikan ulang Dogecoin sebagai lebih dari sekadar aset meme warisan.

Apakah strategi tersebut berhasil akan tergantung pada eksekusi. Kejelasan regulasi Jepang menawarkan stabilitas, tetapi juga meninggalkan sedikit ruang untuk eksperimen. Untuk Dogecoin, kemitraan tersebut menandai upaya yang jelas untuk menukar ketenaran era internet dengan relevansi dunia nyata — transisi yang dapat mendefinisikan bab berikutnya dari siklus hidup proyek tersebut.

