Pengacara Pro XRP John Deaton Mengecam Perang Kripto Warren saat Wall Street Menggandakan Investasi pada Kripto ⋆ ZyCrypto

John Deaton sekali lagi mengkritik keras senator anti-kripto Elizabeth Warren, mengatakan bahwa dia telah kalah dalam perangnya melawan kripto. Pengacara pro-XRP ini berpendapat bahwa dengan masuknya Wall Street secara besar-besaran ke dalam industri ini, para pengkritik kemungkinan akan mengubah sikap mereka. Pernyataan Deaton muncul setelah raksasa keuangan, termasuk Morgan Stanley, Charles Schwab, dan Vanguard, mengumumkan rencana untuk menawarkan akses aset kripto kepada klien mereka.

Deaton Mengkritik Perang Anti-Kripto Warren saat Adopsi Institusional Memuncak

Dalam sebuah postingan X, Deaton menyebutkan beberapa lembaga keuangan di Wall Street yang mulai memasuki dunia kripto. Ini termasuk Charles Schwab, Fidelity, Morgan Stanley, dan Vanguard. Dia mengatakan bahwa berdasarkan hal ini, bahkan CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, mungkin segera menegaskan bahwa "kripto akan tetap ada."

Deaton juga menyarankan bahwa mantan ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, mungkin akan segera mengeluarkan pernyataan pro-kripto.

"Schwab, Vanguard, Fidelity, Morgan Stanley – bahkan Jamie Dimon mengatakan kripto akan tetap ada. Seseorang beritahu Warren bahwa dia kalah dalam perang kripto dan pasukan anti-kriptonya telah dibubarkan. Segera, Gary Gensler akan keluar mengatakan bahwa dia mendukung kripto sejak awal," ujarnya.

Tahun lalu, Deaton meluncurkan pencalonan Senat untuk mengalahkan Warren di Massachusetts tetapi gagal meraih kursi tersebut. Meskipun demikian, dia mempertahankan sikap pro-kriptonya dan terus mengkritik Warren, yang awal tahun ini menulis surat kepada pejabat kripto David Sacks, menyampaikan kekhawatiran tentang rencana cadangan Bitcoin.

Wall Street Menggandakan Komitmen pada Kripto

Optimisme Deaton terkait adopsi kripto di AS mengikuti gelombang minat dari lembaga keuangan terkemuka. Menurut Presiden ETF Store, Nate Geraci, lonjakan ini telah membuktikan bahwa kripto bukanlah penipuan.

Dalam sebuah postingan X, dia menyatakan, "Dalam beberapa bulan ke depan, Charles Schwab akan menawarkan perdagangan kripto spot langsung kepada klien sementara Morgan Stanley akan meluncurkan ETF BTC & SOL spot… Sementara itu, Vanguard sekarang memungkinkan klien untuk memperdagangkan ETF kripto spot. Anda melihat apa yang terjadi di sini?"

Pada 6 Desember, Morgan Stanley mengajukan permohonan kepada SEC untuk menawarkan ETF Bitcoin dan Solana kepada kliennya. Jika disetujui, bank investasi tersebut akan bergabung dengan BlackRock, Fidelity, dan Franklin Templeton, yang sudah menawarkan produk-produk ini.

Pengajuan ini juga datang ketika lebih banyak investor menunjukkan minat pada ETF yang melacak harga berbagai token kripto. Data dari SoSoValue menunjukkan bahwa ETF Bitcoin BlackRock mencatat arus masuk $228 juta pada 6 Desember, sementara ETF Solana dan XRP masing-masing mengalami arus masuk $9 juta dan $19 juta.