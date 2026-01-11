Warga Rusia mulai menanyakan pembayaran pensiun menggunakan mata uang kripto, sebagaimana diakui oleh dana jaminan sosial negara tersebut.

Lembaga tersebut melaporkan minggu ini tentang permintaan informasi yang diterima sepanjang tahun lalu, dan kripto termasuk di antara topik utama yang tercatat.

Warga Rusia ingin tahu apakah mereka bisa memiliki pensiun kripto

Masyarakat di Federasi Rusia semakin tertarik untuk mengetahui apakah mendapatkan pensiun yang dibayar dalam mata uang kripto merupakan opsi yang layak.

Hal ini menurut Dana Pensiun dan Asuransi Sosial Rusia (SFR), yang menggunakan Telegram pada hari Sabtu untuk membagikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tidak biasa yang diterima pada tahun 2025.

Beberapa panggilan yang kurang serius ke pusat kontak tunggal dana tersebut termasuk pertanyaan tentang jam kerja Father Frost, versi Rusia dari Santa Claus, pada Malam Tahun Baru.

Salah satunya datang dari seorang suami yang ingin tahu apakah istrinya berhak mendapat suplemen pensiun jika dia mau menahan temperamen buruknya.

Kemudian, seseorang menghubungi call center dengan permohonan untuk membantu mereka mengingat nama lengkap musisi favorit, yang mereka gunakan sebagai kata sandi.

Mengesampingkan bagian yang lucu, tren modern terwakili dengan baik dalam pertanyaan warga, dan lembaga pemerintah yang menjalankan dana tersebut mengakui dalam postingannya di aplikasi pesan populer itu.

Dikutip oleh kantor berita resmi Rusia TASS, ini menyoroti:

Spesialis layanan pelanggan dengan sopan menjelaskan bahwa semua pembayaran saat ini dilakukan secara eksklusif dalam rubel Rusia, catat Dana Sosial.

Para agen juga mengingatkan penelepon bahwa perpajakan aset digital seperti Bitcoin sepenuhnya berada dalam tanggung jawab Dinas Pajak Federal (FNS).

Menurut data statistik yang dikompilasi, SFR menerima sekitar 37 juta panggilan pada tahun 2025, yang berlangsung total 500 juta menit.

Sebagian besar dari mereka masih fokus pada tunjangan, pensiun, dan pembayaran modal bersalin, meskipun pertanyaan di luar lingkup sosial menjadi lebih teratur, kata dana tersebut.

Rusia mendorong rubel digitalnya untuk pensiun dan gaji

Otoritas Rusia berencana untuk mengatur transaksi kripto dengan benar pada Juli 2026, setelah tahun lalu membawa perubahan signifikan dalam sikap Moskow terhadap uang digital terdesentralisasi, sebagaimana dilaporkan oleh Cryptopolitan.

Pada musim semi 2025, regulator keuangan mengusulkan pembentukan rezim hukum khusus untuk penggunaan koin digital dalam penyelesaian lintas batas dan untuk investasi kripto.

Pada bulan Desember, Bank Rusia memperjelas bahwa mereka ingin mengganti pengaturan "eksperimental" dengan kerangka regulasi permanen dan komprehensif untuk pasar.

Sementara pendekatan barunya membayangkan mengakui mata uang kripto sebagai "aset mata uang," ini kemungkinan akan tetap tidak tersedia untuk pembayaran domestik. Rubel masih menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara tersebut menurut hukum.

Rusia juga mempersiapkan peluncuran skala penuh versi digital mata uang fiat nasional tahun ini, yang akan dilakukan dalam beberapa tahap, dengan tahap pertama dijadwalkan dimulai pada bulan September.

Pada bulan Desember lalu, pemerintah federal menyetujui daftar pengeluaran yang dapat ditanggung menggunakan mata uang digital bank sentral (CBDC) yang telah dalam pengembangan dan pengujian selama beberapa tahun sekarang.

Di antara pembayaran anggaran yang dapat dilakukan menggunakan inkarnasi baru rubel Rusia adalah transfer jaminan sosial, termasuk pensiun, serta gaji dan pembayaran lainnya di sektor publik.

Menurut pemberitahuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, koin yang didukung negara yang dikeluarkan oleh Bank Rusia akan digunakan untuk transfer tersebut hanya atas permintaan eksplisit dari penerima masing-masing.

