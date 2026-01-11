BursaDEX+
3 Alasan Utama Mengapa Supersiklus Kripto 2026 Dimulai Sekarang Menurut CZ

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 02:17
Ketika Changpeng Zhao (CZ) berbicara, seluruh dunia kripto mendengarkan. Selama beberapa hari terakhir, pendiri Binance ini telah menggunakan X (sebelumnya Twitter) untuk membagikan serangkaian pembaruan yang menunjukkan satu hal: bull run besar berikutnya sudah bergerak. Sementara investor ritel sering terganggu oleh kebisingan jangka pendek, CZ menunjuk ke arah "Supercycle" yang didorong oleh kekuatan institusional dan pergeseran regulasi.

Berikut adalah 3 alasan utama mengapa pasar bull kripto siap untuk lepas landas, menurut wawasan terbaru CZ.

1. Wall Street Membeli saat Penurunan: Sinyal Wells Fargo

Salah satu poin paling eksplosif yang disorot CZ adalah langkah raksasa perbankan tradisional. Sementara beberapa trader ritel panik selama volatilitas baru-baru ini, Wells Fargo sibuk membeli Bitcoin senilai $383 juta melalui ETF.

Tingkat investasi ini dari raksasa perbankan senilai $2 triliun membuktikan bahwa Bitcoin telah mencapai tingkat legitimasi yang menjadikannya aset "wajib dimiliki" bagi manajer kekayaan terbesar di dunia. Ketika "uang pintar" terakumulasi dalam skala ini, sering kali menciptakan kejutan pasokan yang mendorong harga kripto naik secara signifikan.

2. Era BNB ETF: Grayscale Bergerak di Delaware

Dalam langkah yang berdampak langsung pada ekosistem Binance, CZ membagikan berita bahwa Grayscale telah secara resmi mendaftarkan entitas BNB ETF di Delaware. Ini adalah langkah pertama standar sebelum mengajukan aplikasi formal ke SEC.

Perkembangan ini merupakan pengubah permainan karena beberapa alasan:

  • Akses Institusional: BNB ETF akan memungkinkan dana pensiun dan investor institusional untuk mendapatkan eksposur terhadap harga BNB tanpa mengelola private key.
  • Legitimasi Jaringan: Mengikuti kesuksesan Bitcoin dan Ethereum ETF, produk $BNB akan memperkuat status BNB sebagai aset global "tingkat teratas".
  • Likuiditas Meningkat: Dengan perusahaan seperti VanEck dan Grayscale sekarang dalam perlombaan, masuknya modal dapat mendorong BNB ke rekor tertinggi baru.

3. Kedamaian Regulasi: SEC Menghapus Kripto dari Daftar Prioritas

Mungkin berita regulasi paling bullish tahun 2026 sejauh ini adalah keputusan SEC untuk menghapus kripto dari prioritas pemeriksaan tahunannya. Selama bertahun-tahun, di bawah kepemimpinan sebelumnya, kripto adalah "Musuh Publik No. 1" lembaga tersebut.

Penghapusan kripto dari daftar ini menunjukkan pergeseran menuju "normalisasi." Alih-alih diburu, aset digital sedang diintegrasikan ke dalam sistem keuangan yang lebih luas. Seperti yang diposting CZ, "2026 akan luar biasa... perhatikan detailnya." Pengurangan gesekan regulasi ini memungkinkan lebih banyak inovasi dan, yang lebih penting, memungkinkan bank-bank besar memasuki ruang ini tanpa takut penegakan hukum "gotcha".

Cara Mempersiapkan Diri untuk Terobosan

Konvergensi adopsi perbankan, produk ETF baru, dan SEC yang lebih ramah menciptakan lingkungan yang sempurna untuk rally berkelanjutan. Jika Anda ingin unggul lebih dulu, pastikan Anda menggunakan alat yang tepat.

  • Temukan titik masuk terbaik: Periksa panduan perbandingan exchange kami untuk melihat platform mana yang menawarkan likuiditas terbaik untuk pergerakan yang akan datang.
  • Amankan aset Anda: Dengan supercycle di depan mata, jangan tinggalkan koin Anda di exchange. Lihat hardware wallet berperingkat teratas kami untuk menjaga kripto Anda tetap aman.

Sumber: https://cryptoticker.io/en/top-3-reasons-why-the-2026-crypto-supercycle-is-starting-cz/

