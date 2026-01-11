BursaDEX+
Berdasarkan data dari Birdeye, modal terus mengalir ke token berkapitalisasi rendah dalam jaringan Solana selama 24 jam terakhir.

Token Solana Berkapitalisasi Rendah Menarik Minat Smart Money yang Meningkat

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2026/01/11 02:30
Capverse
CAP$0,13116-0,06%
Smart Blockchain
SMART$0,004979+0,36%
solana4

Token kripto berkapitalisasi rendah menyaksikan perhatian signifikan di kalangan investor smart money. Ini menyoroti peluang risk-on dan potensi kenaikan yang mungkin terjadi seiring berkembangnya pasar. Menurut data dari Birdeye, modal telah terus mengalir ke token berkapitalisasi rendah dalam jaringan Solana selama 24 jam terakhir. Secara khusus, nama-nama terkemuka di antaranya termasuk $ARC, $SPARK, $RedBull, $AVICI, dan $FWOG, masing-masing memiliki kapitalisasi pasar di bawah $100 juta.

$ARC Memimpin di Antara Token Kapitalisasi Rendah di Solana dengan Arus Masuk Smart Money yang Masif

Di puncak daftar token Solana berkapitalisasi rendah yang sedang naik adalah $ARC. Token kripto tersebut dilaporkan telah mencapai kapitalisasi pasar hingga $355 ribu. Saat ini, token ini membuat kemajuan yang mencolok, dengan arus masuk smart money yang signifikan. Khususnya, strategi untuk berinvestasi dalam token berkapitalisasi rendah memungkinkan para investor untuk memiliki posisi yang kuat menjelang kenaikan berskala luas.

Posisi kedua dalam daftar token berkapitalisasi rendah yang menonjol di Solana adalah $SPARK. Saat ini, kapitalisasi pasar kumulatif dari token ini dilaporkan berada di sekitar $67 ribu. Mirip dengan $ARC, token ini juga mengalami daya tarik yang cukup besar. Akibatnya, token ini juga dapat menawarkan peluang yang baik untuk dimanfaatkan.

Inklusi Smart Money ke Token Kapitalisasi Rendah Membangun Momentum di Sekitar Jaringan Solana

Menurut Birdeye, $RedBull dan $AVICI juga menonjol di antara token berkapitalisasi rendah yang mendapatkan smart money dalam ekosistem Solana. Dengan demikian, kapitalisasi pasar $RedBull berada di $54 ribu sementara $AVICI memiliki kapitalisasi pasar hingga $48 ribu. Akhirnya, yang terakhir di antara 5 token kripto berkapitalisasi rendah teratas di jaringan Solana adalah $FWOG, dengan kapitalisasi pasarnya mencapai $48 ribu. Dengan mempertimbangkan hal ini, token berkapitalisasi rendah berbasis Solana memberikan para investor posisi strategis yang krusial dan diversifikasi portofolio. Secara keseluruhan, jika arus masuk tersebut terus berlanjut, mereka dapat mengarah pada momentum baru di sekitar Solana.

