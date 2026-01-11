Pemimpin teknologi China mengatakan kesenjangan dengan Amerika dapat dijembatani meskipun ada kendala

Tiongkok dapat menutup kesenjangan teknologi dengan Amerika, didorong oleh lebih banyak pengambilan risiko dan ide-ide segar, tetapi negara ini masih kekurangan peralatan canggih yang dibutuhkan untuk membuat chip mutakhir. Itulah yang dikatakan oleh para peneliti AI terkemuka Tiongkok pada hari Sabtu.

Dua startup AI besar Tiongkok, MiniMax dan Zhipu AI, memiliki debut yang kuat di Bursa Efek Hong Kong minggu ini. Investor tampak percaya diri di sektor ini karena Beijing mempercepat pencatatan AI dan chip untuk membangun alternatif buatan sendiri terhadap teknologi canggih AS.

Kekurangan peralatan pembuatan chip menghambat kemajuan

Yao Shunyu pernah bekerja sebagai peneliti senior di OpenAI, perusahaan yang membuat ChatGPT. Tencent menunjuknya sebagai kepala ilmuwan AI mereka pada Desember lalu. Yao berpikir ada kemungkinan besar sebuah perusahaan Tiongkok bisa menjadi perusahaan AI teratas di dunia dalam tiga hingga lima tahun. Namun dia mengatakan tidak memiliki mesin pembuat chip canggih adalah masalah teknis terbesar.

"Saat ini, kami memiliki keunggulan signifikan dalam listrik dan infrastruktur. Hambatan utama adalah kapasitas produksi, termasuk mesin litografi, dan ekosistem perangkat lunak," kata Yao kepada konferensi AI di Beijing.

Tiongkok menyelesaikan pembuatan prototipe mesin litografi extreme-ultraviolet bulan lalu, lapor Reuters. Mesin ini mungkin pada akhirnya dapat membuat chip semikonduktor yang menyaingi apa yang diproduksi Barat. Namun mesin tersebut belum menghasilkan chip yang berfungsi. Orang-orang yang mengetahui masalah ini memberi tahu Reuters bahwa kemungkinan baru akan terjadi pada tahun 2030.

Yao dan pemimpin industri Tiongkok lainnya di konferensi Beijing hari Sabtu mengakui AS masih memiliki keunggulan dalam daya komputasi. Itu karena investasi besar dalam infrastruktur.

Sumber daya terbatas mendorong perusahaan untuk menemukan solusi kreatif

Lin Junyang adalah pimpinan teknis untuk model bahasa besar Qwen unggulan Alibaba. Dia menjelaskan perbedaan dalam skala. "Infrastruktur komputer AS kemungkinan satu hingga dua orde besarnya lebih besar dari kami. Tetapi saya melihat bahwa baik itu OpenAI atau platform lainnya, mereka berinvestasi besar-besaran dalam penelitian generasi berikutnya," kata Lin.

Dia berbicara dalam diskusi panel selama AGI-Next Frontier Summit. Beijing Key Laboratory of Foundational Models di Universitas Tsinghua menyelenggarakan acara tersebut. "Kami, di sisi lain, relatif kekurangan uang; pengiriman saja kemungkinan menghabiskan mayoritas infrastruktur komputer kami," tambah Lin.

Lin mengatakan anggaran ketat Tiongkok sebenarnya telah mendorong para peneliti untuk menjadi kreatif. Mereka fokus pada co-design algoritma-perangkat keras, yang memungkinkan perusahaan AI menjalankan model besar pada perangkat keras yang lebih kecil dan lebih murah.

Tang Jie mendirikan Zhipu AI, yang mengumpulkan HK$4,35 miliar dalam IPO-nya. Dia menunjuk pada sesuatu yang baru terjadi dengan pengusaha AI muda Tiongkok. Mereka bersedia mengambil proyek berisiko tinggi sekarang. Itu biasanya menjadi hal Silicon Valley, dan Tang melihatnya sebagai kabar baik.

"Saya pikir jika kita dapat meningkatkan lingkungan ini, memberikan lebih banyak waktu bagi individu-individu cerdas yang berani mengambil risiko ini untuk terlibat dalam upaya inovatif ... ini adalah sesuatu yang dapat dibantu pemerintah dan negara kita untuk memperbaikinya," kata Tang.

