Korban Lanjut Usia Kehilangan Uang karena Penipuan ATM Bitcoin — Louisiana Berhasil Memulihkan $200.000

Pihak berwenang Louisiana berhasil memulihkan $200.000 dari penipu cryptocurrency yang menargetkan penduduk lanjut usia melalui ATM Bitcoin. Pemulihan ini terjadi setelah undang-undang negara bagian baru memperkenalkan perlindungan yang lebih kuat terhadap penipuan mata uang digital.

Pejabat penegak hukum mengidentifikasi setidaknya empat korban lanjut usia di Louisiana dan Texas yang menjadi korban skema penipuan yang rumit. Penipu menghubungi korban, mengklaim bahwa rekening bank mereka telah disusupi. Para penjahat kemudian menuduh para lansia memiliki tuduhan pornografi anak yang terkait dengan rekening mereka.

Para pelaku mengancam akan segera menangkap korban kecuali mereka membayar ribuan dolar melalui ATM Bitcoin. Taktik berbasis rasa takut ini terbukti efektif dalam beberapa kasus.

Cara Kerja Penipuan

Skema penipuan ini mengandalkan eksploitasi kemudahan ATM Bitcoin. Mesin-mesin ini menyerupai ATM tradisional tetapi memungkinkan pengguna untuk mengirim aset digital menggunakan uang tunai. Penipu mengarahkan korban ke perangkat ini karena transaksi cepat dan sederhana.

Alfred Mason, Presiden AARP Louisiana, menjelaskan satu kasus yang melibatkan penduduk area Capital yang mengabaikan peringatan dari anggota keluarga. Putri korban berulang kali mendesak ibunya untuk mengakhiri panggilan telepon dengan penipu. Dia juga menyarankan untuk menghubungi keluarga Mason untuk verifikasi. Korban tetap melanjutkan transaksi.

Wanita tersebut baru menghubungi keluarga Mason setelah menyelesaikan transfer penipuan. Pengalamannya menyoroti bagaimana penipu secara efektif memanipulasi target mereka melalui tekanan psikologis.

ATM Bitcoin telah menjadi alat yang disukai para penjahat karena aksesibilitasnya. Pencarian cepat mengungkapkan sekitar 40 mesin seperti itu beroperasi di wilayah tersebut. Perangkat ini memungkinkan transfer cepat ke rekening di mana pun di dunia.

Perlindungan Baru Berdasarkan Hukum Louisiana

Undang-undang yang baru diberlakukan mengamanatkan beberapa perlindungan untuk memerangi penipuan cryptocurrency. Semua ATM Bitcoin sekarang harus menampilkan tanda yang mencolok. Pemberitahuan tersebut menginformasikan pengguna bahwa tidak ada pejabat pemerintah atau negara bagian yang akan meminta setoran tunai melalui mesin ini.

Deon Guillory mengkonfirmasi bahwa pihak berwenang telah memasang peringatan ini di semua ATM Bitcoin di negara bagian. Mesin-mesin itu sendiri telah diperbarui dengan fitur keamanan tambahan.

Ketika pengguna mencoba melakukan transaksi, ATM sekarang mengeluarkan peringatan langsung. Pesan muncul saat memilih jumlah setoran. Peringatan tersebut menunjukkan bahwa menerima kode QR atau ID dompet dari seseorang kemungkinan besar adalah penipuan.

Undang-undang ini juga memberlakukan batas harian $3.000 untuk setoran. Pembatasan ini mencegah korban kehilangan jumlah besar dalam satu transaksi.

Periode tunggu 72 jam sekarang menunda semua transfer. Jendela waktu ini memberi korban waktu untuk mengenali aktivitas penipuan. Mereka dapat meminta pengembalian dana selama periode ini sebelum dana mencapai penipu.