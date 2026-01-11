Buterin dari Ethereum Menyerukan Alat 'Web Berdaulat' untuk Melawan Kontrol Korporat

Vitalik Buterin, co-founder Ethereum, telah menyerukan pengembangan alat digital yang memprioritaskan independensi dan privasi pengguna.

Dalam pernyataan 10 Januari di platform media sosial X, Buterin berargumen bahwa pengembang harus beralih untuk membangun "web berdaulat" yang melindungi pengguna dari perang psikologis korporat dan ekstraksi data.

Vitalik Buterin Menguraikan Rencana untuk 'Web Berdaulat' Bebas dari Big Tech

Buterin mengarahkan kritik paling tajamnya pada ekosistem internet yang berlaku, yang ia sebut sebagai "corposlop."

Ia mendefinisikan dinamika ini sebagai konvergensi branding yang ramping dan terhormat dengan optimisasi korporat predator yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan agensi pengguna.

Menurut Buterin, lingkungan ini didefinisikan oleh homogenitas yang "tanpa jiwa". Di sini, perusahaan teknologi besar memprioritaskan metrik keterlibatan jangka pendek, seperti algoritma yang didorong dopamin dan kemarahan yang diproduksi, daripada nilai jangka panjang yang asli.

Ia secara khusus menyoroti prevalensi pengumpulan data massal yang tidak perlu dan "walled gardens" yang membebankan biaya monopolistik sambil secara aktif memblokir interoperabilitas.

Mekanisme-mekanisme ini, ia berpendapat, menciptakan ilusi layanan sambil secara sistematis melucuti kekuatan basis pengguna.

Sebagai oposisi terhadap model komersial ini, co-founder Ethereum ini mengadvokasi konsep kedaulatan digital yang didefinisikan ulang.

Meskipun istilah "kedaulatan" secara historis berfokus pada penghindaran sensor pemerintah di awal tahun 2000-an, Buterin berargumen bahwa definisi modern harus diperluas untuk mencakup pengamanan otonomi psikologis seseorang.

Kedaulatan sejati, ia berpendapat, membutuhkan alat kriptografi yang melindungi individu dari upaya korporat untuk memanen perhatian dan modal mereka.

Untuk mewujudkan web berdaulat ini, Buterin menguraikan peta jalan khusus untuk pengembang. Ia menyerukan pembuatan aplikasi yang menjaga privasi dan berbasis lokal yang meminimalkan ketergantungan pada perantara pihak ketiga.

Selanjutnya, Buterin menekankan kebutuhan akan alat finansial yang mendukung akumulasi kekayaan yang berkelanjutan. Namun, ia secara eksplisit menolak platform yang mempromosikan spekulasi leverage tinggi atau perilaku "taruhan olahraga".

Pernyataan tersebut diakhiri dengan permohonan untuk sistem kecerdasan buatan terbuka yang menggabungkan produktivitas manusia dan mesin, bukan perangkat lunak yang menumbuhkan kepasifan pengguna.