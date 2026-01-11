Co-founder Ethereum Vitalik Buterin memposting di Farcaster, mendefinisikan "Corposlop." Ini menggabungkan kekuatan optimasi korporat, branding yang ramping dan mengilap, serta perilaku yang mengorbankan etika untuk memaksimalkan keuntungan. Saya setuju dengan mungkin 60% dari ini, tetapi perbedaan antara "web terbuka" (corposlop) dan "Web Berdaulat" sangat penting.

Corposlop mencakup media sosial yang memaksimalkan dopamin dan kemarahan, pengumpulan data massal yang tidak perlu yang sering dijual kepada pihak ketiga, taman berdinding yang mengenakan biaya monopoli, dan Hollywood merilis sekuel untuk risiko minimal. Korporasi mungkin berkumpul di sekitar tujuan sosial dan kemudian mengejek mereka secara publik. Tren-tren ini melucuti kekuasaan pengguna sambil tampak terhormat. Corposlop tidak memiliki jiwa, homogen, dan mengikuti tren.

Maksimalis Bitcoin memahami ini sejak awal. Mereka menolak penawaran koin awal (ICO), token di luar bitcoin, dan aplikasi keuangan sewenang-wenang untuk menjaga jaringan tetap berdaulat. Metode mereka terkadang membatasi pengguna, tetapi ketakutan mereka terhadap corposlop nyata.

Alat Web Berdaulat Melawan Kontrol Corposlop

Web Berdaulat mencakup aplikasi yang menjaga privasi dan mengutamakan lokal. Media sosial harus memberikan pengguna kontrol atas konten. Alat keuangan harus menumbuhkan kekayaan secara bertanggung jawab, menghindari leverage ekstrem atau pinjaman untuk pembelian kecil. AI harus memaksimalkan produktivitas dan pembelajaran, daripada membiarkan pengguna bergantung pada bot. Perusahaan dan aplikasi harus memiliki budaya yang beropini dan mengejar tujuan unik. DAO dapat mendukung komunitas tanpa didominasi oleh pemegang token.

Maksimalis Bitcoin adalah pendukung awal kedaulatan digital. Namun, maksimalis bitcoin menentang penawaran koin awal (ICO), token non-bitcoin, dan aplikasi keuangan acak. Pendekatan mereka mungkin membatasi kebebasan pengguna, tetapi mereka bermaksud mempertahankan tingkat kemandirian dan kedaulatan. Saat ini, konsep kedaulatan mencakup perjuangan melawan privasi digital dan kontrol pikiran korporat.

Kedaulatan digital melindungi nilai-nilai dari manipulasi

Tujuan corposlop adalah maksimalisasi keuntungan daripada memberdayakan pengguna. Beberapa bisnis menunjukkan karakteristik yang sebagian non-corposlop, misalnya, Apple, dalam hal nilai privasi dan menjadi trendsetter. Namun, perilaku monopoli tetap mengganggu keterbukaan. Web Berdaulat berkaitan dengan keinginan jangka panjang manusia daripada keuntungan jangka pendek atau langsung.

Kedaulatan digital berarti menjaga privasi, menghindari manipulasi, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai. Nilai-nilai ini terancam oleh corposlop. Web Berdaulat merebut kembali agensi dan kemampuan untuk berpikir jangka panjang. "Pesannya jelas," kata Navdeep Vatsyayan dari Jugaad Yatra: "Buat alat untuk pemberdayaan pengguna. Lawan corposlop. Percaya pada sesuatu yang lebih tinggi dari keuntungan.

