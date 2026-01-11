Mengapa BlockDAG Melampaui Shiba Inu & Tron dalam Perlombaan untuk Meledak!

Proyek Kripto

Analis pasar saat ini sedang membedah berbagai sinyal harga karena beberapa aset utama menunjukkan tren yang berbeda. Pergerakan harga koin Shiba Inu baru-baru ini mengikuti lonjakan signifikan dalam transfer skala besar, yang mengarah pada pandangan yang bertentangan sementara aset menguji zona support vital. Sementara itu, harga Tron telah mempertahankan minat investor yang stabil, meskipun perkiraan jangka panjang menampilkan berbagai kemungkinan hasil, membuat lintasan langsungnya agak ambigu.

Berbeda dengan ketidakpastian pasar ini, BlockDAG (BDAG) dengan cepat mendapatkan daya tarik karena alasan yang jelas dan dapat diukur. Pembuat pasar saat ini menyarankan kisaran pembukaan potensial antara $0,38 dan $0,43, angka yang jauh lebih tinggi dari tanda referensi $0,05. Dengan fase pendanaan resmi berakhir pada 26 Januari 2026, BlockDAG telah dengan tegas masuk dalam percakapan sebagai kripto berikutnya yang akan meledak.

Dengan total modal presale sekarang melebihi $442 juta dan pasokan yang tersedia menyempit menjadi hanya 3,4 miliar koin, pengaturan struktural BlockDAG semakin berbeda dari nama-nama besar lainnya yang saat ini sedang tren di ruang aset digital.

Harga Koin Shiba Inu Mengalami Lonjakan dalam Aktivitas Jaringan

Data on-chain terbaru menunjukkan bahwa Shiba Inu baru-baru ini mencatat volume tertinggi transfer skala besar sejak pertengahan 2024, dengan 406 transaksi melebihi $100.000. Selama periode yang sama ini, bursa melihat arus masuk bersih yang besar sekitar 1,06 triliun SHIB. Langkah-langkah ini secara singkat mendorong harga koin Shiba Inu di atas pola wedge jatuh sebelum kembali untuk menguji level support $0,00000883—dasar teknis kritis untuk aset tersebut.

Selanjutnya, laporan menunjukkan lonjakan dramatis 1.244% dalam tingkat pembakaran 24 jam, sementara tingkat pendanaan derivatif bergerak ke wilayah positif. Meskipun sinyal-sinyal agresif ini, metrik seperti itu tidak secara otomatis menjamin tren naik yang berkelanjutan.

Para ahli teknis mengamati bahwa sementara partisipasi pasar tinggi, harga koin Shiba Inu tetap dalam posisi yang rapuh jika gagal mempertahankan level retest saat ini. Setiap pergeseran besar dalam aktivitas paus dapat segera mengubah pandangan jangka pendek, membuat beberapa sesi berikutnya sangat penting untuk arahnya.

Perkiraan Harga Tron Jangka Panjang Menunjukkan Kesenjangan Kinerja yang Luas

Model terbaru untuk harga Tron menyoroti berbagai skenario potensial, menyeimbangkan peluang pertumbuhan yang signifikan dengan risiko pasar yang persisten. Perkiraan untuk 2025 menunjukkan aset dapat mencapai tinggi $0,73, sementara target konservatif berada di dekat $0,39, menghasilkan rata-rata tahunan sekitar $0,56.

Melihat ke arah 2026 dan 2027, kisaran yang diproyeksikan berkembang secara signifikan. Target bullish menyarankan puncak $1,10 dan $1,49, sedangkan perkiraan ujung bawah tetap di dekat $0,60 dan $0,77. Dalam model jangka panjang yang paling optimis, harga Tron diprediksi naik setinggi $3,45 pada 2030, dengan ekspektasi median $2,69.

Perkiraan ini tergantung pada kemampuan jaringan untuk mempertahankan pertumbuhan pengguna dan beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah. Mereka juga memperhitungkan faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kompetisi, yang akan memainkan peran menentukan dalam menentukan seberapa dekat aset mengikuti jalur yang diproyeksikan ini.

Pembuat Pasar Mengantisipasi Potensi Pembukaan $0,40 untuk BlockDAG

Visibilitas untuk BlockDAG terus meningkat saat tenggat waktu 26 Januari mendekat. Proyek ini telah mengamankan lebih dari $442 juta dalam pendanaan dan saat ini berada di Batch 34. Dengan harga masuk khusus $0,003 dan hanya 3,4 miliar koin yang tersisa, BlockDAG sering disebut sebagai kripto berikutnya yang akan meledak.

Sementara proyek mempertahankan level referensi $0,05, analis mengamati potensi pembukaan antara $0,38 dan $0,43. Simulasi buku pesanan awal menunjukkan bahwa permintaan saat peluncuran dapat jauh melebihi pasokan yang tersedia untuk perdagangan awal.

Karena harga pembukaan ditentukan melalui lelang daripada ditetapkan pada level referensi, permintaan tinggi pada $0,05 dapat mendorong harga pencocokan awal jauh lebih tinggi. Proyeksi saat ini menempatkan titik tengah pada $0,40, mewakili lompatan 7,6x hingga 8,6x dari titik referensi awal.

Skenario optimis ini ditopang oleh tiga faktor: permintaan presale yang terkonsentrasi, pasokan beredar awal yang terbatas, dan likuiditas hari peluncuran yang telah diatur sebelumnya. Dengan entri saat ini di $0,003 dan level referensi $0,05, kesenjangan mewakili perbedaan 16,67x, atau keuntungan +1.566% dari harga hari ini.

Tahap presale akhir sekarang berlaku, dan jendela akan resmi ditutup pada 26 Januari. Setelah fase ini berakhir, tarif $0,003 menghilang secara permanen tanpa kemungkinan perpanjangan. Bagi mereka yang melacak kripto berikutnya yang akan meledak, periode ini mewakili kesempatan terakhir untuk berpartisipasi sebelum pasar mengambil alih.

Kesimpulan

Pergeseran signifikan dalam transfer paus terus berdampak pada harga koin Shiba Inu, meninggalkan level support langsungnya dalam pengawasan konstan. Demikian pula, harga Tron tetap dalam periode evaluasi, dengan model jangka panjang menawarkan berbagai kemungkinan tetapi tidak ada arah tertentu tunggal.

Sebaliknya, BlockDAG bergerak maju dengan momentum nyata saat menuju penyelesaian 26 Januari. Dengan ekspektasi pembuat pasar dari pembukaan $0,38–$0,43, perhatian telah bergeser ke bagaimana aset akan berkinerja selama debut publiknya. Setelah mengumpulkan $442 juta dengan hanya 3,4 miliar koin yang tersisa, BlockDAG menghadirkan pengaturan unik yang sekarang banyak diidentifikasi sebagai kripto berikutnya yang akan meledak.

