Harga Cardano Mendekati Titik Infleksi 50% saat Pergeseran Holder Muncul

Harga Cardano kembali menjadi sorotan setelah gagal melanjutkan upaya breakout. ADA turun sekitar 2% dalam 24 jam terakhir dan telah tren lebih rendah sejak 6 Januari. Meski begitu, kerusakan masih terkendali. Selama tujuh hari terakhir, harga ADA secara umum datar dan belum berubah negatif.

Keseimbangan tersebut bukan kebetulan. Cardano mempertahankan struktur bullish, dan tekanan beli belum hilang. Namun di balik permukaan, jenis pembelian telah berubah. Pergeseran tersebut kini menjadi faktor risiko utama yang menentukan apakah ADA stabil atau turun.

Sponsored

Sponsored

Bullish Wedge Bertahan karena Sinyal Momentum Tetap Mendukung, untuk Saat Ini

Cardano terus diperdagangkan di dalam pola falling wedge yang telah berlangsung sejak awal November. Falling wedge umumnya bullish, karena harga terkompresi lebih rendah sementara tekanan jual melemah. Selama batas bawah bertahan, skenario breakout tetap valid.

Struktur ini menjelaskan mengapa ADA telah mempertahankan zona support $0,383. Level tersebut sebelumnya bertindak sebagai resistance dan berubah menjadi support setelah upaya breakout Januari. Mempertahankannya telah mencegah pullback yang lebih dalam sejauh ini.

Data momentum awalnya mendukung stabilitas ini. Money Flow Index, atau MFI, mengukur tekanan beli dan jual menggunakan harga dan volume. Antara awal November dan 10 Januari, harga ADA tren lebih rendah, sementara MFI tren lebih tinggi. Divergensi tersebut menunjukkan pembeli saat penurunan masih aktif di balik permukaan.

Bullish Pattern For ADA: TradingView

Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Daily Crypto Newsletter Editor Harsh Notariya di sini.

Secara sekilas, ini terlihat konstruktif dan membantu menjelaskan mengapa harga belum breakdown meskipun ditolak di garis tren atas. Namun momentum saja tidak mengungkapkan siapa yang melakukan pembelian. Untuk menilai apakah dukungan ini tahan lama, perilaku pemegang lebih penting daripada indikator.

Sponsored

Sponsored

Pergeseran Pemegang Mengungkapkan Keyakinan yang Melemah di Balik Permukaan

Data on-chain menunjukkan divergensi yang jelas antara pemegang jangka panjang dan jangka pendek.

Pemegang jangka panjang semakin mendistribusikan. Spent coins age band untuk kelompok 365 hari hingga 2 tahun naik tajam pada 9 Januari. Aktivitas dari kelompok ini melonjak dari sekitar 1,92 juta ADA menjadi 4,51 juta ADA, peningkatan sekitar 135% hanya dalam 24 jam. Lonjakan tersebut menandakan bahwa pemegang lama mungkin keluar dari posisi daripada bertahan melalui volatilitas.

Convinction Holders Could be Selling: Santiment

Spent Coins Age Band mengukur berapa lama koin dipegang sebelum dipindahkan, menunjukkan kelompok pemegang mana yang aktif menjual.

Perilaku jangka pendek menceritakan kisah sebaliknya. Kelompok 30 hari hingga 60 hari telah mengurangi aktivitas penjualan secara tajam. Spent coins dalam kelompok ini turun dari sekitar 55,42 juta ADA menjadi 4,28 juta ADA, penurunan hampir 92%. Penurunan tersebut menunjukkan peserta jangka pendek mungkin menyerap pasokan alih-alih menjual.

Sponsored

Sponsored

Short-Term Holders Have Slowed Down on Selling: Santiment

Pergeseran ini membingkai ulang sinyal MFI sebelumnya. MFI yang meningkat kini kemungkinan mencerminkan pembelian saat penurunan jangka pendek daripada kepercayaan jangka panjang yang diperbaharui. Ketika pemegang dengan keyakinan menjual, dan trader jangka pendek masuk, harga dapat stabil sementara, tetapi dukungan tersebut rapuh karena modal pemegang jangka pendek biasanya spekulatif.

Campuran ini meningkatkan risiko karena modal spekulatif menggantikan modal yang sabar. Posisi derivatif, yang dibahas selanjutnya, memperkuat ketidakseimbangan tersebut.

Derivatives Skew dan Level Kunci Menentukan Pergerakan Harga Cardano Berikutnya

Data likuidasi menunjukkan pasar sangat condong ke satu arah. Di pasar perpetual ADA-USDT Binance, leverage likuidasi long kumulatif berada di dekat $26,66 juta, sementara leverage likuidasi short lebih dekat ke $14,11 juta. Itu menempatkan eksposur long sekitar 89% lebih tinggi dari eksposur short, menandakan skew bullish yang kuat.

ADA Liquidation Map: Coinglass

Sponsored

Sponsored

Meskipun bias tersebut mungkin terlihat positif, ini juga meningkatkan risiko penurunan. Jika harga melemah karena modal spekulatif yang baru disuntikkan ditarik, posisi long yang ramai dapat terurai dengan cepat, mempercepat kerugian melalui likuidasi paksa.

Dari perspektif harga, peta jalannya jelas. Untuk menghidupkan kembali kasus bullish, ADA perlu penutupan harian di atas $0,437, yang akan memecahkan garis tren turun yang lemah (hanya dua titik sentuh) dan membuka kembali jalur menuju proyeksi kenaikan 49%, sesuai target wedge.

Jika harga Cardano gagal merebut kembali zona tersebut, risiko condong lebih rendah. Break di bawah $0,351 akan melemahkan struktur wedge dan mengekspos $0,328 sebagai support utama berikutnya. Kehilangan level tersebut akan mengonfirmasi bahwa stabilitas baru-baru ini adalah distribusi, bukan akumulasi.

Cardano Price Analysis: TradingView

Untuk saat ini, harga Cardano tetap seimbang di permukaan tetapi tidak stabil di bawahnya. Wedge tetap utuh, momentum terlihat mendukung, tetapi pemegang jangka panjang menjual, pembeli jangka pendek masuk, dan posisi derivatif menyisakan sedikit margin kesalahan.

Pergerakan berikutnya akan bergantung pada berapa lama modal spekulatif tetap tertarik.