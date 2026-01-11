Prediksi Harga HBAR: Menargetkan $0,141 pada Akhir Januari saat Bulls Membidik Pemulihan



Timothy Morano



Hedera (HBAR) menunjukkan sinyal beragam di $0,118, dengan target analis mencapai $0,16 di bulan Januari meskipun indikator momentum bearish saat ini. Ringkasan Prediksi Harga HBAR • Target jangka pendek (1 mi…

Hedera (HBAR) menunjukkan sinyal beragam di $0,118, dengan target analis mencapai $0,16 di bulan Januari meskipun indikator momentum bearish saat ini.

Ringkasan Prediksi Harga HBAR

• Target jangka pendek (1 minggu): $0,125

• Prakiraan jangka menengah (1 bulan): rentang $0,118-$0,141

• Level breakout bullish: $0,13

• Support kritis: $0,10

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Hedera

Meskipun prediksi analis spesifik terbatas, prakiraan terbaru dari platform riset kripto terkemuka menggambarkan gambaran yang optimis secara hati-hati untuk kinerja HBAR di bulan Januari. Menurut Blockchain.News, yang diterbitkan 5 Januari 2026, "Prediksi harga HBAR menunjukkan momentum bullish dengan analis menargetkan $0,16 di Januari 2026."

Analisis terbaru Changelly dari 8 Januari 2026, memberikan pandangan yang lebih konservatif, menyatakan bahwa "Untuk Januari 2026, nilai perdagangan maksimum HBAR akan berada di sekitar $0,141, dengan kemungkinan turun ke minimum $0,118." Prakiraan ini sejalan dengan aksi harga saat ini, karena HBAR diperdagangkan mendekati minimum yang diprediksi.

Analisis teknis MEXC menunjukkan ekspektasi yang lebih moderat, dengan prediksi 8 Januari mereka menempatkan HBAR di sekitar $0,11957, sedikit di atas level saat ini.

Konsensus di antara platform-platform ini menunjukkan rentang prakiraan Hedera antara $0,119 dan $0,16 untuk Januari 2026, mengindikasikan potensi kenaikan 20-35% dari level saat ini.

Rincian Analisis Teknis HBAR

Gambaran teknis saat ini untuk Hedera menunjukkan pandangan yang beragam dengan beberapa indikator kunci menunjuk ke arah yang berbeda. Pembacaan RSI HBAR sebesar 46,69 berada di wilayah netral, tidak menunjukkan kondisi oversold maupun overbought. Posisi netral ini menunjukkan bahwa token memiliki ruang untuk bergerak ke arah mana pun tanpa menghadapi resistensi teknis langsung dari indikator momentum.

Analisis MACD mengungkapkan sinyal yang mengkhawatirkan dengan histogram di 0,0000, mengindikasikan momentum bearish. Baik garis MACD (-0,0004) maupun garis sinyal (-0,0004) menunjukkan tren negatif, menunjukkan bahwa tekanan jual mungkin berlanjut dalam jangka pendek. Indikator momentum bearish ini bertentangan dengan prediksi analis yang bullish, menciptakan ketidakpastian tentang arah harga segera.

Analisis Bollinger Bands menunjukkan HBAR diperdagangkan di band tengah ($0,12) dengan posisi %B sebesar 0,54, mengindikasikan harga sedikit di atas garis tengah tetapi berada dalam rentang perdagangan normal. Band atas di $0,13 mewakili resistensi langsung, sementara band bawah di $0,10 memberikan level support kritis.

Moving averages menggambarkan gambaran bearish untuk tren jangka panjang. Sementara SMA jangka pendek (7 hari dan 20 hari) sejajar dengan harga saat ini di $0,12, SMA 50 hari berada lebih tinggi di $0,13, dan SMA 200 hari tetap jauh lebih tinggi di $0,19. Ini menunjukkan HBAR diperdagangkan di bawah tren jangka panjangnya, berpotensi mengindikasikan peluang pemulihan atau tekanan penurunan berkelanjutan.

Target Harga Hedera: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Kasus bullish untuk HBAR berpusat pada penembusan resistensi langsung di $0,13, yang bertepatan dengan batas atas Bollinger Band dan moving average 50 hari. Jika level ini ditembus dengan volume kuat, target berikutnya sejajar dengan prediksi analis sekitar $0,141 dari prakiraan Changelly.

Untuk skenario paling optimis terwujud, mencapai target $0,16 Blockchain.News akan memerlukan HBAR untuk menembus beberapa level resistensi dan mengatasi momentum MACD bearish saat ini. Ini kemungkinan akan memerlukan peristiwa katalis atau kekuatan pasar kripto yang lebih luas untuk terwujud.

Konfirmasi teknis untuk skenario bullish akan mencakup RSI bergerak di atas 60, histogram MACD berubah positif, dan perdagangan berkelanjutan di atas level resistensi $0,13 selama setidaknya 48 jam.

Skenario Bearish

Kasus bearish berfokus pada momentum MACD bearish saat ini dan kesenjangan signifikan antara harga saat ini dan moving averages jangka panjang. Jika HBAR gagal mempertahankan support tengah Bollinger Band di $0,12, support utama berikutnya terletak di band bawah sekitar $0,10.

Penembusan di bawah $0,10 dapat memicu tekanan jual lebih lanjut, berpotensi mendorong harga menuju rentang $0,08-$0,09, mewakili penurunan 25-33% dari level saat ini. Skenario ini akan membatalkan semua prediksi analis bullish saat ini dan menunjukkan fase koreksi yang lebih dalam.

Faktor risiko utama termasuk kelemahan pasar kripto yang lebih luas, kekhawatiran regulasi yang mempengaruhi adopsi blockchain perusahaan, atau tekanan jual teknis dari pemegang jangka panjang yang ingin keluar dari posisi.

Haruskah Anda Membeli HBAR? Strategi Entry

Analisis teknis saat ini menunjukkan pendekatan hati-hati terhadap positioning HBAR. RSI netral memberikan fleksibilitas untuk gerakan naik dan turun, sementara momentum MACD bearish mengindikasikan potensi kelemahan jangka pendek.

Titik entry konservatif harus fokus pada rentang $0,10-$0,11, yang sejajar dengan support bawah Bollinger Band dan memberikan rasio risk-reward yang lebih baik untuk target kenaikan yang diprediksi. Trader yang lebih agresif mungkin mempertimbangkan entry di atas $0,13 pada breakout yang dikonfirmasi dengan konfirmasi volume.

Level stop-loss harus ditempatkan di bawah zona support $0,10, sekitar $0,095, mewakili risiko sekitar 20% dari level saat ini. Ini memberikan ruang yang memadai untuk fluktuasi harga normal sambil membatasi eksposur penurunan.

Manajemen risiko tetap penting mengingat sinyal teknis yang beragam dan kesenjangan antara harga saat ini dan target analis. Ukuran posisi harus mencerminkan ketidakpastian dalam struktur pasar saat ini.

Kesimpulan

Prediksi harga HBAR untuk Januari 2026 menunjukkan potensi untuk keuntungan moderat, dengan target analis berkisar dari $0,119 hingga $0,16. Namun, indikator teknis saat ini menunjukkan sinyal beragam yang menunjukkan optimisme hati-hati daripada positioning bullish yang agresif.

Prakiraan Hedera tampak paling realistis dalam rentang $0,12-$0,14, sejajar dengan estimasi konservatif Changelly daripada target $0,16 yang lebih optimis. Trader harus memantau level resistensi $0,13 sebagai penentu kunci untuk konfirmasi momentum bullish.

Penafian: Prediksi harga cryptocurrency secara inheren spekulatif dan tunduk pada volatilitas tinggi. Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan investasi.

Sumber gambar: Shutterstock