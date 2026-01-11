Ratusan investor kaya raya menggunakan mata uang kripto untuk membeli properti di Eropa.

PANews melaporkan pada 11 Januari, mengutip Coindesk, bahwa Nikolay Denisenko (mantan Chief Backend Engineer di Revolut), salah satu pendiri platform kripto berlisensi Lithuania Brighty, mengungkapkan bahwa perusahaan telah memfasilitasi lebih dari 100 transaksi bagi individu dengan kekayaan tinggi untuk membeli apartemen Eropa secara langsung menggunakan mata uang kripto. Jumlah klien yang dilayani berkisar antara 100 hingga 150 dan terus bertumbuh pesat. Transaksi properti residensial ini terutama terjadi di Inggris, Prancis, Malta, Siprus, dan Andorra, dengan nilai transaksi berkisar dari sekitar $500.000 hingga $2,5 juta. Individu-individu ini menghabiskan rata-rata sekitar $50.000 per bulan, terutama untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka.

