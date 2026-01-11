BursaDEX+
Negara bagian Tennessee telah memerintahkan Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com untuk menghentikan penawaran kontrak acara olahraga kepada penduduk negara bagian tersebut.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/11 08:03
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut Coindesk, regulator Tennessee telah memerintahkan Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com untuk menghentikan penawaran kontrak acara olahraga kepada penduduk Tennessee, menuduh perusahaan-perusahaan tersebut melanggar undang-undang perjudian negara bagian dengan beroperasi tanpa lisensi yang diperlukan.

Perusahaan-perusahaan ini saat ini terdaftar di U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sebagai pasar kontrak yang ditunjuk, menawarkan pengguna kemampuan untuk membeli kontrak berdasarkan hasil acara olahraga. Namun, di bawah Undang-Undang Taruhan Olahraga Tennessee, setiap entitas yang menerima taruhan pada acara olahraga harus memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian.

