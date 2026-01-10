BursaDEX+
Dalam prediksi harga Litecoin (LTC) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga LTC dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah traderDalam prediksi harga Litecoin (LTC) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga LTC dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader

Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2026, 2027-2030

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2026/01/10 22:07
  • Prediksi harga LTC bullish untuk 2026 adalah $122,68 hingga $182,21.
  • Harga Litecoin (LTC) mungkin mencapai $200 segera.
  • Prediksi harga LTC bearish untuk 2026 adalah $49,07.

Dalam prediksi harga Litecoin (LTC) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga LTC dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta memprediksi pergerakan masa depan mata uang kripto tersebut.

DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
  • Status Pasar Terkini Litecoin (LTC)
  • Apa itu Litecoin (LTC)?
  • Teknikal 24J Litecoin (LTC)
PREDIKSI HARGA LITECOIN (LTC) 2026
  • Level Support dan Resistance Litecoin (LTC)
  • Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2026 — RVOL, MA & RSI
  • Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2026 — ADX, RVI
  • Perbandingan LTC dengan BTC, ETH
PREDIKSI HARGA LITECOIN (LTC) 2027, 2028-2030
KESIMPULAN
FAQ

Status Pasar Terkini Litecoin (LTC)

Harga Saat Ini$82,11
Perubahan Harga 24 JamNaik 1,35%
Volume Trading 24 Jam$286,68 Juta
Kapitalisasi Pasar$6,3 Miliar
Pasokan yang Beredar76,72 Juta LTC
Tertinggi Sepanjang Masa$412,96 (Pada 10 Mei 2021)  
Terendah Sepanjang Masa$1,1137 (Pada 15 Januari 2015)  
Status Pasar Terkini LTC (Sumber: CoinMarketCap)

Apa itu Litecoin (LTC)

TICKERLTC
BLOCKCHAINLitecoin
KATEGORIMata Uang Kripto Peer-to-Peer
TANGGAL ASALOktober 2011
KEGUNAANTata kelola, keamanan, biaya gas & hadiah

Litecoin (LTC) adalah salah satu mata uang kripto perintis yang debut di ruang kripto setelah Bitcoin. LTC diluncurkan pada tahun 2011 sebagai kripto yang terinspirasi dari Bitcoin. Pencipta Litecoin, Charlie Lee menyebutnya sebagai "koin yang merupakan perak bagi emas Bitcoin". Sama seperti Bitcoin, blockchain Litecoin juga beroperasi dengan konsensus proof-of-work (PoW).

Bitcoin dan Litecoin memiliki perbedaan utama dalam batas pasokan, algoritma hashing, dan kecepatan transaksi mereka. LTC memiliki batas pasokan tetap 84 juta yang lebih besar dari batas pasokan Bitcoin sebesar 21 juta. Tidak seperti algoritma hashing SHA-26 Bitcoin, Litecoin menggunakan algoritma Scrypt. Dibutuhkan sekitar 2,5 menit untuk sebuah blok dihasilkan di blockchain Litecoin sedangkan di Bitcoin memerlukan waktu 10 menit.

Teknikal 24J Litecoin

(Sumber: TradingView)

Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2026

Litecoin (LTC) menempati peringkat ke-20 di CoinMarketCap dalam hal kapitalisasi pasarnya. Gambaran umum prediksi harga Litecoin untuk 2026 dijelaskan di bawah ini dengan kerangka waktu harian.

Pola Segitiga Naik LTC/USDT (Sumber: TradingView)

Dalam grafik di atas, Litecoin (LTC) membentuk pola Segitiga Naik. Segitiga naik adalah pola karakteristik dari tren bullish yang sedang berlangsung. Segitiga ini dibentuk oleh garis tren atas horizontal yang menghubungkan titik-titik tinggi, menunjukkan level resistance yang konsisten, dan garis tren bawah yang menghubungkan titik-titik rendah yang naik, mencerminkan tekanan beli yang meningkat.

Saat harga mendekati puncak segitiga, ketegangan antara pembeli dan penjual meningkat. Jika tren menembus level resistance, harga akan terus bergerak naik dalam pola segitiga naik ini, sering kali mengarah pada keuntungan lebih lanjut. Trader biasanya mencari konfirmasi breakout, yang dapat meningkatkan kemungkinan pergerakan naik yang sukses.

Pada saat analisis, harga Litecoin (LTC) tercatat di $82,11. Jika tren pola berlanjut, maka harga LTC mungkin mencapai level resistance $85,01 dan $99,19. Jika tren berbalik, maka harga LTC mungkin turun ke level support $79,90 dan $72,59.

Level Resistance dan Support Litecoin (LTC)

Grafik yang diberikan di bawah ini menjelaskan level resistance dan support yang mungkin dari Litecoin (LTC) pada tahun 2026.

Level Resistance dan Support LTC/USDT (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi sebagai berikut level resistance dan support Litecoin (LTC) untuk 2026.

Level Resistance 1$122,68
Level Resistance 2$182,21
Level Support 1$76,11
Level Support 2$49,07

Level Resistance & Support LTC

Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2026 — RVOL, MA, dan RSI

Indikator analisis teknikal seperti Relative Volume (RVOL), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) dari Litecoin (LTC) ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

LTC/USDT RVOL, MA, RSI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai pasar Litecoin (LTC) saat ini pada tahun 2026.

INDIKATORTUJUANPEMBACAANKESIMPULAN
Moving Average 50 Hari (50MA)Sifat tren saat ini dengan membandingkan harga rata-rata selama 50 hari50 MA = $80,73Harga = $81,18
(50MA < Harga)		Bullish/Uptrend
Relative Strength Index (RSI)Besarnya perubahan harga;Menganalisis kondisi oversold & overbought50,03
<30 = Oversold
50-70 = Netral>70 = Overbought		Netral
Relative Volume (RVOL)Volume trading aset dalam kaitannya dengan volume rata-rata terbarunyaDi bawah garis cutoffVolume lemah

Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2026 — ADX, RVI

Dalam grafik di bawah ini, kami menganalisis kekuatan dan volatilitas Litecoin (LTC) menggunakan indikator analisis teknikal berikut — Average Directional Index (ADX) dan Relative Volatility Index (RVI).

LTC/USDT ADX, RVI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai momentum harga Litecoin (LTC).

INDIKATORTUJUANPEMBACAANKESIMPULAN
Average Directional Index (ADX)Kekuatan momentum tren10,90Tren Lemah
Relative Volatility Index (RVI)Volatilitas selama periode tertentu56,98
<50 = Rendah
>50 = Tinggi		Volatilitas Tinggi

Perbandingan LTC dengan BTC, ETH

Mari kita bandingkan pergerakan harga Litecoin (LTC) dengan Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).

Perbandingan Harga BTC Vs ETH Vs LTC (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kita dapat menginterpretasikan bahwa aksi harga LTC mirip dengan BTC dan ETH. Artinya, ketika harga BTC dan ETH meningkat atau menurun, harga LTC juga meningkat atau menurun.

Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2026, 2026 – 2030

Dengan bantuan indikator analisis teknikal dan pola tren yang disebutkan di atas, mari kita prediksi harga Litecoin (LTC) pada tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030.

Tahun Harga Bullish Harga Bearish
Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2027$260$40
Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2028$300$35
Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2029$355$30
Prediksi Harga Litecoin (LTC) 2030$420$25

Kesimpulan

Jika Litecoin (LTC) memantapkan dirinya sebagai investasi yang baik pada tahun 2026, tahun ini akan menguntungkan bagi mata uang kripto tersebut. Kesimpulannya, prediksi harga Litecoin (LTC) bullish untuk 2026 adalah $182,21. Sebagai perbandingan, jika sentimen yang tidak menguntungkan terpicu, prediksi harga Litecoin (LTC) bearish untuk 2026 adalah $49,07. 

Jika momentum pasar dan sentimen investor meningkat secara positif, maka Litecoin (LTC) mungkin mencapai $200. Selanjutnya, dengan peningkatan dan kemajuan di masa depan dalam ekosistem Litecoin, LTC mungkin melampaui tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $412,96 dan menandai ATH barunya. 

FAQ

1. Apa itu Litecoin (LTC)?

Litecoin (LTC) adalah salah satu mata uang kripto perintis yang diluncurkan pada tahun 2011 setelah Bitcoin. Ini beroperasi berdasarkan model konsensus proof-of-work (PoW). Litecoin (LTC) adalah "perak bagi emas Bitcoin".

2. Di mana Anda dapat membeli Litecoin (LTC)?

Litecoin (LTC) telah terdaftar di hampir semua bursa kripto – dari Binance, OKX, Bybit, Cointr Pro, dan DigiFinex.

3. Apakah Litecoin (LTC) akan mencapai ATH baru segera?

Dengan perkembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung dalam platform Litecoin, LTC memiliki kemungkinan tinggi mencapai ATH-nya segera.

4. Berapa tertinggi sepanjang masa (ATH) Litecoin (LTC) saat ini?

Pada 10 Mei 2021, Litecoin (LTC) mencapai tertinggi sepanjang masa (ATH) baru sebesar $412,96.

5. Berapa harga terendah Litecoin (LTC)?

Menurut CoinMarketCap, LTC mencapai terendah sepanjang masa (ATL) sebesar $1,1137 pada 14 Januari 2015.

6. Apakah Litecoin (LTC) akan mencapai $200?

Jika tren bullish berlanjut dan jika Litecoin (LTC) menguji ulang level resistance-nya, itu akan mencapai $200 segera.

7. Berapa harga Litecoin (LTC) pada tahun 2027?

 Harga Litecoin (LTC) diperkirakan mencapai $260 pada tahun 2027.

8. Berapa harga Litecoin (LTC) pada tahun 2028?

 Harga Litecoin (LTC) diperkirakan mencapai $300 pada tahun 2028.

9. Berapa harga Litecoin (LTC) pada tahun 2029?

 Harga Litecoin (LTC) diperkirakan mencapai $355 pada tahun 2029.

10. Berapa harga Litecoin (LTC) pada tahun 2030?

 Harga Litecoin (LTC) diperkirakan mencapai $420 pada tahun 2030.

