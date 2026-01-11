Tether adalah merek dagang terdaftar di Rusia, berlaku hingga 2035.

PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut media Rusia, Tether, penerbit stablecoin USDT, telah mendaftarkan merek dagang untuk platform tokenisasi aset Hadron di Rusia. Perusahaan mengajukan permohonan pada Oktober 2025, dan Kantor Kekayaan Intelektual Federal Rusia (Rospatent) menyetujui pendaftaran pada Januari 2026. Perusahaan telah diberikan hak eksklusif atas merek dagang tersebut, berlaku hingga 3 Oktober 2035. Merek dagang dapat digunakan untuk layanan keuangan blockchain, perdagangan dan pertukaran cryptocurrency, pemrosesan pembayaran crypto, dan layanan konsultasi terkait.

