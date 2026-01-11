'Biarkan RUU kripto mati' – VC kripto sebut imbal hasil stablecoin sebagai garis merah

Beberapa pemimpin industri kripto kecewa menyusul laporan bahwa pembuat undang-undang mungkin terbuka terhadap gagasan untuk melarang hasil stablecoin.

Menurut reporter Sander Lutz, pembuat undang-undang kini menerima tuntutan TradFi untuk mengubah aturan hasil stablecoin selama negosiasi bipartisan mengenai RUU struktur pasar kripto. RUU tersebut dijadwalkan untuk markup pada 15 Januari.

Menanggapi perkembangan tersebut, CEO Galaxy Mike Novogratz mengkritik keras para legislator, menyebut pembaruan tersebut sebagai "keadaan yang menyedihkan."

Sementara itu, Nic Carter, mitra di perusahaan VC kripto Castle Island Ventures, mengatakan bahwa sektor ini akan lebih baik tanpa RUU tersebut jika imbalan stablecoin dibatasi.

Bill Hughes, seorang pengacara di Consensys dan salah satu peserta dalam pertemuan tersebut, mengakui potensi jebakan. Namun, dia tetap optimis tentang RUU kripto tersebut.

Apa yang diharapkan dari markup RUU kripto

Baik Komite Perbankan Senat maupun Komite Pertanian Senat diharapkan melakukan markup terhadap versi masing-masing dari RUU kripto pada 15 Januari. Komite Perbankan menangani mandat pengawasan SEC, sementara komite Pertanian akan mencakup tanggung jawab Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Meskipun RUU tersebut disponsori oleh Partai Republik, mereka harus mendapatkan persetujuan Demokrat untuk melewati pemungutan suara komite sebelum dilanjutkan ke ruang Senat untuk pemungutan suara akhir.

Untuk kelompok Perbankan Senat, isu-isu kontroversial utama adalah hasil stablecoin, ketentuan DeFi, dan standar etika yang berupaya melarang keluarga Presiden Donald Trump dari sektor kripto.

Berdasarkan reaksi Carter dan Novogratz, tidak jelas apakah hasil atau regulasi DeFi akan menjadi penghambat kesepakatan.

Namun, menurut Senator Tim Scott (R-SC), ketua Komite Perbankan Senat, mungkin sudah waktunya untuk membawa RUU tersebut ke langkah berikutnya setelah "negosiasi bipartisan dengan itikad baik."

Apa yang terjadi selanjutnya jika pemungutan suara gagal?

Alex Thorn, Kepala Riset Galaxy Research, baru-baru ini menegaskan kembali bahwa RUU tersebut membutuhkan 7-10 Demokrat untuk melewati pemungutan suara komite Perbankan Senat (Total 60 suara YA diperlukan untuk lolos).

Jika pemungutan suara gagal, dampaknya akan minimal. Namun, ini tetap akan merusak sentimen pasar, katanya. Dia juga memperingatkan bahwa pemungutan suara komite lainnya bisa menjadi tantangan di tahun 2026.

Pemikiran Akhir

Tuntutan TradFi untuk membatasi hasil stablecoin dilaporkan mendapatkan perhatian di Kongres.

Kegagalan melewati pemungutan suara komite pada 15 Januari dapat membuat RUU tersebut tergantung.