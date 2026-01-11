Ledakan Harga Theta Network: THETA Bisa Mencapai $15,90 Lagi

Theta Network (THETA) saat ini diperdagangkan pada harga $0,3070, yang menunjukkan penurunan 0,71% selama 24 jam terakhir. Aktivitas perdagangan melambat, dengan 24 jam terakhir mencatat volume $8,48 juta, turun 15,59% dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan harian, token ini menunjukkan ketahanan selama seminggu terakhir, mempertahankan harga stabil di $0,3070, yang mencerminkan peningkatan mingguan sebesar 6,94%.

Sumber: CoinMarketCap

Pelaku pasar mencatat bahwa fluktuasi jangka pendek cryptocurrency ini sejalan dengan tren yang lebih luas dalam perdagangan aset digital, di mana sesi volume rendah sering bertepatan dengan koreksi harga kecil. Analis terus memantau level support dan resistance kunci untuk tanda-tanda pergerakan pasar yang signifikan.

Strategi Investor untuk Rally THETA

Menurut analis crypto Profit Demon, THETA saat ini rebound dari batas bawah saluran menurun yang diamati pada timeframe dua minggu (2W). Jika pola teknis ini bertahan, analis mengantisipasi potensi rally, dengan target berturut-turut di $0,57, $1,05, $1,75, $3,25, $6,00, dan $11,50.

Proyeksi semacam itu menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan kecil saat ini, token ini mungkin memasuki fase bullish. Investor dan trader disarankan untuk memantau tren volume dan momentum harga dengan cermat, karena faktor-faktor ini dapat mengonfirmasi keberlanjutan keuntungan yang diproyeksikan. Pola historis menunjukkan bahwa token yang pulih dari garis support jangka panjang sering mengalami pergerakan naik yang dipercepat setelah terjadi breakout.

Sumber: X

Prediksi Harga THETA untuk 2026

Menurut DigitalCoinPrice, Theta Network bisa mencapai sekitar $0,55 pada akhir tahun ini. Di luar target langsung ini, para ahli pasar mengantisipasi bahwa THETA memiliki potensi untuk melampaui all-time high sebelumnya sebesar $15,90.

Investor tetap fokus pada setup teknis jangka pendek dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Otoritas pasar menyarankan bahwa jika momentum bullish berlanjut, THETA bisa stabil antara $0,48 dan $0,55 sebelum mencoba merebut kembali level tertinggi historis.

Kombinasi ketahanan teknis dan perkiraan yang menguntungkan telah memperkuat minat di antara investor institusional dan ritel, menyoroti potensi token sebagai tambahan strategis untuk portofolio crypto yang terdiversifikasi.

