Lulus Ujian Advokat bukanlah perjalanan sendirian; Anda memerlukan sistem dukungan yang kuat

MANILA, Filipina – Kristelle Leigh Reyes dan ayahnya berasal dari cetakan yang sama. Mereka berasal dari bidang pekerjaan yang sama, memiliki gelar yang sama (ilmu politik), dan berbagi aspirasi yang sama untuk menjadi pengacara.



Itulah mengapa dia sangat terpukul ketika ayahnya meninggal dunia hanya lima hari sebelum dia mengikuti ujian Advokat pada tahun 2025.

Alih-alih belajar bersama teman-temannya seminggu sebelumnya di apartemen bersama seperti yang direncanakan, dia dan saudaranya harus terbang ke kampung halaman mereka di Cagayan untuk membantu pengaturan acara pemakaman dan penguburan ayah mereka.



Namun orang-orang tercintanya mendorongnya untuk kembali ke Manila untuk mengikuti ujian — meskipun itu berarti melewatkan pemakaman ayahnya.

Kristelle Reyes

"Saya menyadari bahwa jika ayah saya masih hidup pada saat itu, pasti dia ingin saya untuk terus maju. Selain fakta bahwa saya sudah berada pada titik itu, saya memang sudah mempersiapkan diri. Tidak cukup siap atau cukup percaya diri, tetapi saya memutuskan untuk meneruskan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan," kata Reyes dalam bahasa Filipina.

Alasan lain yang mendorong Reyes untuk mengikuti ujian adalah agar ayahnya tidak menyalahkan diri sendiri lagi jika dia gagal.

"Tahun lalu ketika saya tidak lulus percobaan pertama saya, bebannya sangat berat bagi dia. Karena saya pulang ketika dia dirawat di rumah sakit, dia merasa itu adalah alasan mengapa saya tidak dapat mempersiapkan diri cukup untuk Ujian Advokat pertama saya, yang tidak benar," katanya.

Setelah banyak diskusi, Reyes kembali ke Manila dengan hanya setengah hari untuk mempersiapkan diri untuk hari pertama ujian.

Bagi Reyes, dia hanya mampu bertahan dalam situasi yang "hampir mustahil" karena keluarga, teman-teman, dan imannya. Dengan kisah suksesnya, dia menyarankan calon pengacara lainnya untuk hadir saja.

"Serahkan segalanya kepada Tuhan. Terlepas dari keadaan Anda, hadir saja. Kehadiran Anda saja sudah cukup karena jika itu untuk Anda, maka itu untuk Anda," kata Reyes.

Pada 7 Januari, Reyes adalah di antara 5.594 lulusan dari 11.425 peserta ujian Advokat. Ini berarti tingkat kelulusan 48,98% — lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kelulusan 37,84% pada tahun 2024.

Perjalanan 11 tahun

Bagi Angelica Villagracia Diaz Llamas, perjalanannya untuk mewujudkan impian seumur hidupnya menjadi pengacara membutuhkan waktu 11 tahun.

Diaz Llamas masuk sekolah hukum pada tahun 2014. Tetapi karena keputusan ini adalah pelarian dari kesedihan yang disebabkan oleh kematian ayahnya sebulan setelah kelulusannya dari perguruan tinggi, pengalaman sekolah hukumnya tidak berjalan dengan baik, mendorongnya untuk keluar.

Angelica Diaz Llamas

Butuh waktu sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk meninjau kembali impian sekolah hukumnya. Pada tahun 2018, setelah mendapatkan pendapatan yang stabil, dia kembali ke studi hukumnya.

"Pada tahun 2018, suami saya, yang masih menjadi pacar saya pada saat itu, suatu hari berkata bahwa mungkin sudah waktunya untuk kembali. Jadi saya terinspirasi, dan itu menyalakan api lagi dalam diri saya bahwa, ya, impian itu masih ada. Jadi saya memutuskan bahwa saya akan memberikannya kesempatan lagi," kata Diaz Llamas.

Namun kembalinya ke sekolah hukum tidak tanpa tantangan. Dia gagal dalam berbagai mata pelajaran dan terlambat setelah mengambil beban kuliah yang lebih ringan karena pekerjaannya.

Keterlambatan tidak berarti apa-apa karena pada akhirnya, Diaz Llamas lulus ujian Advokat pada percobaan pertamanya.

"Kadang-kadang perjalanan lebih panjang untuk beberapa orang. Seperti bagi saya, butuh 11 tahun. Mungkin untuk yang lain, lebih pendek. Tapi Anda akan sampai di sana. Anda hanya perlu kembali ke alasan Anda: mengapa Anda ingin menjadi pengacara?" saran Diaz Llamas kepada calon pengacara.

Kesuksesan ganda

Sejak kecil, si kembar King Vincent Salomon dan King Raymund Salomon selalu sangat dekat. Mereka telah melakukan hampir segalanya bersama, bahkan bermimpi dengan tujuan yang sama untuk menjadi pelayan publik dengan menjadi pengacara.

Si kembar menentang segala rintangan dan mereka lulus ujian bersama-sama. Mereka mengaitkan kesuksesan ini sebagian besar pada dukungan yang mereka terima dari teman dan keluarga mereka, dan pada akhirnya dari satu sama lain.

Vincent Salomon

"Pengalamannya sangat menantang karena banyak tekanan. Tapi ketika hasilnya keluar, sangat memuaskan. Memiliki saudara kembar yang mempersiapkan diri pada waktu yang sama menciptakan sistem dukungan yang kuat," kata Raymund.

"Kami belajar berdasarkan mata pelajaran kami, di mana kami lemah dan di mana kami kuat. Misalnya, kekuatan saya adalah hukum pidana dan kekuatannya adalah hukum acara. Kami biasanya berbicara tentang mata pelajaran yang kami anggap sangat sulit," tambah Vincent.

Baru saja lulus dari sekolah hukum, si kembar hanya memiliki tiga bulan untuk mempersiapkan ujian. Karena itu, mereka mengikuti regimen tujuh hari yang ketat di mana, selama istirahat mereka, mereka akan membahas satu sama lain apa yang telah mereka pelajari.

Raymund Salomon

Karena teknik ini, mereka menyadari bahwa memiliki saudara kandung untuk mengikuti ujian Advokat sebenarnya adalah keuntungan.

Baik Vincent maupun Raymund terinspirasi untuk menjadi pengacara oleh program penjangkauan yang mereka ikuti saat di sekolah menengah. Sekarang mereka ingin memanfaatkan hasrat mereka dengan baik dengan melayani di Kantor Pengacara Publik (PAO) suatu hari nanti.

"Hati saya hangat setiap kali siapa pun yang dirampas haknya akhirnya mendapat keadilan yang mereka layak dapatkan. Jadi tips saya untuk calon pengacara adalah selalu memotivasi diri sendiri dan mengingatkan diri sendiri bahwa Anda menginginkan ini," kata Vincent. – Rappler.com

