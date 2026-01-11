Ketegangan AS-Iran yang Meningkat Mempengaruhi Spekulasi Polymarket

Poin-Poin Penting: Kemungkinan aksi militer AS terhadap Iran meningkatkan probabilitas Polymarket.

Para trader bereaksi terhadap ketegangan geopolitik, berdampak pada pasar kripto.

Spekulasi pasar tumbuh di tengah retorika AS–Iran.

Menurut data Polymarket, probabilitas serangan AS terhadap Iran sebelum Maret telah meningkat menjadi 62%, didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan retorika militer.

Probabilitas ini mencerminkan sentimen pasar dan menggarisbawahi latar belakang spekulatif yang berdampak pada pasar keuangan dan kripto, khususnya mempengaruhi volatilitas Bitcoin dan Ethereum.

Prediksi Polymarket Meningkat di Tengah Ketegangan AS–Iran

Prediksi Polymarket tentang kemungkinan serangan AS terhadap Iran telah mengintensifkan diskusi di antara para trader, dengan kontrak menunjukkan peningkatan probabilitas untuk tindakan pada Januari dan Maret. Meskipun ada aktivitas yang meningkat, persentase ini mencerminkan sentimen pasar daripada niat pemerintah yang dikonfirmasi, menggambarkan volatilitas kontrak spekulatif. Dalam kata-kata Abolfazl Zohrevand, anggota Komite Keamanan Nasional Iran, "Kami tidak akan melancarkan serangan pre-emptive kecuali komandan militer kami menganggapnya perlu." Ini menyoroti kehati-hatian yang berlaku di tengah ketegangan.

Respons pasar telah menunjukkan pergeseran dalam perilaku perdagangan kripto, sebagian dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik tersebut. Para trader telah bereaksi dengan menyesuaikan posisi mereka terkait proyeksi Polymarket, membuktikan persimpangan antara peristiwa geopolitik dan pasar aset digital. Angka-angka Polymarket menekankan sifat spekulatif, tanpa validasi resmi dari sumber AS mengenai rencana militer, namun investor tetap waspada, menyesuaikan portofolio sebagai respons terhadap prediksi ini.

Implikasi Ekonomi dan Strategis dari Volatilitas Geopolitik

Tahukah Anda? Kontrak Polymarket adalah unik, menawarkan pandangan tentang perkiraan yang didorong oleh massa. Pendekatan ini berbeda dengan pengumpulan intelijen tradisional, menyoroti pasar digital sebagai alat untuk mengukur sentimen publik selama ketegangan geopolitik.

Bitcoin (BTC) saat ini dihargai $90.568,32, membanggakan kapitalisasi pasar sebesar $1,81 triliun dan mewakili dominasi 58,51% di pasar. Meskipun penurunan 21,56% selama tiga bulan, volume perdagangan BTC telah turun 67,24% dalam 24 jam terakhir, menurut CoinMarketCap.

Bitcoin(BTC), grafik harian, screenshot di CoinMarketCap pada pukul 02:13 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu mengamati bahwa tekanan geopolitik yang berkelanjutan dapat memperburuk volatilitas pasar dan mempengaruhi manuver keuangan secara global. Kemajuan teknologi dan kerangka regulasi mungkin berkembang saat pemerintah menangani implikasi dari pasar prediksi semacam itu, mempengaruhi masa depan adopsi dan strategi kripto.