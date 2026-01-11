Anoma Co-founder: Ekosistem Cosmos berada di ambang kepunahan, dengan beberapa proyek ditutup, dipindahkan ke pemeliharaan, atau keluar.

PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa Christopher Goes, co-founder Anoma, menyatakan bahwa ekosistem Cosmos hampir mati. Banyak proyek telah ditutup (seperti Penumbra), yang lain telah beralih ke mode pemeliharaan dan memindahkan sumber daya ke tempat lain (seperti Osmosis), dan yang lainnya meninggalkan Cosmos (seperti Noble).

