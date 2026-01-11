Paus Mengubah $68K Menjadi $4,48M saat WHITEWHALE Mencapai Kapitalisasi $140M

Seorang paus kripto baru-baru ini meraih keuntungan besar dengan lonjakan signifikan token kripto $WHITEWHALE. Secara khusus, investor paus tersebut berhasil menghasilkan $4,48 juta dari investasi sebesar $68 ribu. Berdasarkan data dari Onchain Lens, perkembangan ini terjadi pada saat kapitalisasi pasar total WHITEWHALE melonjak melampaui angka $140 juta. Oleh karena itu, pertumbuhan yang pesat ini menunjukkan peluang besar bagi investor yang cerdas.

Paus Kripto Mengantongi $4 Juta dalam 27 Hari dari Investasi di $WHITEWHALE

Investor paus tersebut telah menghasilkan nilai yang luar biasa hingga $4,48 juta dari investasi sebelumnya sebesar $68 ribu di $WHITEWHALE. Menariknya, paus tersebut mengamankan keuntungan besar tersebut hanya dalam dua puluh tujuh hari. Sementara itu, token kripto ini melonjak ke angka $140 juta yang mengesankan dalam hal kapitalisasi pasar. Awalnya, paus tersebut membeli 30,36 juta token $WHITEWALE seharga $68.240 dalam $USDC dan $SOL. Selanjutnya, kepemilikan paus tersebut meroket, membawa nilai kepemilikan ke tingkat yang signifikan.

Akumulasi Jangka Pendek Menggarisbawahi Potensi Pertumbuhan $WHITEWHALE

Sejalan dengan data on-chain, aktivitas investor paus selama fase akumulasi melibatkan pertukaran $WSOL dan $USDC untuk $WHITEWHALE. Paus tersebut melakukan transfer masing-masing selama beberapa hari, membangun dasar posisi multi-juta dolar saat ini. Dengan mempertimbangkan hal ini, bagi investor awal, kenaikan nilai yang menakjubkan ini menawarkan peluang yang mengubah hidup. Dengan demikian, seiring pasar terus berkembang, perkembangan seperti ini menunjukkan perluasan adopsi dan potensi pertumbuhan aset kripto seperti $WHITEWHALE.

