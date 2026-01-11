Alamat yang terkait dengan Vitalik menyetor 330 ETH ke Paxos, senilai $1,02 juta.

PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, sebuah alamat yang terkait dengan Vitalik menyetor 330 ETH senilai $1,02 juta ke Paxos 11 jam yang lalu. Alamat ini sebelumnya menerima 50,1 ETH dari alamat publik Vitalik vitalik.eth dua tahun yang lalu; ini adalah kedua kalinya sejak Januari 2025 alamat Vitalik menyetor token ke Paxos.

