[Dua Sisi] Mantan pacar tunangan saya terus menghubunginya

Rubrik Life and Style Rappler menjalankan kolom nasihat oleh pasangan Jeremy Baer dan psikolog klinis Dr. Margarita Holmes.

Jeremy memiliki gelar master dalam bidang hukum dari Universitas Oxford. Seorang bankir selama 37 tahun yang bekerja di tiga benua, ia telah berlatih dengan Dr. Holmes selama 10 tahun terakhir sebagai dosen pendamping dan, sesekali, sebagai terapis pendamping, terutama dengan klien yang masalah keuangannya mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.

Bersama-sama, mereka telah menulis dua buku: Love Triangles: Understanding the Macho-Mistress Mentality dan Imported Love: Filipino-Foreign Liaisons.

Yang terhormat Dr. Holmes dan Mr. Baer:

Saya seorang lansia, 53 tahun, dan bertunangan dengan lansia lainnya. Ini akan menjadi pernikahan kedua bagi kami berdua.

Pernikahan pertama saya berakhir karena suami saya tidak setia. Setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya saya mendapatkan pembatalan pernikahan saya. Pernikahan pertamanya yang berlangsung 33 tahun berakhir dengan baik, melalui perceraian. Mereka tidak lagi cocok satu sama lain, tetapi mereka masih berteman.

Masalah saya adalah ini. Sebelum pertunangan kami, tunangan saya "John" memiliki pacar "Melanie" (4 tahun bersama). Sebelum itu, bahkan sebelum dia memiliki pacar Melanie, John dan saya bersama sampai saya menyadari dia tidak bisa berkomitmen kepada saya secara eksklusif.

Baru setelah kami putus dia mendapatkan pacar ini.

Mereka putus, dia merayu saya lagi, berjanji kali ini akan berbeda. Dia telah menepati janjinya. Kami dijadwalkan menikah April ini.

Masalah saya adalah Melanie tidak mau meninggalkannya sendiri. Dia selalu mencari alasan untuk terhubung dengannya, bahkan setelah putus mereka. Pertama, karena dia "sangat terluka" dia membuat dia berjanji tidak bisa menghubungi saya selama sebulan.

Dia menaatinya, meskipun dia sudah merayu saya. Saya sangat khawatir ketika tidak mendengar kabar darinya, tapi dia tetap melakukannya karena ingin menepati janjinya kepada Melanie. Mereka sudah putus saat itu, tapi tetap saja, dia menaatinya.

Kedua, dia mengajak saya pergi ke Afrika Selatan bersamanya. Kami pergi dan sama-sama menyukainya. Saya baru tahu setelahnya bahwa mereka juga berencana pergi ke sana sebelum mereka putus.

Ketika dia tahu dia akan membawa saya, dia meneleponnya dan memintanya menunda perjalanannya dengan saya selama setahun agar tidak terlalu menyakitinya.

Akhirnya, Melanie juga memesan beberapa makanan lezat khusus yang terkenal dari keluarga John. Dia menginginkannya untuk 19 April, karena dia akan berada di Filipina hari itu. Dia memberi tahu keluarganya ini, mereka memberi tahu John, dan John akhirnya memberi tahu saya.

22 April adalah ketika kami dijadwalkan menikah. Kami sudah memesan gereja dan tempatnya.

Saya tidak bisa berhenti memikirkan rencana Melanie untuk berada di Filipina tiga hari sebelum pernikahan kami. Saya tidak ingin harus memperebutkannya 3 hari sebelum kami menikah. Saya tidak secanggih Melanie. Saya tidak memiliki keterampilan untuk melawan ini tanpa hancur dan menangis. Tolong bantu saya.

– Lenny

Lenny yang terhormat,

Seperti yang Anda sendiri akui, John memiliki reputasi yang kurang baik. Pertama kali, Anda putus karena dia tidak bisa menawarkan Anda hubungan eksklusif. Kedua kalinya, meskipun berjanji bahwa segalanya akan berbeda, semua tanda menunjukkan bahwa dia masih berpegangan pada hubungannya dengan mantannya, Melanie, yang dirinya sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya.

Mungkin benar bahwa dia tidak secara teknis selingkuh dari Anda — tidak menghubungi Anda, menunda perjalanan dan memesan makanan lezat tidak setara dengan ketidaksetiaan seksual — tetapi mereka juga tidak menunjukkan hubungan eksklusif dengan Anda. Sebaliknya, dia tampak cemas untuk tetap berhubungan dengan Melanie dan melayani keinginannya tanpa pertanyaan.

Ini bukan tindakan seorang pria yang mempersiapkan diri untuk mengucapkan sumpah pernikahannya untuk "mencintai, menghormati dan menghargai Anda, meninggalkan semua yang lain."

Bulan-bulan sebelum pernikahan biasanya adalah waktu ketika calon pengantin pria berperilaku sebaik mungkin, mencoba meyakinkan Anda bahwa pilihan pasangan Anda sepenuhnya dibenarkan. Sebaliknya, dia menari mengikuti irama pacar sebelumnya.

Sudah waktunya untuk mengonfrontasinya, sebelum pernikahan, sebelum terlambat. Entah dia memutuskan semua hubungan dengan Melanie dan menunjukkan cinta, pengabdian, rasa hormat dan perhatiannya kepada Anda secara eksklusif atau Anda harus serius mempertimbangkan kembali kesesuaiannya sebagai calon suami. Seorang tunangan yang menempatkan Anda di tempat pertama, menepati janjinya, dan meninggalkan mantannya di masa lalu adalah hal paling minimal yang harus Anda harapkan.

Semoga berhasil,

– JAF Baer

Lenny yang terhormat,

Terima kasih banyak atas surat Anda. Saya harus mengakui saya tidak mengharapkan Mr. Baer mengambil sikap yang begitu kuat dan tidak kenal kompromi. Mr. Baer sudah memutuskan bahwa John adalah pemalas, masih melakukan apa yang diminta mantan Melanie kepadanya.

Saya tidak setuju. Ya, dia melakukan hal yang hampir tidak dapat dimaafkan: tidak menelepon Anda selama sebulan ketika Anda dapat dipahami akan lebih gugup dari biasanya karena ini akan menjadi pertama kalinya John dan mantannya bertemu lagi. Ya, dia seharusnya tahu lebih baik.

Memang, saya tidak pernah bertemu John, tetapi saya merasa alasan diamnya selama sebulan BUKAN karena dia memilih Melanie daripada Anda, tetapi karena dia tidak ingin menyakitinya.

Perhatikan: karena dia 'sangat terluka' dia merasa permintaan "tidak ada kontak selama sebulan" tidak akan menjadi masalah. Setelah 4 tahun, dia mengenal John dan apa yang berhasil dengannya.

Hipotesis ini terbukti karena dia kembali menggunakan alasan "sangat terluka" ketika dia menelepon dan memberi tahu dia bahwa dia akan terluka lagi jika dia tidak menunda perjalanan Afrika Selatannya selama setahun.

Melanie mengenalnya cukup untuk tahu ini biasanya akan berhasil. Yang tidak dia perhitungkan adalah bahwa John, setelah menyetujui permintaan pertamanya dan, saya bayangkan, setelah Anda kemudian memberi tahu dia bagaimana perasaan Anda tentang diamnya, sedikit lebih jeli tentang tipu muslihatnya.

Buktinya ada pada hasilnya. Dia memang pergi ke Afrika Selatan dengan Anda dalam waktu kurang dari setahun, meskipun dia "terluka." Jika Anda tipe yang menghitung menang dan kalah (seperti, sayangnya, sering saya lakukan) kali ini Anda "menang." Yang terbaik dari semuanya, Anda menang tanpa harus berjuang untuk itu, bahkan tanpa tahu Melanie memintanya ini.

Saya berani katakan dia mulai membedakan antara mantan pacar dan tunangannya. Bagus untuknya, bagus untuk Anda berdua, Menang 2 untuk Anda!

Mengenai upaya terakhirnya yang direncanakan untuk 19 April — kali ini Anda bisa memberi tahu dia bagaimana perasaan Anda. Saya setuju dengan saran Jeremy untuk memutuskan dan memutuskan dengan bersih jika dia tidak langsung setuju dengan Anda.

Pertama kali dia menyetujui, saya rasa, dapat dimaafkan karena dia tidak ingin menyakitinya. Apakah dengan dasar atau tidak, dia mungkin merasa putus dengannya tidak sopan sehingga yang paling tidak bisa dia lakukan adalah membuatnya kurang menyakitkan. (P.S. jika pernikahan berhasil di bulan April, saya pikir saya harus menjadi Ninang, bukan? 😊)

Upaya ketiga ini harus menjadi pesan yang jelas kepada Melanie bahwa semuanya sudah berakhir di antara mereka. Tidak hanya dia jatuh cinta kepada Anda, tetapi dia mencintai Anda dan ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan Anda.

Jika Anda tidak 100% yakin akan hal ini sekarang, maka saya sepenuhnya setuju dengan Mr. Baer: "Seorang tunangan yang menempatkan Anda di tempat pertama, menepati janjinya, dan meninggalkan mantannya di masa lalu adalah hal paling minimal yang harus Anda harapkan."

Semoga berhasil,

– MG Holmes

– Rappler.com